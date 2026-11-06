Neked hogy ment anno a matekérettségi? Ez a kvíz megmutatja, kifogna-e rajtad a 2006-os matematika érettségi feladatsor!

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Húsz évvel ezelőtt, 2006-ban sokezer diák nézett szembe a matematika érettségi feladatokkal, akkor még a tananyag és követelmény sem egészen az volt, mint most. Akik később érettségiztek, azok talán nehezebbnek is érezhetik a 2006-os őszi vizsgafeladatokat. Akik pedig már 20 éve vagy régebben vizsgáztak, talán már el is felejtették, miket kérdeztek anno a matekvizsgán. A mai kvíz során tesztelheted, hogyan boldogulnál a húszéves érettségi feladatokkal. Lássuk, kifog-e rajtad ez a múltidéző matek kvíz!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Neked hogy ment anno a matek érettségi? Lássuk, kifog-e rajtad a 2006-os matematika érettségi feladatsor! 1/10 kérdés Októberben az iskolában hat osztály nevezett be a focibajnokságra egy-egy csapattal. Hány mérkőzést kell lejátszani, ha mindenki mindenkivel játszik, és szerveznek visszavágókat is? 30 15 45 60 Következő kérdés 2/10 kérdés Háromjegyű számokat írtunk fel a 0; 5 és 7 számjegyekkel. Kiválasztottuk azokat, amelyek öttel oszthatók, és különböző számjegyekből állnak. Melyik szám nincs az alábbiak közül köztük? 705 550 570 750 Következő kérdés 3/10 kérdés Egy kétforintos érmét kétszer egymás után feldobunk, és feljegyezzük az eredményt. Háromféle esemény következhet be (A esemény: két fejet dobunk; B esemény: az egyik dobás fej, a másik írás; C esemény: két írást dobunk). Mekkora a B esemény bekövetkezésének valószínűsége? 1/3, azaz 33,33% 1/4, azaz 25% 1/6, azaz 16,67% 1/2, azaz 50% Következő kérdés 4/10 kérdés Egy iskola teljes tanulói létszáma 518 fő. Ők alkotják az A halmazt. Az iskola 12. c osztályának 27 tanulója alkotja a B halmazt. Mennyi az A ∩ B halmaz számossága? 545 27 0 491 Következő kérdés 5/10 kérdés Egy rombusz átlóinak hossza 12 és 20. Számítsa ki az átlóvektorok skalárszorzatát! 120 60 0 240 Következő kérdés 6/10 kérdés Mekkora az egységsugarú kör 270°-os középponti szögéhez tartozó ívének hossza? 2π/5 2π/3 3π/2 3π/4 Következő kérdés 7/10 kérdés A piacon az egyik zöldségespultnál hétféle gyümölcs kapható. Kati ezekből háromfélét vesz, mindegyikből 1-1 kilót. Hányféle összeállításban választhat Kati? 35 70 210 21 Következő kérdés 8/10 kérdés Egy erdőgazdaságban háromféle fát nevelnek (fenyő, tölgy, platán) három téglalap elrendezésű parcellában. A tölgyfák parcellájában 4-gyel kevesebb sor van, mint a fenyőfákéban, és minden sorban 5-tel kevesebb fa van, mint ahány fa a fenyő parcella egy sorában áll. 360-nal kevesebb tölgyfa van, mint fenyőfa. A platánok telepítésekor a fenyőkéhez viszonyítva a sorok számát 3-mal, az egy sorban lévő fák számát 2-vel növelték. Így 228-cal több platánfát telepítettek, mint fenyőt. Hány platánfát telepítettek? 1800 2028 220 1110 Következő kérdés 9/10 kérdés Válassza ki az állítást, ami nem IGAZ! Ha egy négyszög két szemközti szöge derékszög, akkor az téglalap. Ha egy négyszögnek minden szöge egyenlő, akkor az téglalap. Ha egy négyszög minden szöge derékszög, akkor az téglalap. Ha egy négyszög téglalap, akkor két szemközti szöge derékszög. Következő kérdés 10/10 kérdés Egy útépítő vállalkozás egy munka elkezdésekor az első napon 220 méternyi utat aszfaltoz le. A rákövetkező napon 230 métert, az azutánin 240 métert és így tovább: a munkások létszámát naponta növelve minden következő munkanapon 10 méterrel többet, mint az azt megelőző napon. Az összes aszfaltozandó út hossza ebben a munkában 7,1 km. Hányadik munkanapon készülnek el vele? 31 45 22 16 Eredmények

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