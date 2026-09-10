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Kvíz: Te meddig jutnál a Legyen Ön is milliomosban? Tedd próbára tudásod!

Pénzcentrum
2026. szeptember 10. 18:04

A Legyen Ön is milliomos! a 2000-es évek elejének egyik meghatározó televíziós vetélkedője volt. Vágó Istvánnal együtt nézők milliói izgulták végig, ahogy a játékosok kérdésről kérdésre haladtak az egyre nagyobb nyeremények felé. Ezúttal 2001 valódi kérdéseiből válogattunk össze tízet, méghozzá az akkori nyereménylétra sorrendjében. Tedd próbára magad, és lássuk, a te tudásod hány forintot ért volna 2001-ben!

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Kvíz: Te meddig jutnál a Legyen Ön is milliomosban? Tedd próbára tudásod!

1/10 kérdés
Nézzük az első kérdést 5 ezer forintért! Hogy nevezik az önző, fösvény személyt?
nagymellényű
önfejű
szűkkeblű
bővérű
2/10 kérdés
Lássunk egy 10 ezer forintos kérdést! Mi a gépjárművek tengelykapcsolójának ismert neve?
gyertya
akkumulátor
porlasztó
kuplung
3/10 kérdés
Itt egy 25 ezer forintos kérdés: Ki a szerelem istene az ősi hindu mitológiában?
Káma
Szútra
Coitus
Interruptus
4/10 kérdés
Nézzünk egy 50 ezer forintos kérdést! Mit neveznek Oroszországban dácsának?
nyaralót
vonós hangszert
kétlovas szánt
szibériai rókát
5/10 kérdés
Lássunk egy 100 ezer forintos kérdést! Melyik film folytatása Ridley Scott Hannibál című filmje?
A nyolcadik utas: a Halál
Gladiátor
A bárányok hallgatnak
Hetedik
6/10 kérdés
Itt egy 200 ezer forintos kérdés: Melyik együttes nyert az 1968-as Ki mit tud? vetélkedőn?
Metró
Scampolo
Hungária
Generál
7/10 kérdés
Lássuk, mit kell tudni 300 ezer forintért! Mire használják a sörtésztát?
rántott húsok bundázására
malátaélesztésre
sörtesztelésre
söröshordók szigetelésére
8/10 kérdés
Lássunk egy 500 ezer forintos kérdést! Melyik elveszett állatról szól Jézus egyik példabeszéde?
bárány
kutya
disznó
szamár
9/10 kérdés
Itt egy 800 ezer forintot érő kérdés: Mely országból származott a neves festő, Edvard Munch?
Norvégia
Svédország
Skócia
Anglia
10/10 kérdés
2001-ben másfél millió forintot ért a jó válasz erre a kérdésre: Melyik volt egy török adófajta neve?
rádzsa
hidzsra
haradzs
dzsámi
Címlapkép: Getty Images
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