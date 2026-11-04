TOP 10 októberi kvíz: vajon kifognak rajtad legjobb irodalmi, töri és természettel kapcsolatos kvízeink?

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A Pénzcentrumon minden nap új kvíz jelenik meg változatos témákban, amelyekből minden hónapban kiválogatjuk az olvasóink kedvenceit. Te is kitöltenél most 1-2 kvízt? Vagy volt olyan kvíz, amiről valószínűleg lemaradtál? Szemezgess a hónap legjobbjaiból! Októberben több különleges témájú kérdéssor is nagyon népszerű volt, mint a Magyar Postáról szóló kvíz, az őszi verses kvíz, vagy az őshonos magyar borszőlőkkel és a magyar bor történetével foglalkozó kvízünk. Te felismered hazánk költözőmadarait képről, vagy a mérgező őszi gombákat?

Címlapkép: Getty Images

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