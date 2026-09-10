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A Legyen Ön is milliomos! a 2000-es évek elejének egyik meghatározó televíziós vetélkedője volt. Vágó Istvánnal együtt nézők milliói izgulták végig, ahogy a játékosok kérdésről kérdésre haladtak az egyre nagyobb nyeremények felé. Ezúttal 2001 valódi kérdéseiből válogattunk össze tízet, méghozzá az akkori nyereménylétra sorrendjében. Tedd próbára magad, és lássuk, a te tudásod hány forintot ért volna 2001-ben!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te meddig jutnál a Legyen Ön is milliomosban? Tedd próbára tudásod! 1/10 kérdés Nézzük az első kérdést 5 ezer forintért! Hogy nevezik az önző, fösvény személyt? nagymellényű önfejű szűkkeblű bővérű Következő kérdés 2/10 kérdés Lássunk egy 10 ezer forintos kérdést! Mi a gépjárművek tengelykapcsolójának ismert neve? gyertya akkumulátor porlasztó kuplung Következő kérdés 3/10 kérdés Itt egy 25 ezer forintos kérdés: Ki a szerelem istene az ősi hindu mitológiában? Káma Szútra Coitus Interruptus Következő kérdés 4/10 kérdés Nézzünk egy 50 ezer forintos kérdést! Mit neveznek Oroszországban dácsának? nyaralót vonós hangszert kétlovas szánt szibériai rókát Következő kérdés 5/10 kérdés Lássunk egy 100 ezer forintos kérdést! Melyik film folytatása Ridley Scott Hannibál című filmje? A nyolcadik utas: a Halál Gladiátor A bárányok hallgatnak Hetedik Következő kérdés 6/10 kérdés Itt egy 200 ezer forintos kérdés: Melyik együttes nyert az 1968-as Ki mit tud? vetélkedőn? Metró Scampolo Hungária Generál Következő kérdés 7/10 kérdés Lássuk, mit kell tudni 300 ezer forintért! Mire használják a sörtésztát? rántott húsok bundázására malátaélesztésre sörtesztelésre söröshordók szigetelésére Következő kérdés 8/10 kérdés Lássunk egy 500 ezer forintos kérdést! Melyik elveszett állatról szól Jézus egyik példabeszéde? bárány kutya disznó szamár Következő kérdés 9/10 kérdés Itt egy 800 ezer forintot érő kérdés: Mely országból származott a neves festő, Edvard Munch? Norvégia Svédország Skócia Anglia Következő kérdés 10/10 kérdés 2001-ben másfél millió forintot ért a jó válasz erre a kérdésre: Melyik volt egy török adófajta neve? rádzsa hidzsra haradzs dzsámi Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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