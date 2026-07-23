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Oktatás

Soha nem látott csúcsot döntött az ELTE: kiderült, pontosan hányan kezdik meg a félévet ősztől

Pénzcentrum
2026. július 23. 20:46

Az ELTE-re 13 ezer új hallgató nyert felvételt, a legnépszerűbb szakok újra a gazdaságtudományi- és pedagógiai kötődésűek lettek.

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Minden korábbi rekordot megdöntve idén szeptemberben 13 723 új hallgató kezdi meg tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a jelentős létszámnövekedés pedig elsősorban a gazdaságtudományi és a pedagógusképzések kiemelkedő népszerűségének köszönhető.

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A tavalyinál 1140-nel több elsőévest fogadó intézményben alapképzésen 8361, mesterképzésen 3678, osztatlan képzésen 1579, míg felsőoktatási szakképzésen 105 fiatal tanulhat tovább. A felvettek döntő többsége, 11 004 fő állami ösztöndíjasként kezdi meg az egyetemet, ugyanakkor az önköltséges képzések iránt is egyre nagyobb a kereslet, hiszen ezekre a szakokra idén 2719 diák jutott be.

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Volt olyan szak, ahol 490 pontot kellett elérni a sikeres felvételihez, a Corvinuson pedig csökkentek a ponthatárok, de ott is erősen kellett teljesíteni, ha valaki ott tanulna tovább.

A hallgatói létszám bővülésében meghatározó szerepe van a gazdaságtudományi területnek, ahová a tavalyi évhez képest hétszázzal több, összesen 3345 hallgató nyert felvételt. A legtöbb elsőévest a Gazdaságtudományi Kar fogadja 3039 fővel, ezt követi a Bölcsészettudományi Kar 2282, valamint a Pedagógiai és Pszichológiai Kar 1418 fővel. Szintén történelmi csúcsot jelent az egyetemen a pedagógusképzésre felvett 2908 fős létszám.

A legnagyobb létszámmal induló alap- és osztatlan szakok élmezőnyében a jogász, a nemzetközi gazdálkodás, az osztatlan tanárképzés és a gyógypedagógia szerepel, de rendkívül magas az érdeklődés a gazdálkodási és menedzsment, valamint a programtervező informatikus képzések iránt is. A mesterszakok közül a pénzügy, a pszichológia, illetve a vezetés és szervezés vonzotta a legtöbb jelentkezőt.

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Az intézmény angol nyelvű programjaira 1059 új hallgató iratkozhat be, míg a szombathelyi campuson 1050 elsőéves kezdi meg a tanévet szeptemberben.

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Címlapkép: Getty Images
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