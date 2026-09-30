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A Magyar Népmese Napját minden év szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján ünnepeljük. Ebből az alkalomból a mai kvíz során a magyar népmesék világában mélyedünk el. Most próbára teheted, emlékszel-e, hol túr a kurtafarkú malac, hogyan alakul a legkisebb királyfi vagy a szegénylegény története, mi lesz a királykisasszonyok sorsa és állatokból sem lesz hiány!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban Kvíz: Mennyire emlékszel a magyar népmesékre? Lássuk, lesz-e 10 pontod! 1/10 kérdés Milyen mesebeli tengeren túl játszódik sok magyar népmese? Óperenciás-tenger Tibériás-tenger Hold-tenger Belegár-tenger Következő kérdés 2/10 kérdés Mit mondott a legkisebb királykisasszoy az apja kérdésére, mennyire szereti őt, az ismert mesében? mint a részeges a bort mint az emberek a sőt mint a napraforgó a Napot mint a föld a tavaszi záport Következő kérdés 3/10 kérdés Milyen állat a mesében a Kacor király? róka medve farkas macska Következő kérdés 4/10 kérdés Mit nem kér az alábbiak közül a legkisebb királykisasszony az apjától, aki vásárba megy, az ismert népmesében, amit Benedek Elek dolgozott át? mosolygó alma csengő barack tündöklő szilva szóló szőlő Következő kérdés 5/10 kérdés Mit cserélt el az égigérő paszuly meséjében a kisfiú a varázsbabra? tehén kutya bárány lúd Következő kérdés 6/10 kérdés Mit vitt az okos leány ajándékba a királynak, amikor az azt kérte, hozzon is ajándékot, meg ne is? egy lyukas agyagkorsót egy háromlábú ökröt egy galambot két szita között egy borostömlőt, amiből a bort megitta útközben Következő kérdés 7/10 kérdés Mit nem volt hajlandó mondani a mesében a csillagszemű juhász a királynak? Felséged nyájában legel a legpompásabb juh! Adj' isten egészségére! Éljen a király! Felséged leánya a legszebb az országban! Következő kérdés 8/10 kérdés A szegény ember szőlője című mesében mi az a három dolog, amit a szegénylegény megszerez a réz-, az ezüst- és az aranyparipa hátán? aranyvessző, aranyág, aranyvirág rézzabla, ezüstkantár, aranynyereg aranyrozmaring, aranyalma, aranykendő rézsíp, ezüstdob, aranyfurulya Következő kérdés 9/10 kérdés Hogyan veri át A hét kecskegida című mesében a farkas a gidákat, hogy az anyjuknak higyjék és beengedjék őt a házba? belisztezi a mancsát, hogy fehérnek tűnjön a nevükön szólítja a gidákat kihallgatja a titkos jelszót felveszi a kecskemama ruháit Következő kérdés 10/10 kérdés Mit tesz fel főni az éhes katona az öregasszonynál egy fazékba a közismert mesében? egy követ a szakácskönyvet békát kapcarongyot Eredmények Tetszett a kvíz? Próbáld ki ezt a kérdéssort is: A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! EZ IS ÉRDEKELHET Kvíz: Otthon vagy a klasszikus mesékben? Lássuk, mire emlékszel gyerekkorod meghatározó történeteiből! A mai kvíz során híres magyar és külföldi gyermek- és ifjúsági írók ismert művei kapcsán teszünk fel kérdéseket.

Címlapkép: Getty Images

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