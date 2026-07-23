A 2026-os felsőoktatási felvételi eljárásban közel harminc százalékkal emelkedett a pedagógus alapszakokra felvett hallgatók létszáma az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán.
Megszólalt a Szegedi Tudományegyetem is: rengeteg új diákjuk lesz ősztől, ezek a legnépszerűbb szakok
A 2026-os felsőoktatási felvételi eljárásban 7343 hallgató nyert felvételt a Szegedi Tudományegyetemre, ami csaknem ötszázzal haladja meg a tavalyi létszámot. Az intézmény teljes mértékben kihasználta az államilag finanszírozott kapacitásait, így szeptemberben 5962 állami ösztöndíjas és 1381 önköltséges diák kezdheti meg tanulmányait Magyarország egyik legnépszerűbb egyetemén.
A felvételi statisztikák alapján a nappali tagozatos képzések a legkeresettebbek, de a levelező munkarend iránti stabil érdeklődés is az élethosszig tartó tanulás növekvő népszerűségét mutatja. Prof. Dr. Rovó László, az egyetem rektora szerint a kiemelkedő felvételi eredmények az oktatás és a kutatás magas minőségének, valamint a hallgatóbarát környezetnek köszönhetők.
A rektor hozzátette, hogy az intézmény sikeréhez jelentősen hozzájárult a rugalmas működés is, amely lehetővé tette az állami ösztöndíjas helyek valós igények szerinti optimalizálását és átcsoportosítását az egyes képzési területek, például a bölcsészettudományok és a társadalomtudományok között.
Az egyetem szinte minden képzési területen magas hallgatói létszámot ért el. A legnépesebb képzési terület az orvos- és egészségtudomány lett 1125 felvett hallgatóval, amelyet szorosan követ a pedagógusképzés 1102 fővel, a bölcsészettudomány 971 fővel, a gazdaságtudományok 706 fővel, valamint az állam- és jogtudományok 680 fővel.
A karok közül a Természettudományi és Informatikai Kar fogadja a legtöbb, szám szerint 1477 új hallgatót, ahol a programtervező informatikus, a mérnökinformatikus, valamint a biológia szakok a legvonzóbbak. Szintén kiemelkedő az érdeklődés a Bölcsészet- és Társadalomtudományi, valamint a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar képzései iránt, ahol az előbbinél a pszichológia és az anglisztika, az utóbbinál pedig a gyógypedagógia és az óvodapedagógia szakok vezetnek.
Az egészségügyi és orvosi területen az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, valamint a Fogorvostudományi és a Gyógyszerésztudományi Kar is teljesen feltöltötte a kereteit. Az általános orvos, a fogorvos és a gyógyszerész szakok mellett rendkívül népszerű a gyógytornász és az ápoló képzés, de a Gyógyszerésztudományi Kar új mesterszakjai iránt is jelentősen nőtt a kereslet.
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Az Állam- és Jogtudományi Karon az osztatlan jogászképzés a legnépszerűbb, amely idén egy 118 fős békéscsabai évfolyammal is kiegészül. A Gazdaságtudományi Karon a menedzsment- és pénzügyi szakok, a Mérnöki Karon a gépész- és mechatronikai mérnöki képzések, a Mezőgazdasági Karon az agrár- és üzleti digitalizáció, a Bartók Béla Művészeti Karon pedig a klasszikus zenei képzések, különösen az operaének szak bizonyult a legkeresettebbnek.
A felvett hallgatók kiválóságát jól mutatja, hogy a nappali tagozatos, állami ösztöndíjas alapképzéseken 386 pont volt az intézményi átlag. A bejutáshoz a legmagasabb pontszámra, 440 pontra a pszichológia alapképzésen volt szükség. Ezt követte az osztatlan jogászképzés 421 ponttal, valamint a gyógytornász szakirány 419 ponttal. Szintén kiemelkedően magas, 415 pontos határt kellett elérniük azoknak, akik az általános orvosi szakra vagy a gyógypedagógia szak levelező munkarendjére szerettek volna bekerülni.
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