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Kvíz

Kvíz: Kitalálod, melyik őszi versből való az idézet? Lássuk jól emlékszel-e a versek címére, költők nevére!

Pénzcentrum
2026. október 9. 17:59

Az őszi természet változásai, és annak összekapcsolása az elmúlás, a nosztalgia, a melankólia témáival számos költeményt ihlettel a magyar irodalomban is. A mai kvíz során klasszikus és kortárs magyar költők műveiből idézünk, és arra keressük a választ, mennyire ismered fel a jellegzetes költői hangokat, illetve azokat a sorokat, amelyek ott lapulnak a régi szöveggyűjteményekben. Petőfi, Ady, József Attila és más jelentős alkotók versei mellett kevésbé kézenfekvő idézetek is próbára teszik majd az emlékezetedet. Vajon hány költemény szerzőjét ismered fel? Merülj el velünk az őszi versekben.

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Kvíz: Kitalálod, melyik őszi versből való az idézet? Lássuk jól emlékszel-e a versek címére, költők nevére!

1/10 kérdés
Melyik Petőfi versből való az idézet? "Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, / Még zöldel a nyárfa az ablak előtt, / De látod amottan a téli világot? / Már hó takará el a bérci tetőt."
Itt van az ősz, itt van újra
Ősz elején
Beszél a fákkal a bús őszi szél...
Szeptember végén
2/10 kérdés
Melyik költőnk verséből származik az idézet? "Híves, borongó őszi nap; / Beült hozzám az únalom: / Mint a madár, ki bús, ki rab, / Hallgat, komor, fázik dalom. / Mit van tennem? olvasni tán...? / Maradj Homér, fénydús egeddel, / Maradj te most!... Jer Osszián, / Ködös, homályos énekeddel."
Kölcsey Ferenc
Szabó Lőrinc
Berzsenyi Dániel
Arany János
3/10 kérdés
Melyik idézet nem egy Ady Endre-versből való az alábbiak közül?
"S elindultunk a halk esőben, / Az út üres telkekre tért ki, / Nagy őszi éjben, őszi csöndben / Mentünk távol sírok felé mi. / Mentünk elalvó bús ütemmel / Megbolygatni egy csendes ágyat: / Egy ifjúember, aki fáradt / És egy megőrült öregember…"
"Párisba tegnap beszökött az Ősz. / Szent Mihály útján suhant nesztelen, / Kánikulában, halk lombok alatt / S találkozott velem."
"Kísértetes nálunk az Ősz / S fogyatkozott számú az ember: / S a dombkerítéses sikon / Köd-gubában jár a November."
"A szél ha hűvös éjszakákon / Lehűti mámoros fejem, / A te hideg, utolsó csókod, / Az jut eszembe énnekem."
4/10 kérdés
Ki írta a következő sorokat? "Járkálj csak, halálraítélt! / bokrokba szél és macska bútt, / a sötét fák sora eldől / előtted: a rémülettől / fehér és púpos lett az út. / Zsugorodj őszi levél hát! / zsugorodj, rettentő világ! / az égről hideg sziszeg le / és rozsdás, merev füvekre / ejtik árnyuk a vadlibák."
Kosztolányi Dezső
Tóth Árpád
Radnóti Miklós
József Attila
5/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik egy József Attila-versből való idézet?
"Tar ágak-bogak rácsai között / kaparásznak az őszi ködök, / a vaskorláton hunyorog a dér. / Fáradtság üli a teherkocsit, / de szuszogó mozdonyról álmodik / a vakvágányon, amint hazatér. / Itt-ott kedvetlen, lompos, sárga lomb / tollászkodik és hosszan elborong. / A kövön nyirkos tapadás pezseg."
"Őszi éjjel / izzik a galagonya / izzik a galagonya / ruhája. / Zúg a tüske, / szél szalad ide-oda, / reszket a galagonya magába."
"Nem kell dér az őszi lombnak, / Mégis egyre sárgul: / Dér nekűl is, fagy nekűl is, / Lesohajt az ágrul."
