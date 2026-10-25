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Borospince tölgyfa hordók sorával magyar bor szőlő
Kvíz

Kvíz: Mennyire ismered az őshonos magyar borszőlőket és a magyar bor történetét? Lássuk, mennyit tudsz a témáról!

Pénzcentrum
2026. október 25. 17:58 3 perc

A magyar bor története évszázadokon át összefonódott az ország gazdaságával, kultúrájával és egyes tájainak fejlődésével. A római kori szőlőműveléstől a középkori borvidékek kialakulásán át a filoxéravészig számos fordulat alakította a hazai borkultúrát, miközben különleges szőlőfajták és világhírű borok születtek. A mai kvíz során a magyar borászat múltjának fontos állomásait, a hagyományos szőlőfajtákat és az ország legjelentősebb borvidékeit ismerheted meg közelebbről. Teszteld a tudásodat, és derítsd ki, mennyire igazodsz el a magyar borok történetében!

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Kvíz: Mennyire ismered az őshonos magyar borszőlőket és a magyar bor történetét? Lássuk, mennyit tudsz a témáról!

1/10 kérdés
Kik terjesztették el elsőként a Kárpát-medencében a szőlőművelést a Balaton-felvidéken és a Szerémség területén?
avarok
hunok
bencés szerzetesek
rómaiak
2/10 kérdés
A római időkben Pannónia tartományban Domitianus császár Kr. u. 92-ben megtiltotta a bortermelést, elrendelte a szőlők kiirtását. Mi volt ennek az oka?
ebben a provinciában nagymértékben terjedt el az iszákosság, így akarták elejét venni a további problémáknak
a mai Dunántúl bora az itáliai borok versenytársává vált
a pannon szőlőtermő vidékeken pusztító járvány továbbterjedését megakadályozandó
a császár nem szerette a bort, inkább a sörfőzést akarta elterjeszteni és el is rendelte a komló telepítését a szőlőskertek helyére
3/10 kérdés
Melyik két szőlő kereszteződéséből született a Cserszegi fűszeres?
a Juhfark és a Szürkebarát
a Hárslevelű és a Piros furmint
az Izsáki sárfehér és az Olaszrizling
az Irsai Olivér és a Piros tramini
4/10 kérdés
Az alábbiak közül mely városhoz tartozó terület nem volt híres bortermő vidék már az Árpád-kortól?
Eger
Szekszárd
Buda
Sopron
5/10 kérdés
Kik érkeztek a tatárjárás után IV. Béla hívására az országba, akik megalapozták a Tokaj környéki hegyvidék hírnevét borkultúrájukkal?
bajor borászok
vallon vincellérek
szerb szőlészek
katalán kádárok
6/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik egy ismeretlen eredetű szőlőfajta, amelyet Magyarországon elsősorban Tokaj-Hegyalján termesztettek, de a filoxéravészt követően szinte teljes egészében eltűnt?
Balafánt
Balaszlán
Balakó
Balagáj
7/10 kérdés
Az 1870-es évektől Európa ültetvényeit tizedelő filoxéravész a Kárpát-medencét sem kerülte el. Mi pontosan a filoxéra?
magyar nevén szőlőgyökértetű, egy Amerikából származó kártevő, mely a szőlő gyökerén gubacsszerű képződményeket hoz létre, ezzel a növény pusztulását okozza
szőlőbaktérium, ami fagyrepedéseken és metszési sebeken keresztül fertőz; a törzsön és a karokon karfiolszerű, daganatos golyvák alakulnak ki, amelyek gátolják a nedvkeringést, és a tőke pusztulásához vezetnek
egyfajta szőlőmoly, mely a virágzatot és a bogyókat károsítja, hernyóik szövedékfészket (gubancot) készítenek a fürtökön
veszélyes fitoplazmás szőlőbetegség: a levelek széle lefelé kanalasodik, sárgul vagy vörösödik, a hajtások nem fásodnak be (gumiszerűek maradnak), a fürtök pedig elszáradnak
8/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik nem egy őshonos magyar fehér borszőlő fajta?
Muskotály
Hárslevelű
Ezerjó
Kéknyelű
9/10 kérdés
Melyik magyar borvidék termőterülete a legnagyobb?
Tokaji borvidék
Balaton-felvidéki borvidék
Kunsági borvidék
Mátrai borvidék
10/10 kérdés
Magyarországon melyik régióban volt a szőlő termésátlaga a legmagasabb (kg/hektár) 2025-ben?
Dél-Alföld
Közép-Dunántúl
Észak-Magyarország
Dél-Dunántúl
Címlapkép: Getty Images
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