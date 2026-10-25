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A magyar bor története évszázadokon át összefonódott az ország gazdaságával, kultúrájával és egyes tájainak fejlődésével. A római kori szőlőműveléstől a középkori borvidékek kialakulásán át a filoxéravészig számos fordulat alakította a hazai borkultúrát, miközben különleges szőlőfajták és világhírű borok születtek. A mai kvíz során a magyar borászat múltjának fontos állomásait, a hagyományos szőlőfajtákat és az ország legjelentősebb borvidékeit ismerheted meg közelebbről. Teszteld a tudásodat, és derítsd ki, mennyire igazodsz el a magyar borok történetében!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Mennyire ismered az őshonos magyar borszőlőket és a magyar bor történetét? Lássuk, mennyit tudsz a témáról! 1/10 kérdés Kik terjesztették el elsőként a Kárpát-medencében a szőlőművelést a Balaton-felvidéken és a Szerémség területén? avarok hunok bencés szerzetesek rómaiak Következő kérdés 2/10 kérdés A római időkben Pannónia tartományban Domitianus császár Kr. u. 92-ben megtiltotta a bortermelést, elrendelte a szőlők kiirtását. Mi volt ennek az oka? ebben a provinciában nagymértékben terjedt el az iszákosság, így akarták elejét venni a további problémáknak a mai Dunántúl bora az itáliai borok versenytársává vált a pannon szőlőtermő vidékeken pusztító járvány továbbterjedését megakadályozandó a császár nem szerette a bort, inkább a sörfőzést akarta elterjeszteni és el is rendelte a komló telepítését a szőlőskertek helyére Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik két szőlő kereszteződéséből született a Cserszegi fűszeres? a Juhfark és a Szürkebarát a Hárslevelű és a Piros furmint az Izsáki sárfehér és az Olaszrizling az Irsai Olivér és a Piros tramini Következő kérdés 4/10 kérdés Az alábbiak közül mely városhoz tartozó terület nem volt híres bortermő vidék már az Árpád-kortól? Eger Szekszárd Buda Sopron Következő kérdés 5/10 kérdés Kik érkeztek a tatárjárás után IV. Béla hívására az országba, akik megalapozták a Tokaj környéki hegyvidék hírnevét borkultúrájukkal? bajor borászok vallon vincellérek szerb szőlészek katalán kádárok Következő kérdés 6/10 kérdés Az alábbiak közül melyik egy ismeretlen eredetű szőlőfajta, amelyet Magyarországon elsősorban Tokaj-Hegyalján termesztettek, de a filoxéravészt követően szinte teljes egészében eltűnt? Balafánt Balaszlán Balakó Balagáj Következő kérdés 7/10 kérdés Az 1870-es évektől Európa ültetvényeit tizedelő filoxéravész a Kárpát-medencét sem kerülte el. Mi pontosan a filoxéra? magyar nevén szőlőgyökértetű, egy Amerikából származó kártevő, mely a szőlő gyökerén gubacsszerű képződményeket hoz létre, ezzel a növény pusztulását okozza szőlőbaktérium, ami fagyrepedéseken és metszési sebeken keresztül fertőz; a törzsön és a karokon karfiolszerű, daganatos golyvák alakulnak ki, amelyek gátolják a nedvkeringést, és a tőke pusztulásához vezetnek egyfajta szőlőmoly, mely a virágzatot és a bogyókat károsítja, hernyóik szövedékfészket (gubancot) készítenek a fürtökön veszélyes fitoplazmás szőlőbetegség: a levelek széle lefelé kanalasodik, sárgul vagy vörösödik, a hajtások nem fásodnak be (gumiszerűek maradnak), a fürtök pedig elszáradnak Következő kérdés 8/10 kérdés Az alábbiak közül melyik nem egy őshonos magyar fehér borszőlő fajta? Muskotály Hárslevelű Ezerjó Kéknyelű Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik magyar borvidék termőterülete a legnagyobb? Tokaji borvidék Balaton-felvidéki borvidék Kunsági borvidék Mátrai borvidék Következő kérdés 10/10 kérdés Magyarországon melyik régióban volt a szőlő termésátlaga a legmagasabb (kg/hektár) 2025-ben? Dél-Alföld Közép-Dunántúl Észak-Magyarország Dél-Dunántúl Eredmények

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