2026. szeptember 30. szerda Jeromos
14 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Régi színes illusztráció egy gyermekkönyvből (1868) mese
Kvíz

Kvíz: Mennyire emlékszel a magyar népmesékre? Lássuk, lesz-e 10 pontod!

Pénzcentrum
2026. szeptember 30. 18:03

A Magyar Népmese Napját minden év szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján ünnepeljük. Ebből az alkalomból a mai kvíz során a magyar népmesék világában mélyedünk el. Most próbára teheted, emlékszel-e, hol túr a kurtafarkú malac, hogyan alakul a legkisebb királyfi vagy a szegénylegény története, mi lesz a királykisasszonyok sorsa és állatokból sem lesz hiány!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Kvíz: Mennyire emlékszel a magyar népmesékre? Lássuk, lesz-e 10 pontod!

1/10 kérdés
Milyen mesebeli tengeren túl játszódik sok magyar népmese?
Óperenciás-tenger
Tibériás-tenger
Hold-tenger
Belegár-tenger
2/10 kérdés
Mit mondott a legkisebb királykisasszoy az apja kérdésére, mennyire szereti őt, az ismert mesében?
mint a részeges a bort
mint az emberek a sőt
mint a napraforgó a Napot
mint a föld a tavaszi záport
3/10 kérdés
Milyen állat a mesében a Kacor király?
róka
medve
farkas
macska
4/10 kérdés
Mit nem kér az alábbiak közül a legkisebb királykisasszony az apjától, aki vásárba megy, az ismert népmesében, amit Benedek Elek dolgozott át?
mosolygó alma
csengő barack
tündöklő szilva
szóló szőlő
5/10 kérdés
Mit cserélt el az égigérő paszuly meséjében a kisfiú a varázsbabra?
tehén
kutya
bárány
lúd
6/10 kérdés
Mit vitt az okos leány ajándékba a királynak, amikor az azt kérte, hozzon is ajándékot, meg ne is?
egy lyukas agyagkorsót
egy háromlábú ökröt
egy galambot két szita között
egy borostömlőt, amiből a bort megitta útközben
7/10 kérdés
Mit nem volt hajlandó mondani a mesében a csillagszemű juhász a királynak?
Felséged nyájában legel a legpompásabb juh!
Adj' isten egészségére!
Éljen a király!
Felséged leánya a legszebb az országban!
8/10 kérdés
A szegény ember szőlője című mesében mi az a három dolog, amit a szegénylegény megszerez a réz-, az ezüst- és az aranyparipa hátán?
aranyvessző, aranyág, aranyvirág
rézzabla, ezüstkantár, aranynyereg
aranyrozmaring, aranyalma, aranykendő
rézsíp, ezüstdob, aranyfurulya
9/10 kérdés
Hogyan veri át A hét kecskegida című mesében a farkas a gidákat, hogy az anyjuknak higyjék és beengedjék őt a házba?
belisztezi a mancsát, hogy fehérnek tűnjön
a nevükön szólítja a gidákat
kihallgatja a titkos jelszót
felveszi a kecskemama ruháit
10/10 kérdés
Mit tesz fel főni az éhes katona az öregasszonynál egy fazékba a közismert mesében?
egy követ
a szakácskönyvet
békát
kapcarongyot

Tetszett a kvíz? Próbáld ki ezt a kérdéssort is:

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
Kvíz: Otthon vagy a klasszikus mesékben? Lássuk, mire emlékszel gyerekkorod meghatározó történeteiből!
EZ IS ÉRDEKELHET
Kvíz: Otthon vagy a klasszikus mesékben? Lássuk, mire emlékszel gyerekkorod meghatározó történeteiből!
A mai kvíz során híres magyar és külföldi gyermek- és ifjúsági írók ismert művei kapcsán teszünk fel kérdéseket.
Címlapkép: Getty Images
#játék #gyermek #magyar #kultúra #mesekönyv #kvíz #hagyomány #irodalom #mese #általános műveltségi kvíz #irodalmi kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:47
19:38
19:33
19:22
19:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 30.
Sokan már fiatalon búcsút mondhatnak a gondtalan nyugdíjas éveknek: rengeteg pénzt buknak el, itt hibáznak
2026. szeptember 29.
Tényleg megadóztatják az üresen álló lakásokat? Rengeteg ingatlantulaj izgulhat a budapesti tervek miatt
2026. szeptember 30.
Kiderült a nagyvárosok jövője: elképesztő gazdagság és felemelkedés vár erre a metropoliszra
2026. szeptember 30.
Megvan a dátum, mikor válunk le az orosz gázról: mennyibe fog kerülni a magyaroknak az új rezsi-rendszer?
2026. szeptember 30.
Hatalmas a szükség ezekre a magyar dolgozókra: jön a béremelés, kapkodnak a jelentkezőkért
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 30. szerda
Jeromos
40. hét
Szeptember 30.
A fordítás nemzetközi napja
Szeptember 30.
A népmese napja
Szeptember 30.
A helyi önkormányzatok napja
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Kvíz: Te meddig jutnál a Legyen Ön is milliomosban? Tedd próbára tudásod!
2
1 hónapja
Kvíz: Emlékszel még a híres magyar versekre? Lássuk, felismered-e a költőt néhány sorból!
3
3 hónapja
Kvíz: Jól ismered Magyarország városait és falvait? Lássuk, rájössz-e, melyik település a kakukktojás!
4
2 hónapja
Kvíz: Mennek még a római számok? Lássuk, hogy boldogulsz ezzel az X kérdéssel!
5
2 hónapja
Kvíz: A kisujjadban van a Balaton? Tedd próbára magad, menne-e a vaktérkép!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kezesi biztosítás
biztosítási szerződés, amelyet a hitelfelvevő köt arra az esetre, ha fizetőképtelenség esetén nem tudna teljesíteni (törleszteni) a hitelezőnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 30. 18:58
Kiderült a nagyvárosok jövője: elképesztő gazdagság és felemelkedés vár erre a metropoliszra
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 30. 15:59
Megvan a dátum, mikor válunk le az orosz gázról: mennyibe fog kerülni a magyaroknak az új rezsi-rendszer?
Agrárszektor  |  2026. szeptember 30. 19:32
Rejtélyes új kór terjed Európában: szokatlan tünetekkel támad