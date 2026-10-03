A TOP10 szeptemberi kvíz listájára 2026-ban főként irodalmi és történelmi kvízek kerültek, de akadt köztük műemlékekről, népmesékről szóló kvíz és trükkös vaktérkép is.
Kvíz: Te ismered ezeket az állatos közmondásokat, szólásokat? Lássuk, hányat tudsz helyesen!
Az Állatok Világnapját minden évben október 4-én, Assisi Szent Ferenc, az állatok védőszentjének ünnepnapján ünnepelnek. Az állatok az ember elmaradhatatlan társai az életben, melyről közmondásaink, szólásaink is tanúskodnak. A mai kvíz során állatokkal kapcsolatos mondások kell kiegészíteni, felidézni. Neked vajon lesz 10 pontod?
Kvíz: Te ismered ezeket az állatos közmondásokat, szólásokat? Lássuk, hányat tudsz helyesen!
Te mennyire mélyedtél el a zenei műfajokban, otthonosan mozogsz az alműfajok között is? Lássuk, lesz-e 10 pontod a 10-ből.
Kvíz: Mennyire ismered a magyar királyok, történelmi alakok beceneveit és gúnyneveit? Lássuk, kifog-e rajtad ez a 10 kérdés!
Emlékszel még milyen jelzőkkel vagy gúnynevekkel illették az egyes királyokat, vagy fontos történelmi alakokat?
Kvíz: Emlékszel még, ki kicsoda a Szentírásban? Teszteld, mennyire ismered jól a bibliai történeteket!
Te emlékszel még hogy hívták a prófétákat és apostolokat, vagy angyalokat? Kik voltak a Biblia könyveinek szerzői?
Kvíz: Te is szívesen megszállnál Magyarország ikonikus, nagymúltú szállodáiban? Lássuk, mennyi tudsz a híres üdülőkről, hotelekről!
A mai kvíz során a híres magyarországi szállodáknak és üdülőknek az eredetét, történetét és érdekességeit idézzük fel.
Mennyire ismered Európa nyelvi sokszínűségét? Teszteld magad 10 kérdéssel hivatalos nyelvekről, ábécékről és nyelvi érdekességekről!
A mai kvíz során tesztelheted, mennyire ismered a kirándulás legfontosabb szabályait, és tudod-e mire érdemes figyelni túrázás közben.
Vajon meg tudod különböztetni a legismertebb fafajokat egyetlen levélről? Most 10 képen tesztelheted magad.
Tudod, mi történik, ha Katalin kopog, vagy amikor férges a mindenszentek? Most kiderül, mennyire ismered a népi időjóslásokat!
Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Lássuk, rémlenek-e a legfontosabb szeptemberi események!
mai kvíz során ezekből az eseményekből válogattunk, így kiderülhet, mennyire emlékszel a szeptemberhez kötődő történelmi dátumokra és eseményekre.
A magyarországi és határon kívüli magyar drámairodalom ünnepén a színházak a magyar drámát népszerűsítik, ahogy a mai kvízünk is.
Kvíz: Jól ismered Európa népeit, népcsoportjait? Teszteld, mennyit tudsz a kontinens kulturális sokszínűségéről!
Népek, nyelvek, vallások és hagyományok teszik igazán sokszínűvé Európát. Töltsd ki a kvízt, és mutasd meg, mennyit tudsz róluk!
Mennyire ismered hazánk épített örökségét? Válaszolj 10 kérdésre híres magyar műemlékekről, történelmi épületekről és érdekességeikről!
Régen olvastad Madách Az ember tragédiáját? Teszteld a tudásod 10 kérdéssel a szereplőkről, helyszínekről és a mű legfontosabb mozzanatairól!
Kvíz: Rég volt a matekóra? Lássuk, hogy menne most egy matematika IGAZ-HAMIS az ötödikes tananyagból!
A mai kvíz során tíz állításról kell eldöntened, hogy igaz vagy hamis. Teszteld le, mennyire emlékszel az iskolai matematika anyagra!
Kvíz: Sokat kirándulsz, jól ismered Tokaj környékét? Teszteld, mennyit tudsz valójában a híres bortermő vidékről!
A mai kvíz során Tokaj és a borvidék történetéhez, látnivalóihoz és híres boraihoz kapcsolódó kérdésekre kell válaszolnod.
Vajon mennyire vagy képben a demokrácia működésével? Tíz alapvető kérdésből gyorsan kiderül.
Kvíz: Te Google nélkül is tudod, mit jelentenek ezek a szavak? Kevesen szereznek 10 pontot a 10-ből!
Te mennyire vagy jártas az idegen, vagy régies szavak jelentésében és a szlengben? Teszteld a tudásod a mai nyelvi kvíz kérdésein keresztül!
Mennyire ismered azokat a zöldségeket és gyümölcsöket, amelyeknek ősszel jön el az idejük? Kvízünkből most kiderül!
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