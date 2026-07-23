Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási ponthatárokat, és kitört az öröm.
Sokan mennének orvosnak is: itt a Semmelweis Egyetem friss listája, ennyien tanulhatnak ott ősztől
A Semmelweis népszerűsége továbbra is töretlen, hiszen a jelentkezők száma húsz százalékkal nőtt, a túljelentkezés átlagosan hatszoros volt, az orvos- és egészségtudományi képzések területén pedig országos szinten itt alakultak a legmagasabban a ponthatárok.
A Semmelweis Egyetem hat karára összesen 2286 hallgató nyert felvételt az idei általános eljárásban, ami ötszázalékos létszámnövekedést jelent a tavalyi évhez képest - ezt az egyetem közölte csütörtökön este, a ponthatárok kihirdetése után.
Az egyetemre bejutott diákok közül 2086-an állami ösztöndíjasként, 218-an pedig önköltséges formában kezdhetik meg tanulmányaikat. Dr. Hermann Péter rektorhelyettes rámutatott, hogy a felvettek átlagpontszáma is jelentősen meghaladta a minimumot, ami a hallgatók kiválóságát bizonyítja. Kiemelte, hogy a három éve bevezetett szóbeli felvételi elbeszélgetések is segítik a legrátermettebb diákok kiválasztását. Bár az átlagos túljelentkezés hatszoros volt, a fogorvos szakon tizenegyszeres, míg az új pszichológia mesterképzéseken és a dietetikus szakon mintegy tízszeres túljelentkezést tapasztaltak.
Az Általános Orvostudományi Karon az állami ösztöndíjas helyekre 423 ponttal lehetett bejutni. Dr. Nyirády Péter dékán tájékoztatása szerint a jelentkezők több mint fele első helyen jelölte meg a kart, ahová idén összesen 517 hallgatót vettek fel. A Fogorvostudományi Karon szintén kiugró érdeklődés mutatkozott. Dr. Szabó Bence Tamás oktatási dékánhelyettes elmondta, hogy a fogorvosképzés állami helyeire 419 pontra volt szükség, és a hazai képzőhelyek közül ide nyert felvételt a legtöbb hallgató. A Gyógyszerésztudományi Karon 14 százalékkal nőtt a jelentkezők száma. Dr. Antal István dékán hangsúlyozta, hogy a most felvett 203 diákkal idén is náluk indul a legnépesebb hazai gyógyszerész évfolyam, amelyhez az állami képzésen 350 pontot kellett elérni.
Az Egészségtudományi Karon 1038 hallgató nyert felvételt, és az állami képzéseken mindenhol 300 pont felett alakult a bejutási küszöb. Dr. Vingender István dékánhelyettes szerint továbbra is a gyógytornász (391 pont) és a dietetikus (350 pont) szakok a legnépszerűbbek, de jól teljesített az optometrista és a mentőtiszt képzés, valamint az ápolóképzés iránt is nőtt az érdeklődés. Az Egészségügyi Közszolgálati Karon csaknem harminc százalékkal emelkedett a felvettek száma.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Dr. Lám Judit általános dékánhelyettes arról számolt be, hogy a legkeresettebbnek az egészségügyi menedzser mesterképzés bizonyult. A Pető András Karon szintén emelkedtek a ponthatárok, így a konduktor alapszakra idén 362 ponttal lehetett bekerülni. Dr. Matos László dékánhelyettes jelezte, hogy a mesterképzések és az alapszakok iránti jelentős érdeklődés miatt a pótfelvételi eljárás során várhatóan a megmaradt szabad helyeket is maradéktalanul feltöltik majd.
Itt vannak a Corvinus 2026-os felvételi ponthatárai: több szakon csökkent, de így se volt egyszerű bejutni
A Budapesti Corvinus Egyetem több szakán is csökkentek a ponthatárok, bár a bejutási küszöb így is rendkívül magas maradt.
Volt olyan szak, ahol 490 pontot kellett elérni a sikeres felvételihez, a Corvinuson pedig csökkentek a ponthatárok, de ott is erősen kellett teljesíteni, ha valaki...
Rendkívüli! Most jelentették be a Klebelsberg Központ új vezetőjét: erre készüljenek a magyar tanárok és diákok
Sinka Editet nevezte ki a Klebelsberg Központ élére Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.
Megszavazták, jön a 100 ezres iskolakezdési támogatás: itt vannak a részletek, mutatjuk a jogosultak listáját
Ellenszavazat nélkül szavazták meg a javaslatot, egy sor kedvezményezett élhet az iskolakezdési támogatással.
Sokan bukhatják a 100 ezres iskolakezdési támogatást? Figyelmeztet Kátai-Németh Vilmos: ezt mindenképp el kell intézni
Bár a juttatást elvileg igénylés nélkül utalják, az egyedülálló szülőknek feltétlenül ellenőrizniük kell a státuszukat a Magyar Államkincstárnál.
A hétvégi informatikai karbantartás miatt július 17-én délutántól július 19-ig időszakosan szünetelhet a bejelentkezés az Oktatási Hivatal azonosításhoz kötött rendszereibe.
A Tisza-kormány benyújtotta az Országgyűlésnek a gyermekenként százezer forintos iskolakezdési támogatás bevezetéséről szóló törvényjavaslatot.
Kevesen tudnak erről az iskolakezdési támogatásról: nem csak az állami 100 ezer járhat a családoknak
Az önkormányzati beiskolázási támogatás összege és feltételei településenként eltérnek, érdemes időben tájékozódni.
Komoly változás az új, 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásnál: ezt rengeteg jogosult szülőnek el kell intéznie
A családok többféle beiskolázási támogatást is igénybe vehetnek 2026-ban, köztük a Tisza-kormány új, 100 ezer forintos, rászorultsági alapú juttatását.
Az elmúlt tanévben több mint háromszáz esetben kellett intézkedniük az iskolaőröknek, miközben tucatnyi alkalommal magukat az őröket érte atrocitás.
Beiskolázási támogatás 2026: kinek járhat iskolakezdési támogatás, mik a feltételei, és hogyan lehet igényelni?
Több támogatástípus is segíthet azoknak a családoknak, akiknek az iskolakezdés nagy anyagi terhet jelent. Mutatjuk, mik a beiskolázási támogatás 2026-os lehetőségei.
Július 9-ig lehet sorrendet módosítani és hiányzó dokumentumokat feltölteni az E-felvételi rendszerében.
Az őszi tanévkezdésre jelentős átalakításokat készít elő az oktatási rendszerben a Tisza-kormány.
Itt van feketén-fehéren, milyen keveset költöttek erre a fontos területre: már szinte mindenki leelőzött minket a régióban
A magyar mutató a 2010-es évek elején még 5,5 százalék körül mozgott, az utóbbi években azonban stabilan az öt százalék alatti, 4,3 és 4,9 százalék...
Felfüggesztette a parlament a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, amely az idei tanévben már nem lesz alkalmazandó.
A szülőknek megoldás a nyári felügyeletre, a gyerekeknek élménydús program, a szervezőknek viszont rengeteg betartandó szabály. Mutatjuk, mik a táboroztatás feltételei 2026-ban!
Megmutatjuk, mire lehet elég a 100 ezer forintos támogatás alsóban, és miért fogyhat el pillanatok alatt egy középiskolásnál.
Most közölte a friss infót a Tisza-kormány az iskolakezdési támogatásról: módosítják a jogszabályokat
Úgy módosítják a jogszabályokat, hogy a százezer forintos iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni.