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Régen a halál nemcsak egy fájdalmas veszteség volt, hanem egy olyan rejtélyes határhelyzet, amit a falu népe szigorú szabályokkal és vaskos babonákkal próbált kezelni. A megannyi írott és íratlan szabálynak köszönhetően mindenki pontosan tudta, mit kell tenni, hogy a lélek békésen távozzon, és közben a szomszédságra se hozzák rá a bajt. A temetési szokások azonban vidékenként is eltértek, és némelyik ma már egészen meghökkentőnek tűnhet. Vajon te mennyit tudsz a régi magyar temetkezési hagyományokról és az azokat övező hiedelmekről? Tedd próbára magad a kvízünkkel!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Ismered a régi temetési szokásainkat? Kiderül, mennyire vagy jártas a halál körüli babonákban! 1/10 kérdés Miért takarták le régen a tükröket a halottas házban? Hogy a gyászolók ne lássák a saját arcukat Hogy a szomszédok is tudjanak a halálesetről Hogy megvédjék őket a gyertyák füstjétől Mert úgy hitték, a halott lelke megjelenhet bennük Következő kérdés 2/10 kérdés Milyen tárgyat tettek gyakran a halott kezébe a koporsóban a régiek szerint? Pénzt (halotti garas), imádságos könyvet vagy zsebkendőt. Kulcsot a ház ajtajához. Fegyvert vagy kést. Egy darab kenyeret sóval. Következő kérdés 3/10 kérdés Miért nyitottak ablakot egyes vidékeken, amikor valaki meghalt? Hogy kiszellőztessék a gyertyafüstöt Hogy jelezzék a temetési menetnek, melyik házhoz menjen Hogy a lelke szabadon távozhasson Hogy a szomszédok meghallják a siratást Következő kérdés 4/10 kérdés Miért öntötték félreeső helyre a halott mosdatásához használt vizet? Mert úgy hitték, tönkreteszi a termőföldet Mert attól tartottak, hogy elapadnak a kutak Mert a temetés előtt tilos volt kiönteni Mert úgy hitték, aki belelép, megbetegedhet Következő kérdés 5/10 kérdés Mi az a siratóének? Az elhunytat búcsúztató, fájdalmat kifejező ének A gyászmisén elhangzó zsoltár A templomi harangozás dallama A sírásók munkadala Következő kérdés 6/10 kérdés Hogyan vitték ki hagyományosan a halottat a házból? A koporsót háromszor megfordítva Lábbal előre Jobb oldalára fordítva Fejjel előre Következő kérdés 7/10 kérdés Mit nevezünk Szent Mihály lovának? A koporsó szállítására használt faállványt A sír mellett álló fakeresztet A harangozáshoz használt kötelet A halottaskocsit húzó lovat Következő kérdés 8/10 kérdés Mit tiltottak egyes vidékeken a halottas házban a temetésig? Az éneklést Az imádkozást A söprést A gyertyagyújtást Következő kérdés 9/10 kérdés Milyen szokás kapcsolódott régen a házasság előtt elhunyt fiatalok temetéséhez? Menyasszonyként vagy vőlegényként búcsúztathatták őket Csak a családtagok vehettek részt a temetésen Üres koporsót vittek a temetőbe Kizárólag éjszaka temették el őket Következő kérdés 10/10 kérdés Miért fektették egyes vidékeken a haldoklót az ágyából a földre? Hogy könnyebben meg tudjon halni Hogy a föld magába szívja a betegséget Hogy megvédjék a család többi tagját Mert a siratást csak a földön fekve végezhették Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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