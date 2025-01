Ügyfélkapu plusz igénylés: így lehetséges az ügyfélkapu belépés, ha már lejárt a határidő

Az elmúlt hetek legfontosabb témája volt az Ügyfélkapu megszűnése, éppen ezért kellett észben tartani az Ügyfélkapu határidő lejártát. 2025. január 16-tól ugyanis Ügyfélkapu helyett csak a Digitális Állampolgár mobilalkalmazással vagy Ügyfélkapu plusszal – kétfaktoros azonosítással – jelentkezhetünk be az állami weboldalakon és alkalmazásokban. Így 2025. január 15. volt az Ügyfélkapu plusz határidő, amikor még az Ügyfélkapu plusz igénylés lehetséges volt.

Az Ügyfélkapu megszüntetésére és az Ügyfélkapu plusz létrehozására azért volt szükség, hogy még biztonságosabban intézhessük ügyeinket, illetve attól is, hogy visszaélhessenek a személyazonosságunkkal. A Digitális Állampolgár mobilalkalmazással ráadásul kényelmesebben, felhasználónév és jelszó nélkül, egy QR-kód beolvasásával jelentkezhetünk be az állami felületeken.

Fontos kiemelni, hogy bár az Ügyfélkapu elnevezés a köztudatban gyakran összemosódik az állami online szolgáltatásokkal, valójában ez csupán egy azonosítási módszer volt. A változás kizárólag az azonosítás folyamatát érinti, az állami elektronikus ügyintézési rendszerek - mint például a Magyarorszag.hu vagy az eSZJA - továbbra is változatlanul elérhetőek maradnak.

Mi is az az Ügyfélkapu plusz?

Az Ügyfélkapu Plusz, amely már 2022 nyara óta elérhető, kétfaktoros azonosítást vezet be. Ez azt jelenti, hogy a felhasználónak a megszokott felhasználónév és jelszó mellett egy harmadik adatot is meg kell adnia belépéskor. Ez általában egy mobileszközre telepített hitelesítő alkalmazás által generált, rendszeresen frissülő kód. Az Ügyfélkapu plusz használata ingyenes, de szükséges hozzá egy okostelefon vagy tablet.

Az Ügyfélkapu Ügyfélkapu plusz verziója is hasonlóképp működik és ugyan úgy elérjük rajta keresztül a már ismert szolgáltatásokat. Tehát itt intézhetjük a tb Ügyfélkapu, nav Ügyfélkapu ügyeinket, de itt férhetünk hozzá az Ügyfélkapu tárhely szolgáltatáshoz is, vagy épp lehetséges lesz tb igazolás Ügyfélkapu szolgáltatáson keresztüli igénylése is illetve, itt lesz ezentúl az Ügyfélkapu belépés is.

Mi az a Digitális Állampolgárság app (DÁP)?

A másik új azonosítási mód, a Digitális Állampolgárság app (DÁP) egy QR-kódos megoldást kínál. Ez lehetővé teszi a jelszó és felhasználónév nélküli belépést az állami szolgáltatásokba. A DÁP használatához szükséges az alkalmazás letöltése és aktiválása, ami jelenleg kormányablakban vagy e-személyi segítségével lehetséges.

Újdonság lehet, hogy a DÁP app nem csak azonosításra szolgál majd

A DÁP, vagyis a Digitális Állampolgár app számos egyéb funkciót is tartalmaz. Idén több jelentős fejlesztés is várható, azt viszont érdemes fejben tartani, hogy ezek a fejlesztések fokozatosan valósulnak meg az év során, jelentősen megkönnyítve és biztonságosabbá téve az állampolgárok elektronikus ügyintézését.

Ezek közül néhány:

Minősített elektronikus aláírás bevezetése

Szelfis azonosítás lehetősége

Digitális okmányok megjelenése (TAJ-szám, adószám, lakcím, személyi igazolvány, jogosítvány)

Személyes megjelenéskor is használható azonosítás állami szerveknél

Online bejelentkezés lehetősége piaci szereplőkhöz (bankok, közművek)

Állami alkalmazások megújulása

Életesemény alapú ügyintézés bevezetése

Elektronikus igazolások központosítása

Új értesítési rendszer kialakítása

További biztonsági intézkedések bevezetése

Nézzük meg a lépéseket az Ügyfélkapu plusz igénylés esetén

Akik lemaradtak az Ügyfélkapu plusz igénylésről, nem kell, hogy pánikba essenek. Néhány lépésben ők is tudnak Ügyfélkapu pluszt igényelni, ugyan olyan egyszerűen, ahogy az Ügyfélkapu igénylés is történt.

