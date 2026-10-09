Kvíz: Kitalálod, melyik őszi versből való az idézet? Lássuk jól emlékszel-e a versek címére, költők nevére!

"A hosszú, néma, mozdulatlan ősz / aranyköpenybe fekszik nyári, dús / játékai közt, megvert Dárius, / és nem reméli már, hogy újra győz. / / Köröskörül bíbor gyümölcse ég, / s nem várja, hogy a kedvét töltse még, / a csönd, a szél, a fázó-zöldes ég, / fülébe súg, elég volt már, elég, / s ő bólogat, mert tudja-tudja rég, / hogy ez az élet, a kezdet s a vég."