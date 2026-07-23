2026. július 23. csütörtök Lenke
18 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kitört az őrület a ponthatárok után: így ünneplik a sikert a friss gólyák + Fotók
Oktatás

Kitört az őrület a ponthatárok után: így ünneplik a sikert a friss gólyák + Fotók

Pénzcentrum
2026. július 23. 21:04

Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási ponthatárokat, és kitört az öröm: galériában mutatjuk, hogyan ünnepeltek a fiatalok, amikor kiderült, hová vették fel őket.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Csütörtök este váltak elérhetővé a 2026-os általános felvételi eljárás ponthatárai, amelyek eldöntötték, ki kezdheti meg szeptemberben a felsőoktatási tanulmányait. A felvi.hu oldalon már minden képzés ponthatára megtalálható.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Idén 140 427-en jelentkeztek egyetemre vagy főiskolára – ez az elmúlt tíz év legmagasabb száma. Azok a jelentkezők, akik korábban megadták a telefonszámukat, SMS-ben is értesítést kaptak arról, hogy felvették-e őket, és melyik szakra. Akiknek most nem sikerült bekerülniük, a később meghirdetett pótfelvételi eljárásban még jelentkezhetnek egyes képzésekre.

Pont Ott - Felvételi ponthatárok kihirdetése (26 kép)

Képek: Gosztola Judit

 
#egyetem #oktatás #felsőoktatás #felvételi #továbbtanulás #sms #diákok #eredmények #fiatalok #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:15
21:04
21:03
21:00
20:54
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 23.
Most dőlhet el, ki keres vagyonokat a sztárrészvényeken: ez lenne 2026 legnagyobb pénzcsinálója?
2026. július 22.
Sokan legyintenek erre a nyári tünetre: életveszélyes betegséget jelezhet, tüdőembólia is lehet a vége
2026. július 23.
Milliók rezsijét írhatja át az EU: teljesen új energiapolitika készül, lesznek meglepetések a rezsicsökkentésben
2026. július 23.
Alattomos veszélyt rejt rengeteg magyar otthona: sokan nem is tudják, mi betegíti meg őket folyamatosan
2026. július 23.
Még mindig szuperhatalomnak számít Oroszország? Itt a friss lista a világ legerősebb országairól - Németország a top 4-ben sincs
NAPTÁR
Tovább
2026. július 23. csütörtök
Lenke
30. hét
Oktatás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Itt van Magyar Péter rendelete: nagy változás jön az iskolákban szeptembertől, minden diákot érint
2
3 hónapja
Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során
3
1 hónapja
Megszólalt a budai elitgimi igazgatója: ezért kapnak később hatalmas pofont az élettől a zseninek tartott gyerekek
4
2 hónapja
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: Ezer sebből vérzik a közoktatás, és nem ugyanaz vérzik Borsodban, mint Budapesten
5
1 hónapja
Itt a 2026/2027-es tanév rendje: mutatjuk az iskolai menetrendet, ez vár a diákokra szeptembertől
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lejárat
A szerződésben (hitelszerződés, biztosítási szerződés, befektetési szerződés) naptárilag megjelölt időpont, amikor a szerződés megszűnik, vagy a szolgáltatás esedékessé válik. Az a dátum, ameddig az adott papír futamideje tart. A dátum abban is segít, hogy belőle könnyen ki tudjuk olvasni, hogy a vásárlandó többéves futamidejű államkötvényünk következő kamatfizetési napja mikorra esik, azaz mikor kapunk pénzt a papír után, amit újra be tudunk fektetni. Például egy 2022.02.02 lejáratú, évente kamatot fizető papírból tudjuk, hogy annak következő kamatfizetése jövő február 2-án lesz. A Webkincstárban már előre is rendelkezni tudunk arról, de a lejára napjai körül is tudunk erről határozni, hogy mi legyen a megkapott pénz sorsa: vagy újra befektethetjük egy másik papírba, vagy esetleg kérhetjük annak kifizetését, azaz átutalását saját banki folyószámlánkra is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 23. 21:00
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 30. héten, csütörtökön
Pénzcentrum  |  2026. július 23. 20:08
Felvételi ponthatárok 2026: kiderült végre, kit hová vettek fel, lássuk a ponthatárokat!
Agrárszektor  |  2026. július 23. 20:28
Átalakulás jöhet a földeken: nagy változás vár a gazdák