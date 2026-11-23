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Fontos döntés született az oktatásban: újraindul az érdekegyeztetés, ennyivel nőhetnek a fizetések
Az oktatási költségvetésről és a várható béremelésekről egyeztetett a pedagógus-érdekképviseletekkel az oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Budapesten. A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) elnöke a találkozó után úgy nyilatkozott: egy fokkal optimistábbak, mint voltak.
Lannert Judit miniszter a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) képviselőivel való találkozót követően azt írta a Facebookon: nagyon fontosnak tartják, hogy a jövőben megoldást találjanak az olyan kérdésekre, mint a pedagógusok kiszámítható előmenetele, a jogállások egységesítése, a munkakörülmények javítása, valamint a bérdifferenciálás.
Közölte: újraindítják a már hosszú ideje nem működő Köznevelési Munkaügyi Érdekegyeztető Tanácsot is, ahol a kormányzat, a munkáltatók és a munkavállalók képviselői rendszeresen egyeztethetnek a bérekről, a munkakörülményekről és a foglalkoztatás kérdéseiről. "Mert az oktatás megújításához elengedhetetlen a valódi párbeszéd és a kölcsönös bizalom" - emelte ki a miniszter, aki megköszönte a szervezetek képviselőinek a konstruktív beszélgetést.
Totyik Tamás, a PSZ elnöke az MTI megkeresésére a tárgyalás után azt mondta: "egy fokkal optimistábbak" lettek, mert látják az együttműködési szándékot a miniszteren. Hozzátette, az érdekegyeztető tanácsot az előző kormány egyáltalán nem hívta össze, ehhez képest most december 11-én újra tárgyalóasztalhoz ül a szakszervezetekkel a minisztérium. A PSZ elnöke hangsúlyozta, továbbra is elkeserítőnek tartják, hogy a nevelést és oktatást közvetlenül segítő (noks-) alkalmazottak kevesebb béremelést kapnak, mint amennyit korábban ígért nekik a kormány.
Az viszont előremutató, hogy a szaktárca hosszú távú megoldásban, kiszámítható bértáblában gondolkodik, amelyet a szakszervezetekkel együtt szeretne kialakítani - mondta. Totyik Tamás közölte, a pedagógusok öt és fél százalékos, a noks-dolgozók 15 százalékos fizetésemelést kapnak jövőre.
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Megjegyezte: a 2027-es költségvetés "nem arról szólt, hogy a reformokat beindítsuk, hanem inkább a stagnálást szolgálja". A szakszervezeti elnök jelezte azt is, hogy a következő alkalommal folytatják az egyeztetést a béremelés részleteiről, a munkaviszonyt, a munkakörülményeket, a pedagógusok jogállását érintő kérdésekről, valamint a pedagógusok továbbképzéséről, amelyben a minisztérium tervei szerint a jövőben nagyobb hangsúlyt kap majd a mesterséges intelligencia.
Címlapkép: MTI/Kovács Márton
Érdemi egyeztetéseket és magasabb béremelést követelnek a pedagógus-szakszervezetek a 2027-es oktatási költségvetés kapcsán,
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