"Jön immár az ismerős / Szél lábú deres ősz. / Sepreget, kotorász, / Meg-megáll, lombot ráz. / / Lombot ráz, diót ver, / Krumplit ás, szüretel. / Sóhajtoz nagyokat, / S harapja, kurtítja a hosszú napokat."
6/10 kérdés
Melyik költőnk Őszi melódia című verséből vannak a következő sorok? "Hüvös és öreg az este. / Remeg a venyige teste. / Elhull a szüreti ének. / Kuckóba bujnak a vének. / Ködben a templom dombja, / villog a torony gombja, / gyors záporok sötéten / szaladnak át a réten."
Weöres Sándor
Zelk Zoltán
Csokonai Vitéz Mihály
Petőfi Sándor
7/10 kérdés
Az alábbi idézetek közül melyik származik egy Nemes Nagy Ágnes-versből?
"Nem kell dér az őszi lombnak, / Mégis egyre sárgul: / Dér nekűl is, fagy nekűl is, / Lesohajt az ágrul. / / Nem kell bú az aggott főnek, / Mégis egyre őszül: / Bú nekűl is, gond nekűl is / Nyúgalomra készűl."
"Az égen nyári fényözön, / de minden bokrot megelőzve / a kecskerágó már az őszre / bíborsapkásan ráköszön. / Mintha lombjain csupa kis / tündéri pöttöm püspök ülne, / s bíbor birétumban örülne, / hogy mily szép még meghalni is."
"A hosszú, néma, mozdulatlan ősz / aranyköpenybe fekszik nyári, dús / játékai közt, megvert Dárius, / és nem reméli már, hogy újra győz. / / Köröskörül bíbor gyümölcse ég, / s nem várja, hogy a kedvét töltse még, / a csönd, a szél, a fázó-zöldes ég, / fülébe súg, elég volt már, elég, / s ő bólogat, mert tudja-tudja rég, / hogy ez az élet, a kezdet s a vég."
"Most már félévig este lesz. / Köd száll, a lámpa imbolyog. / Járnak az utcán karcsú, roppant, / négy-emeletnyi angyalok."
8/10 kérdés
Melyik kortárs költőnk verséből valók a következő sorok? "Ma ősz van és vasárnap, / avarszag és dohányzom, / az asztalkán fajanszban / még gőzölög az égbolt, / egy öntöttvas fotelben / ülök a cifra balkon, / kavarva hosszú kávét, / míg végre lusta tükrén / eloszlik és bedrappul / mint kondenzált ökörnyál / a kedvem égi mása."
Parti Nagy Lajos
Zalán Tibor
Tandori Dezső
Garaczi László
9/10 kérdés
Melyik nem egy Kosztolányi-vers az alábbiak közül?
"Akarsz-e játszani mindent, mi élet, / havas telet és hosszu-hosszu őszt, / lehet-e némán teát inni véled, / rubin-teát és sárga páragőzt? / Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni, / hallgatni hosszan, néha-néha félni, / hogy a körúton járkál a november, / az utcaseprő, szegény, beteg ember, / ki fütyürész az ablakunk alatt?"
"Hervad már ligetünk, s díszei hullanak, / Tarlott bokrai közt sárga levél zörög. / Nincs rózsás labyrinth, s balzsamos illatok / Közt nem lengedez a Zephyr."
"Ezt hozta az ősz. Hűs gyümölcsöket / üvegtálon. Nehéz, sötét-smaragd / szőlőt, hatalmas, jáspisfényű körtét, / megannyi dús, tündöklő ékszerét. / Vízcsöpp iramlik egy kövér bogyóról, / és elgurul, akár a briliáns."
"Szeptemberi reggel, fogj glóriádba, / ne hagyj, ne hagyj el, szeptemberi nap, / most, amikor úgy lángolsz, mint a fáklya, / s szememből az önkívület kicsap, /emelj magadhoz. Föl-föl, még ez egyszer, / halál fölé, a régi romokon, /segíts nekem, szeptember, ne eressz el, /testvéri ősz, forrón-égő rokon."
10/10 kérdés
Melyik szó hiányzik Szabó T. Anna verséből? "Az ősz mindig szíven üt. / Nyirkos sötét mindenütt. / Mezítláb a konyhakőre: / hidegsége szinte süt. / A ____________ segít csak – / minden más, ha megittad."
forralt bor
skót whisky
Chai Latte
kakaó
Címlapkép: Getty Images
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