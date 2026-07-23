Kitört az őrület a ponthatárok után: így ünneplik a sikert a friss gólyák + Fotók

Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási ponthatárokat, és kitört az öröm: galériában mutatjuk, hogyan ünnepeltek a fiatalok, amikor kiderült, hová vették fel őket.

Csütörtök este váltak elérhetővé a 2026-os általános felvételi eljárás ponthatárai, amelyek eldöntötték, ki kezdheti meg szeptemberben a felsőoktatási tanulmányait. A felvi.hu oldalon már minden képzés ponthatára megtalálható.

Idén 140 427-en jelentkeztek egyetemre vagy főiskolára – ez az elmúlt tíz év legmagasabb száma. Azok a jelentkezők, akik korábban megadták a telefonszámukat, SMS-ben is értesítést kaptak arról, hogy felvették-e őket, és melyik szakra. Akiknek most nem sikerült bekerülniük, a később meghirdetett pótfelvételi eljárásban még jelentkezhetnek egyes képzésekre.

Képek: Gosztola Judit