A módosítás célja a rugalmasabb, az egyéni fejlődési ütemet figyelembe vevő átmenet biztosítása az óvoda és az iskola között.
Neked hogy ment anno a matekérettségi? Ez a kvíz megmutatja, kifogna-e rajtad a 2006-os matematika érettségi feladatsor!
Húsz évvel ezelőtt, 2006-ban sokezer diák nézett szembe a matematika érettségi feladatokkal, akkor még a tananyag és követelmény sem egészen az volt, mint most. Akik később érettségiztek, azok talán nehezebbnek is érezhetik a 2006-os őszi vizsgafeladatokat. Akik pedig már 20 éve vagy régebben vizsgáztak, talán már el is felejtették, miket kérdeztek anno a matekvizsgán. A mai kvíz során tesztelheted, hogyan boldogulnál a húszéves érettségi feladatokkal. Lássuk, kifog-e rajtad ez a múltidéző matek kvíz!
Kvíz: Neked hogy ment anno a matek érettségi? Lássuk, kifog-e rajtad a 2006-os matematika érettségi feladatsor!
Régi énekek, jól ismert sorok idézik fel az őszi napokat. Hét játékos kérdéssel tesztelheted, mennyire ismered a régi magyar népdalokat és mondókákat.
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TOP 10 októberi kvíz: vajon kifognak rajtad legjobb irodalmi, töri és természettel kapcsolatos kvízeink?
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