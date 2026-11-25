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Megszűnik az egyik hazai egyetem tanárképző kara: megszólalt a miniszter a hallgatók jövőjéről
Megszűnik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Nemeskürty István Tanárképző Kara, a pedagógusképzés átalakítása után azonban minden érintett hallgató más, akkreditált képzésben szerezhet diplomát – jelentette be Facebook-bejegyzésében Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.
A tárcavezető közölte, hogy egy igazságosabb rendszer kialakítása érdekében egyeztetésre hívták a kar hallgatói önkormányzatát a diákok jövőjét érintő legfontosabb tudnivalókról. "A minisztérium emellett biztosítja, hogy minden érintett hallgató megszakítás nélkül, állami ösztöndíjas formában folytathassa és végezhesse el megkezdett tanulmányait" – hangsúlyozta a bejegyzésben Lannert Judit.
A hallgatók átvételének, valamint a már megszerzett kreditek elismerésének pontos részleteit az egyetemek közötti megállapodások rendezik majd. A diákoknak ugyanakkor arra is lehetőségük nyílik, hogy egy általuk választott másik hazai felsőoktatási intézménybe kérjék az átvételüket az ott érvényes feltételek szerint.
A szaktárca a hallgatói képviselőknek jelezte, hogy a felsőoktatási államtitkárság még idén részt vesz egy közös fórumon, ahol személyesen válaszolnak a képzés átalakításával kapcsolatos kérdésekre. "Azon dolgozunk, hogy az átmenet a lehető legkevesebb nehézséggel járjon, és hogy a hallgatók időben megfelelő tájékoztatást kapjanak" – zárta közleményét a miniszter.
Címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt
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