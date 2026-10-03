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Kvíz

Kvíz: Te ismered ezeket az állatos közmondásokat, szólásokat? Lássuk, hányat tudsz helyesen!

Pénzcentrum
2026. október 3. 18:01

Az Állatok Világnapját minden évben október 4-én, Assisi Szent Ferenc, az állatok védőszentjének ünnepnapján ünnepelnek. Az állatok az ember elmaradhatatlan társai az életben, melyről közmondásaink, szólásaink is tanúskodnak. A mai kvíz során állatokkal kapcsolatos mondások kell kiegészíteni, felidézni. Neked vajon lesz 10 pontod?

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Kvíz: Te ismered ezeket az állatos közmondásokat, szólásokat? Lássuk, hányat tudsz helyesen!

1/10 kérdés
Milyen állat szerepel a szólásban? "Szegény, mint a templom …
… egere."
… bolhája."
… poloskája."
… verebe."
2/10 kérdés
Mivel álmodik az éhes disznó a mondás szerint?
zabbal
sajttal
makkal
babbal
3/10 kérdés
Hogy szól a mondás? "Egyszer volt Budán…
… kakasviadal."
… macskakiállítás."
… lóderbi."
… kutyavásár."
4/10 kérdés
Milyen kerülgeti a mondásban a forró kását?
macska
pocok
légy
veréb
5/10 kérdés
Milyen állat hiányzik a közmondásból? "A vén _______ is megnyalja a sót."
birka
szamár
tehén
kecske
6/10 kérdés
A mondás szerint mire lőnek ágyúval?
szúnyogokra
galambokra
varjakra
verebekre
7/10 kérdés
Hogy szól a mondás? "Sok __________ disznót győz."
lúd
féreg
patkány
róka
8/10 kérdés
Mi lesz a tinóból a közmondás szerint, ha tanul?
öszvér
kappan
ártány
ökör
9/10 kérdés
Melyik állatnév hiányzik a szólásból? "Bámul mint _______ az újkapura."
borjú
bagoly
bárány
béka
10/10 kérdés
Mit szoktak kiáltani az ismert mondás szerint az emberre, akit nagyon szidnak?
tücsköt-bogarat
farkast-rókát
kutyát-macskát
kígyót-békát
Címlapkép: Getty Images
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