Azok, akik az Ügyfélkapu plusz határidő után szeretnének Ügyfélkapu plusz fiókot létrehozni azok a régi Ügyfélkapu belépéssel kell kezdeniük, ugyanis ez a felület még üzemel, így itt tudunk átváltani Ügyfélkapu pluszra, a megadott utasítások alapján. Ehhez válasszuk a régi Ügyfélkapu belépést, majd írjuk be a felhasználónevünket és a jelszavunkat. Miután beléptünk, a felület lehetőséget kínál az Ügyfélkapu plussz kiválasztására és aktiválására. Ehhez követnünk kell a felületen írt útmutatót.

Tehát az Ügyfélkapu határidő lejárata után is lehet online regisztrálni, nem kell kormányablakba menni feltétlenül.

Ügyfélkapu plusz igénylés

Mire van szükségünk ahhoz, hogy Ügyfélkapu plusz fiókot hozzunk létre? Ahogy már fentebb említettük, rendelkeznünk kell egy meglévő Ügyfélkapu regisztrációval, emellett valamilyen okoseszközzel (okostelefon, tablet), erre le kell töltenünk egy hitelesítő alkalmazást is. Csak így jelentkeztethetjük át régi Ügyfélkapu fiókunkat az Ügyfélkapu+ alkalmazásba.

Vegyük át lépésenként is az Ügyfélkapu plusz igénylést

Mindenek előtt töltsük le okostelefonunkra a Google Authenticator nevű alkalmazást. Ez mindenkinek megtalálható a Google Playen vagy az AppStore-ban. Itt egyszerűen adjuk meg az alkalmazásban az Ügyfélkapuhoz tartozó e-mail címünket. Alternatív megoldásként használhatjuk az alkalmazás QR-kód olvasó funkcióját is, de erről majd egy kicsit később.

Ezután nyissuk meg az Ügyfélkapu oldalát és jelentkezzünk be meglévő Ügyfélkapu fiókunkba.

Bejelentkezés után egy üzenet fogad minket, amelyből kiderül, hogy 2025 január 16-tól az Ügyfélkapus bejelentkezés meg fog szűnni. Itt ezután az Ügyfélkapu+ igénylése gombra kell kattintanunk.

Kattintsunk is a "Tovább az Ügyfélkapu+ igényléséhez" gombra.

Ha ezzel megvagyunk, olvassuk be telefonunkkal a kapott QR-kódot, vagy adjuk meg Ügyfélkapuhoz tartozó korábbi jelszavunkat, és a Google Autheticatorban kapott azonosító kódot.

Ezután nincs több teendő, az Ügyfélkapu+ fiók igénylése megtörtént, a későbbiekben az itt bemutatott módokon tudunk bejelentkezni, a bejelentkező oldalon az Ügyfélkapu+ lehetőség kiválasztása után.

Ügyfélkapu plusz igénylés személyesen

Azoknak viszont, akiknek nincs idejük, nem értenek hozzá, vagy szimplán bonyolultnak tartják a lépéseket, a hozzájuk legközelebbi kormányablakban is kérhetnek segítséget. Itt személyesen segítenek az Ügyfélkapu plusz regisztrációban, igénylésben az ügyintézők. Arra viszont számítani kell, hogy sokan feledkeztek meg az Ügyfélkapu határidő lejártáról, így megnövekedett ügyfélforgalomra kell számítani a kormányablakokban.

Éppen ezért a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium az ügyintézés gyorsítása érdekében azt kéri az ügyfelektől, hogy már az ügyintézés előtt töltsék le telefonjukra a Digitális Állampolgár mobilalkalmazást. Aki az Ügyfélkapu+-t választja és már van ügyfélkapuja, nem szükséges a kormányablakba mennie, hiszen otthon pár perc alatt regisztrálhat a biztonságosabb azonosítási módra. A kormányablakok megnövelt kapacitással várják az érkező ügyfeleket, azonban a várakozási idő időnként megnövekedhet. Az ügyfélszolgálatok leterheltségéről a Kormányablak mobilalkalmazásban is tájékozódhatnak, sőt akár távoli sorszámhúzásra is lehetőség van.