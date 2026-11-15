Kvíz: Hány szinonimát ismersz? Lássuk, megtalálod-e a kakukktojást a szavak között!

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Van, amikor egy magyar szó úgy hangzik, mintha valaki csak úgy, tréfából találta volna ki. Máskor pedig egymástól teljesen eltérő szavakról derül ki, hogy valójában ugyanazt jelentik. A magyar tájnyelvek igazi kincsesbányák, ha furcsa, vicces vagy éppen meghökkentő szavakról van szó. Kakukktojás-kvízünkben tíz kérdés vár rád, mindegyikben négy szó közül kell kiválasztanod azt az egyet, amelyik jelentésében kilóg a sorból. Vajon ráérzel a tájszavak jelentésére, vagy sikerül alaposan megtréfálniuk?

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