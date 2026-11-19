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Megmozdul az ég Szeged felett: lélegzetelállító természeti látványosság közeleg
Darunéző túrák, ismeretterjesztő előadás, madárgyűrűzés, teljesítménytúra, kisvonatozás a halvasúton, valamint számos gyermekprogram várja azokat, akik szombaton ellátogatnak a XV. Fehértavi Darvadozásra Sándorfalvára - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.
Az ősz egyik leglátványosabb természeti látványossága a darvak (Grus grus) ezreinek vonulása a Dél-Alföldön. A kelet-európai állomány egyik kiemelt gyülekezési helye a szegedi Fehér-tó és környéke. Az ott megpihenő darvak a szántókon, tarlókon megfelelő táplálkozóhelyet találnak, az éjszakákat pedig a halastavakon töltik.
A darvak nagy része a tartós hideg időszak beálltakor elhagyja a Kárpát-medencét és Európa déli részén vagy Észak-Afrikában töltik a telet. Az utóbbi években azonban egyre több példa van arra is, hogy nagyobb csoportjaik Magyarországon telelnek át, például a Büdös-széken a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetben.
A darvak nagy része a tartós hideg időszak beálltakor elhagyja a Kárpát-medencét és Európa déli részén vagy Észak-Afrikában töltik a telet. Az utóbbi években azonban egyre több példa van arra is, hogy nagyobb csoportjaik Magyarországon telelnek át, például a Büdös-széken a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetben. Szombat reggeltől madárgyűrűzést rendeznek a Fehér-tó mellett álló Szalakóta Látogatóközpontnál, ahol a szikes tavaknál jellemző fajok mellett akár a vonulási időszakban a környéken ritkábban felbukkanó madarakkal is megismerkedhetnek az érdeklődők. Reggel indul a Daru futam is, amelyen futva vagy sétálva teljesíthető a klasszikus teljesítménytúra a Fehér-tó területén kijelölt 5 vagy 17 kilométeres táv.
A programok központi helyszíne a sándorfalvi piactér, valamint a Pallavicini-kastély és kertje. Ott természetismereti játékok, solymász- és íjászbemutató, állatasszisztált élményfoglalkozás várja a látogatókat. A művelődési házban az érdeklődők ismeretterjesztő előadást hallhatnak a darvakról, természetismereti séta indul a Tisza-völgyi Bemutatóházhoz, a Kurgán természetvédelmi bemutatóhelyen pedig a Szegedi Gombász Egyesület több interaktív előadást tart.
A vendégek megfigyelhetik a tavaknál napközben előforduló madarakat is. A területen gazdálkodó Szegedfish Kft. keskeny nyomtávú szerelvényének utasai a halastavak között a Fehértói Halászcsárda mögötti kiinduló állomásról a tórendszer közepén álló kutatóházig utazhatnak. A nap legizgalmasabb programjainak azok a kora délutántól szakvezetővel induló túrák ígérkeznek, amelyeken a látogatók kis csoportokban figyelhetik meg a darubehúzást, azt a folyamatot, amikor a darvak visszatérnek éjszakázó helyükre. A 190-200 centiméteres szárnyfesztávú darvak tollának alapszíne palaszürke, a fej és a nyak oldalán lévő fehér sáv pedig élesen elüt fekete arcuktól és fejüktől.
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A daru rendkívül éber, veszélyt sejtve hosszú nyakát magasra nyújtja. Költőterületén - Eurázsia erdős, sztyeppés tájain - füvet, növényi hajtásokat, rovarokat, néha halakat, kisebb emlősöket és madárfiókákat eszik. Vonulásakor kultúrnövények termésével és magvakkal táplálkozik, tavasszal és nyáron inkább rovarokat fogyaszt. Vonuló csapatai V-alakban vagy egyenes vonalban szállnak, ellentétben a szintén kinyújtott nyakkal, de rendezetlen csoportokban röpülő gólyákkal.
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