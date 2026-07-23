A 2026-os felsőoktatási felvételi eljárásban 7343 hallgató nyert felvételt a Szegedi Tudományegyetemre, ami csaknem ötszázzal haladja meg a tavalyi létszámot.
Kitört az őrület a ponthatárok után: így ünneplik a sikert a friss gólyák + Fotók
Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási ponthatárokat, és kitört az öröm: galériában mutatjuk, hogyan ünnepeltek a fiatalok, amikor kiderült, hová vették fel őket.
Csütörtök este váltak elérhetővé a 2026-os általános felvételi eljárás ponthatárai, amelyek eldöntötték, ki kezdheti meg szeptemberben a felsőoktatási tanulmányait. A felvi.hu oldalon már minden képzés ponthatára megtalálható.
Idén 140 427-en jelentkeztek egyetemre vagy főiskolára – ez az elmúlt tíz év legmagasabb száma. Azok a jelentkezők, akik korábban megadták a telefonszámukat, SMS-ben is értesítést kaptak arról, hogy felvették-e őket, és melyik szakra. Akiknek most nem sikerült bekerülniük, a később meghirdetett pótfelvételi eljárásban még jelentkezhetnek egyes képzésekre.
Képek: Gosztola Judit
A jelentkezők száma húsz százalékkal nőtt a Semmelweis Egyetemen, a túljelentkezés átlagosan hatszoros volt.
Volt olyan szak, ahol 490 pontot kellett elérni a sikeres felvételihez, a Corvinuson pedig csökkentek a ponthatárok, de ott is erősen kellett teljesíteni, ha valaki...
Rendkívüli! Most jelentették be a Klebelsberg Központ új vezetőjét: erre készüljenek a magyar tanárok és diákok
Sinka Editet nevezte ki a Klebelsberg Központ élére Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.
Megszavazták, jön a 100 ezres iskolakezdési támogatás: itt vannak a részletek, mutatjuk a jogosultak listáját
Ellenszavazat nélkül szavazták meg a javaslatot, egy sor kedvezményezett élhet az iskolakezdési támogatással.
Sokan bukhatják a 100 ezres iskolakezdési támogatást? Figyelmeztet Kátai-Németh Vilmos: ezt mindenképp el kell intézni
Bár a juttatást elvileg igénylés nélkül utalják, az egyedülálló szülőknek feltétlenül ellenőrizniük kell a státuszukat a Magyar Államkincstárnál.
A hétvégi informatikai karbantartás miatt július 17-én délutántól július 19-ig időszakosan szünetelhet a bejelentkezés az Oktatási Hivatal azonosításhoz kötött rendszereibe.
A Tisza-kormány benyújtotta az Országgyűlésnek a gyermekenként százezer forintos iskolakezdési támogatás bevezetéséről szóló törvényjavaslatot.
Kevesen tudnak erről az iskolakezdési támogatásról: nem csak az állami 100 ezer járhat a családoknak
Az önkormányzati beiskolázási támogatás összege és feltételei településenként eltérnek, érdemes időben tájékozódni.
Komoly változás az új, 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásnál: ezt rengeteg jogosult szülőnek el kell intéznie
A családok többféle beiskolázási támogatást is igénybe vehetnek 2026-ban, köztük a Tisza-kormány új, 100 ezer forintos, rászorultsági alapú juttatását.
Az elmúlt tanévben több mint háromszáz esetben kellett intézkedniük az iskolaőröknek, miközben tucatnyi alkalommal magukat az őröket érte atrocitás.
Beiskolázási támogatás 2026: kinek járhat iskolakezdési támogatás, mik a feltételei, és hogyan lehet igényelni?
Több támogatástípus is segíthet azoknak a családoknak, akiknek az iskolakezdés nagy anyagi terhet jelent. Mutatjuk, mik a beiskolázási támogatás 2026-os lehetőségei.
Július 9-ig lehet sorrendet módosítani és hiányzó dokumentumokat feltölteni az E-felvételi rendszerében.
Az őszi tanévkezdésre jelentős átalakításokat készít elő az oktatási rendszerben a Tisza-kormány.
Itt van feketén-fehéren, milyen keveset költöttek erre a fontos területre: már szinte mindenki leelőzött minket a régióban
A magyar mutató a 2010-es évek elején még 5,5 százalék körül mozgott, az utóbbi években azonban stabilan az öt százalék alatti, 4,3 és 4,9 százalék...
Felfüggesztette a parlament a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, amely az idei tanévben már nem lesz alkalmazandó.
A szülőknek megoldás a nyári felügyeletre, a gyerekeknek élménydús program, a szervezőknek viszont rengeteg betartandó szabály. Mutatjuk, mik a táboroztatás feltételei 2026-ban!
Megmutatjuk, mire lehet elég a 100 ezer forintos támogatás alsóban, és miért fogyhat el pillanatok alatt egy középiskolásnál.
Most közölte a friss infót a Tisza-kormány az iskolakezdési támogatásról: módosítják a jogszabályokat
Úgy módosítják a jogszabályokat, hogy a százezer forintos iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni.