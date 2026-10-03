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Az Állatok Világnapját minden évben október 4-én, Assisi Szent Ferenc, az állatok védőszentjének ünnepnapján ünnepelnek. Az állatok az ember elmaradhatatlan társai az életben, melyről közmondásaink, szólásaink is tanúskodnak. A mai kvíz során állatokkal kapcsolatos mondások kell kiegészíteni, felidézni. Neked vajon lesz 10 pontod?

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te ismered ezeket az állatos közmondásokat, szólásokat? Lássuk, hányat tudsz helyesen! 1/10 kérdés Milyen állat szerepel a szólásban? "Szegény, mint a templom … … egere." … bolhája." … poloskája." … verebe." Következő kérdés 2/10 kérdés Mivel álmodik az éhes disznó a mondás szerint? zabbal sajttal makkal babbal Következő kérdés 3/10 kérdés Hogy szól a mondás? "Egyszer volt Budán… … kakasviadal." … macskakiállítás." … lóderbi." … kutyavásár." Következő kérdés 4/10 kérdés Milyen kerülgeti a mondásban a forró kását? macska pocok légy veréb Következő kérdés 5/10 kérdés Milyen állat hiányzik a közmondásból? "A vén _______ is megnyalja a sót." birka szamár tehén kecske Következő kérdés 6/10 kérdés A mondás szerint mire lőnek ágyúval? szúnyogokra galambokra varjakra verebekre Következő kérdés 7/10 kérdés Hogy szól a mondás? "Sok __________ disznót győz." lúd féreg patkány róka Következő kérdés 8/10 kérdés Mi lesz a tinóból a közmondás szerint, ha tanul? öszvér kappan ártány ökör Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik állatnév hiányzik a szólásból? "Bámul mint _______ az újkapura." borjú bagoly bárány béka Következő kérdés 10/10 kérdés Mit szoktak kiáltani az ismert mondás szerint az emberre, akit nagyon szidnak? tücsköt-bogarat farkast-rókát kutyát-macskát kígyót-békát Eredmények

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