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Zalaegerszeg, 2026. május 4.Diákok a középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgán a zalaegerszegi Báthory István Technikumban 2026. május 4-én.MTI/Katona Tibor
Kvíz

Kvíz: Te átmennél 2026-ban az őszi érettségin? Tedd próbára magyar, matek és töri tudásod a friss kérdésekkel!

Pénzcentrum
2026. október 16. 18:05

A 2026/2027-es tanév őszi érettségi vizsgái során 221 intézményben várhatóan 24 582-en érettségiznek. A vizsgák október 12-én kezdődtek el a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel, azóta pedig a másik két fő tárgy, a matek és töri vizsgák is lezajlottak. Te mit gondolsz, átmennél ma az érettségi vizsgán? A mai kvíz során ízelítőt kaphatsz a feladatokból, amik idén ősszel a diákok elé kerültek magyar nyelv és irodalom, történelem és matematika tárgyakból. 

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Kvíz: Te átmennél 2026-ban az őszi érettségin? Tedd próbára magyar, matek és töri tudásod a friss kérdésekkel!

1/10 kérdés
Egészítsd ki a verset! "Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek, / S most _____________________ is ontja a szép dalokat. / Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám, / Szellemem egyre dicsőbb, s általa híres e föld!"
Szkítia
Pannónia
Magyarország
Hunnia
2/10 kérdés
Egy 35 000 Ft-os cipőt leáraznak 30%-kal. Mennyibe kerül a cipő a leárazás után?
45 500 Ft
24 500 Ft
10 500 Ft
26 923 Ft
3/10 kérdés
A felvilágosodás államelméletének melyik alapelvét írja körül az Emberi és polgári jogok nyilatkozatának részlete? „A karhatalom és a közigazgatás költségeinek fedezésére nélkülözhetetlenül szükséges mindenkinek közös hozzájárulása.”
jogegyenlőség
közteherviselés
társadalmi szerződés
népszuverenitás
4/10 kérdés
Egy kártyajáték minden lapján egy sárkány van. A sárkányokat a színük, a fejük száma és a méretük alapján különböztetjük meg. A sárkányok egyszínűek; színük piros, kék, sárga, lila vagy zöld lehet. Fejük száma lehet 1, 3 vagy 7. Kétféle méretű sárkány van: kicsi és nagy. A játékban az összes lehetséges sárkány egyszer fordul elő. Hány lap van a kártyajátékban?
30
15
45
60
5/10 kérdés
Melyik irodalmi mű melyik szereplőjére vonatkozik az alábbi leírás? -- Paraszti származású. A társadalmi elvárások szerinti életet élő szereplőkkel szemben őt hiteles, erkölcsös embernek mutatja a mű. A haldokló főszereplőnek ezt válaszolja, amikor ő azt kérdezi, miért fáradozik érte ennyire: „Mind meghalunk egyszer. Mért ne igyekeznék?”
Tóték / Tót Lajos
Az ajtó / Szeredás Emerenc
Ivan Iljics halála / Geraszim
Bánk bán / Biberach
6/10 kérdés
Egy 67 fős évfolyam tanulói közül 40-en sportolnak, 24-en zenélnek, közöttük 10-en vannak, akik sportolnak és zenélnek is. Hányan vannak az évfolyamon azok, akik se nem sportolnak, se nem zenélnek?
3
13
23
7
7/10 kérdés
Milyen új helyiség terjedt el a Kádár-korszakban újonnan épített, támogatott háztípusok építésének köszönhetően?
nappali
spájz
fürdőszoba
konyha
8/10 kérdés
Milyen műfajhoz sorolják Homérosz Odüsszeia című művét?
tragédia
elbeszélő költemény
eposz
széphistória
9/10 kérdés
Melyik állítás igaz?
Minden paralelogramma tengelyesen szimmetrikus.
Ha egy deltoidnak minden szöge egyenlő, akkor ez a deltoid egy négyzet.
Minden trapéz rombusz.
Ha két rombusz területe egyenlő, akkor a két rombusz egybevágó.
10/10 kérdés
Melyik fogalom tartozik az alábbi leíráshoz? "Egy olyan irodalmi kép, motívum, amely korokon, kultúrákon és műveken átívelően visszatér, így állandósult, közismert jelentést hordoz. Ilyen motívum lehet például az utazás, az évszakok, napszakok, bizonyos helyszínek (kert, völgy stb.)."
szinesztézia
toposz
allegória
enumeráció

Címlapkép: Katona Tibor, MTI/MTVA

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