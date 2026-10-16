Kvíz: Te átmennél 2026-ban az őszi érettségin? Tedd próbára magyar, matek és töri tudásod a friss kérdésekkel!

4/10 kérdés

Egy kártyajáték minden lapján egy sárkány van. A sárkányokat a színük, a fejük száma és a méretük alapján különböztetjük meg. A sárkányok egyszínűek; színük piros, kék, sárga, lila vagy zöld lehet. Fejük száma lehet 1, 3 vagy 7. Kétféle méretű sárkány van: kicsi és nagy. A játékban az összes lehetséges sárkány egyszer fordul elő. Hány lap van a kártyajátékban?