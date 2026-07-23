Sokan mennének orvosnak is: itt a Semmelweis Egyetem friss listája, ennyien tanulhatnak ott ősztől

A Semmelweis népszerűsége továbbra is töretlen, hiszen a jelentkezők száma húsz százalékkal nőtt, a túljelentkezés átlagosan hatszoros volt, az orvos- és egészségtudományi képzések területén pedig országos szinten itt alakultak a legmagasabban a ponthatárok.

A Semmelweis Egyetem hat karára összesen 2286 hallgató nyert felvételt az idei általános eljárásban, ami ötszázalékos létszámnövekedést jelent a tavalyi évhez képest - ezt az egyetem közölte csütörtökön este, a ponthatárok kihirdetése után.

Az egyetemre bejutott diákok közül 2086-an állami ösztöndíjasként, 218-an pedig önköltséges formában kezdhetik meg tanulmányaikat. Dr. Hermann Péter rektorhelyettes rámutatott, hogy a felvettek átlagpontszáma is jelentősen meghaladta a minimumot, ami a hallgatók kiválóságát bizonyítja. Kiemelte, hogy a három éve bevezetett szóbeli felvételi elbeszélgetések is segítik a legrátermettebb diákok kiválasztását. Bár az átlagos túljelentkezés hatszoros volt, a fogorvos szakon tizenegyszeres, míg az új pszichológia mesterképzéseken és a dietetikus szakon mintegy tízszeres túljelentkezést tapasztaltak.

Az Általános Orvostudományi Karon az állami ösztöndíjas helyekre 423 ponttal lehetett bejutni. Dr. Nyirády Péter dékán tájékoztatása szerint a jelentkezők több mint fele első helyen jelölte meg a kart, ahová idén összesen 517 hallgatót vettek fel. A Fogorvostudományi Karon szintén kiugró érdeklődés mutatkozott. Dr. Szabó Bence Tamás oktatási dékánhelyettes elmondta, hogy a fogorvosképzés állami helyeire 419 pontra volt szükség, és a hazai képzőhelyek közül ide nyert felvételt a legtöbb hallgató. A Gyógyszerésztudományi Karon 14 százalékkal nőtt a jelentkezők száma. Dr. Antal István dékán hangsúlyozta, hogy a most felvett 203 diákkal idén is náluk indul a legnépesebb hazai gyógyszerész évfolyam, amelyhez az állami képzésen 350 pontot kellett elérni.

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Az Egészségtudományi Karon 1038 hallgató nyert felvételt, és az állami képzéseken mindenhol 300 pont felett alakult a bejutási küszöb. Dr. Vingender István dékánhelyettes szerint továbbra is a gyógytornász (391 pont) és a dietetikus (350 pont) szakok a legnépszerűbbek, de jól teljesített az optometrista és a mentőtiszt képzés, valamint az ápolóképzés iránt is nőtt az érdeklődés. Az Egészségügyi Közszolgálati Karon csaknem harminc százalékkal emelkedett a felvettek száma.

Dr. Lám Judit általános dékánhelyettes arról számolt be, hogy a legkeresettebbnek az egészségügyi menedzser mesterképzés bizonyult. A Pető András Karon szintén emelkedtek a ponthatárok, így a konduktor alapszakra idén 362 ponttal lehetett bekerülni. Dr. Matos László dékánhelyettes jelezte, hogy a mesterképzések és az alapszakok iránti jelentős érdeklődés miatt a pótfelvételi eljárás során várhatóan a megmaradt szabad helyeket is maradéktalanul feltöltik majd.