Most kiderítheted, mennyire ismered a gésák és szamurájok országát!
TOP 10 októberi kvíz: vajon kifognak rajtad legjobb irodalmi, töri és természettel kapcsolatos kvízeink?
A Pénzcentrumon minden nap új kvíz jelenik meg változatos témákban, amelyekből minden hónapban kiválogatjuk az olvasóink kedvenceit. Te is kitöltenél most 1-2 kvízt? Vagy volt olyan kvíz, amiről valószínűleg lemaradtál? Szemezgess a hónap legjobbjaiból! Októberben több különleges témájú kérdéssor is nagyon népszerű volt, mint a Magyar Postáról szóló kvíz, az őszi verses kvíz, vagy az őshonos magyar borszőlőkkel és a magyar bor történetével foglalkozó kvízünk. Te felismered hazánk költözőmadarait képről, vagy a mérgező őszi gombákat?
Mutatjuk, melyik 10 kvízünk volt a legnépszerűbb az olvasóink körében október folyamán.
- Kvíz: Te ismered ezeket az állatos közmondásokat, szólásokat? Lássuk, hányat tudsz helyesen!
- Kvíz: Jó vagy töriből, mennek még az évszámok? 10 fogós kérdés az októberi történelemből
- Kvíz: Kitalálod, melyik őszi versből való az idézet? Lássuk jól emlékszel-e a versek címére, költők nevére!
- Kvíz: Te felismernéd képről Magyarország költöző madarait? Lássuk, tudod-e, kik búcsúznak ősszel!
- Kvíz: Szereted a magyar regényeket? Lássuk, mennyire emlékszel a történetükre!
- Kvíz: Ehető vagy mérgező? Te meg tudod állapítani, melyik ősszel termő gomba nem ehető? Lássuk!
- Kvíz: Vajon kitől származnak ezek a sorok? Híres magyar idézetek, amiket illik felismerni
- Kvíz: Fókuszban a Magyar Posta! Erre a 10 kérdésre kevesen tudják a választ postáról és postásokról
- Kvíz: Mennyire ismered az őshonos magyar borszőlőket és a magyar bor történetét? Lássuk, mennyit tudsz a témáról!
- Kvíz: Te átmennél 2026-ban az őszi érettségin? Tedd próbára magyar, matek és töri tudásod a friss kérdésekkel!
Kvíz: Ismered a régi temetési szokásainkat? Kiderül, mennyire vagy jártas a halál körüli babonákban!
Hogyan búcsúztatták régen a halottakat Magyarországon? Teszteld a tudásod a különös temetési szokásokról és a hozzájuk kapcsolódó babonákról!
Kvíz: Szörnyen sokat tudsz a halloweenről? Ezúttal nem biztos, hogy elég lesz a horrorfilmekből szerzett tudásod!
A vámpírokról és vérfarkasokról nem csak a horrorfilmek mesélnek! Teszteld, mennyire ismered a hátborzongató legendákat és a régi babonákat!
Holnap lesz a reformáció emléknapja, ugyanis Luther Márton 1517. október 31-én tűzte ki 95 pontból álló téziseit a wittenbergi vártemplom ajtajára.
A mai kvíz összeállításakor olyan közmondásokat, szólásokat, kifejezéseket gyűjtöttünk, melyek papokhoz kapcsolódnak.
A mai kvíz során felidézzük a magyar animáció történetének legfontosabb mérföldköveit, alkotóit.
Kvíz: Tudod, mit jelent a restnök, a monyorú, a popont? A nyelvújítás legfurcsább szavaiból válogattunk
Milyen lenne a magyar nyelv, ha a nyelvújítók minden ötlete bevált volna? Kvízünkben tíz különös szóval teheted próbára a tudásodat és a nyelvérzékedet!
Azt hiszed, jól ismered a szomszédos Ausztriát? Tíz változatos kérdéssel tesszük próbára a tudásodat, hogy kiderüljön, mennyire vagy képben!
Kvíz: Mennyire ismered az őshonos magyar borszőlőket és a magyar bor történetét? Lássuk, mennyit tudsz a témáról!
A mai kvíz során a magyar borászat múltjának fontos állomásait, a hagyományos szőlőfajtákat és az ország legjelentősebb borvidékeit ismerheted meg közelebbről.
Kvíz: Állat vagy növény? Nem is olyan egyszerű megmondani, hogy milyen élőlényt rejt ez a 10 becsapós elnevezés!
A természetben számos olyan fajjal találkozhatunk, amelyek neve könnyen félrevezethet, és még a természetkedvelőket is elbizonytalaníthatja.
Október 23-án azokra emlékezünk, akik kiálltak Magyarország szabadságáért. Tíz kérdésünk segítségével még közelebbről megismerheted az 1956-os hősöket.
Kvíz: Emlékszel még mi vezetett az 1956-os forradalomhoz? Lássuk, mennyire kopott meg a töri tudásod!
Tedd próbára a tudásodat, és nézd meg, mennyire ismered a forradalom közvetlen előzményeit!
Felfedezők, legendás hajók, híres utazások és történelmi események. Vajon mennyit tudsz a hajózás történetéről? Teszteld magad kvízünkkel!
Kvíz: Ismered a márkát, de vajon felismered a logóját? Most kiderül, mennyire figyelsz vásárlás közben!
Eltüntettük a jól ismert márkák logóiról az árulkodó feliratokat. Vajon a megmaradt színek és formák alapján is rájössz, melyik melyikhez tartozik?
Kvíz: Te tudod mit jelentenek a leggyakoribb magyar keresztnevek? Lássuk, képben vagy-e, melyik név mit jelent!
A mai kvíz során próbára teheted a tudásod az aktuálisan legdivatosabb nevek jelentése kapcsán.
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Tíz rövid történetleírás, tíz meghatározó magyar regény. Tedd próbára az irodalmi tudásod a magyar regényírás napja alkalmából!
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Te meg tudnád mondani, melyik megyeszékhelyen a legnagyobb az ott élő nők aránya, hány nő dolgozik a mezőgazdaság területén, vagy