A HVG idén is elkészítette a magyar felsőoktatási intézmények 2027-es rangsorát, amelyet az oktatói és hallgatói kiválóság alapján állítottak össze. Az összesített lista élén a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) végzett, míg a második helyen holtversenyben az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) és a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) osztozik.

A ma megjelent kiadvány adatai szerint a tavalyi évhez hasonlóan idén is a BME vezeti a mezőnyt, miután mind a hallgatói, mind az oktatói alrangsorban a második helyet szerezte meg. Az ELTE a hallgatói kiválóság terén bizonyult a legjobbnak, az oktatói listán pedig a negyedik lett. Ezzel szemben az SZTE az oktatói mutatók alapján állt az élre, míg a hallgatói rangsorban a negyedik pozíciót foglalta el.

Az összesített lista negyedik helyére a Debreceni Egyetem (DE) került, amelyet a Semmelweis Egyetem (SE), a Pécsi Tudományegyetem (PTE), végül a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) követ a legjobb hétben. Figyelemre méltó, hogy az ország összes orvosképző egyeteme bejutott az élmezőnybe.

A sorrend kialakításakor a hallgatók esetében olyan tényezőket vettek figyelembe, mint az első helyes jelentkezők száma, a felvettek pontátlaga, a nyelvvizsgával rendelkezők aránya és a középiskolai tanulmányi versenyeken elért eredmények. Az oktatói teljesítményt a tudományos fokozattal, illetve a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) címével rendelkező tanárok aránya és száma, valamint az egy minősített oktatóra jutó hallgatói létszám alapján mérték. Az értékelésből kiderül, hogy az intézmények fenntartói és működési formájának átalakítása – például a modellváltás – érdemben nem befolyásolta ezeket a mutatókat.

Az eredmények értelmezésekor érdemes figyelembe venni, hogy a hallgatói alrangsorban a nagyobb tudományegyetemek eleve előnyből indulnak. A szélesebb képzési kínálat miatt többen jelölik meg ezeket első helyen, mint a kisebb vagy egyetlen szakterületre koncentráló intézményeket. Emellett a lista készítői arra is felhívták a figyelmet, hogy az oktatói mutatók elsősorban a tudományos életút sikerességét tükrözik, így a kifejezetten gyakorlatorientált szakmai képzések minőségéről nem feltétlenül adnak teljes képet. A teljes lista a HVG360-on érhető el.