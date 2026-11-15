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Kvíz

Kvíz: Hány szinonimát ismersz? Lássuk, megtalálod-e a kakukktojást a szavak között!

Pénzcentrum
2026. november 15. 17:57 2 perc

Van, amikor egy magyar szó úgy hangzik, mintha valaki csak úgy, tréfából találta volna ki. Máskor pedig egymástól teljesen eltérő szavakról derül ki, hogy valójában ugyanazt jelentik. A magyar tájnyelvek igazi kincsesbányák, ha furcsa, vicces vagy éppen meghökkentő szavakról van szó. Kakukktojás-kvízünkben tíz kérdés vár rád, mindegyikben négy szó közül kell kiválasztanod azt az egyet, amelyik jelentésében kilóg a sorból. Vajon ráérzel a tájszavak jelentésére, vagy sikerül alaposan megtréfálniuk?

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Kvíz: Hány szinonimát ismersz? Lássuk, megtalálod-e a kakukktojást a szavak között!

1/10 kérdés
Az alábbi szavak közül melyik nem a burgonya tájnyelvi elnevezése?
Csirág
Grulya
Pityóka
Kolompér
2/10 kérdés
Három szóval a kapzsi embert jellemzik. Melyik a kakukktojás?
Csősze
Cinok
Húzmány
Harizs
3/10 kérdés
Melyik szó nem a papucs egyik elnevezése?
Kokójza
Japánka
Nanula
Mamusz
4/10 kérdés
A négy szó közül melyik nem azt jelenti, hogy görbe?
Ihas
Csajla
Kajla
Csajkos
5/10 kérdés
Három furcsa szó a denevért jelenti. Melyik a kakukktojás?
Cicigér
Pirityparitty
Punaga
Kispéterke
6/10 kérdés
Melyik szó nem létrát jelent?
Iska
Lajtorja
Lábtó
Sublót
7/10 kérdés
Melyik szó nem az ostoba, együgyű ember megnevezése?
Balgatag
Baca
Potor
Temhe
8/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik nem a pitypang népies elnevezése?
Kákics
Pimpáré
Bodabácsi
Barátfej
9/10 kérdés
Az alábbi szavak közül melyik nem azt jelenti, hogy sovány?
Csajbókos
Ösztövér
Görnye
Geher
10/10 kérdés
Melyik szó nem a csipkebogyót jelenti?
Galabárdi
Seggvakaró
Hecserli
Csitkenye

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Címlapkép: Getty Images
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