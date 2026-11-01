2026. november 1. vasárnap Marianna
7 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2024. október 30.Mécsesek egy síron a Farkasréti temetõben mindenszentek ünnepe és halottak napja elõtt, 2024. október 30-án.MTI/Balogh Zoltán
Kvíz

Kvíz: Ismered a régi temetési szokásainkat? Kiderül, mennyire vagy jártas a halál körüli babonákban!

Pénzcentrum
2026. november 1. 18:03 3 perc

Régen a halál nemcsak egy fájdalmas veszteség volt, hanem egy olyan rejtélyes határhelyzet, amit a falu népe szigorú szabályokkal és vaskos babonákkal próbált kezelni. A megannyi írott és íratlan szabálynak köszönhetően mindenki pontosan tudta, mit kell tenni, hogy a lélek békésen távozzon, és közben a szomszédságra se hozzák rá a bajt. A temetési szokások azonban vidékenként is eltértek, és némelyik ma már egészen meghökkentőnek tűnhet. Vajon te mennyit tudsz a régi magyar temetkezési hagyományokról és az azokat övező hiedelmekről? Tedd próbára magad a kvízünkkel!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban
A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Ismered a régi temetési szokásainkat? Kiderül, mennyire vagy jártas a halál körüli babonákban!

1/10 kérdés
Miért takarták le régen a tükröket a halottas házban?
Hogy a gyászolók ne lássák a saját arcukat
Hogy a szomszédok is tudjanak a halálesetről
Hogy megvédjék őket a gyertyák füstjétől
Mert úgy hitték, a halott lelke megjelenhet bennük
2/10 kérdés
Milyen tárgyat tettek gyakran a halott kezébe a koporsóban a régiek szerint?
Pénzt (halotti garas), imádságos könyvet vagy zsebkendőt.
Kulcsot a ház ajtajához.
Fegyvert vagy kést.
Egy darab kenyeret sóval.
3/10 kérdés
Miért nyitottak ablakot egyes vidékeken, amikor valaki meghalt?
Hogy kiszellőztessék a gyertyafüstöt
Hogy jelezzék a temetési menetnek, melyik házhoz menjen
Hogy a lelke szabadon távozhasson
Hogy a szomszédok meghallják a siratást
4/10 kérdés
Miért öntötték félreeső helyre a halott mosdatásához használt vizet?
Mert úgy hitték, tönkreteszi a termőföldet
Mert attól tartottak, hogy elapadnak a kutak
Mert a temetés előtt tilos volt kiönteni
Mert úgy hitték, aki belelép, megbetegedhet
5/10 kérdés
Mi az a siratóének?
Az elhunytat búcsúztató, fájdalmat kifejező ének
A gyászmisén elhangzó zsoltár
A templomi harangozás dallama
A sírásók munkadala
6/10 kérdés
Hogyan vitték ki hagyományosan a halottat a házból?
A koporsót háromszor megfordítva
Lábbal előre
Jobb oldalára fordítva
Fejjel előre
7/10 kérdés
Mit nevezünk Szent Mihály lovának?
A koporsó szállítására használt faállványt
A sír mellett álló fakeresztet
A harangozáshoz használt kötelet
A halottaskocsit húzó lovat
8/10 kérdés
Mit tiltottak egyes vidékeken a halottas házban a temetésig?
Az éneklést
Az imádkozást
A söprést
A gyertyagyújtást
9/10 kérdés
Milyen szokás kapcsolódott régen a házasság előtt elhunyt fiatalok temetéséhez?
Menyasszonyként vagy vőlegényként búcsúztathatták őket
Csak a családtagok vehettek részt a temetésen
Üres koporsót vittek a temetőbe
Kizárólag éjszaka temették el őket
10/10 kérdés
Miért fektették egyes vidékeken a haldoklót az ágyából a földre?
Hogy könnyebben meg tudjon halni
Hogy a föld magába szívja a betegséget
Hogy megvédjék a család többi tagját
Mert a siratást csak a földön fekve végezhették
Címlapkép: Getty Images
#temetés #halál #magyar #kultúra #történelem #népszokás #kvíz #hagyomány #történelmi kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:35
19:07
18:34
18:03
17:34
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 30. 19:04 Megroppantak a techóriások: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
október 30. 13:45 Hidegzuhanyként érkezett a magyar GDP-adat: meglepő mozgásba kezdett a forint
október 30. 10:45 Ütik a tőzsdéket: esik az OTP, óriási kriptorablás és amerikai tech-zuhanás rázza meg a piacokat
október 29. 17:47 Vérfürdő a technológiai szektorban: brutális zuhanás a Wall Streeten, de a magyar tőzsde mégis kilőtt
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. november 1.
Kellemetlen meglepetés a magyar boltok kasszáinál: ezek az árak elszálltak, hiába alacsony az infláció
2026. október 31.
Tömeges boltbezárási hullám söpör végig Magyarországon: egyre több kis üzlet vérzik el, a nagy láncok is szenvednek
2026. november 1.
Havi közel egymillió forintos fizetés várhat a jelentkezőkre: végzettség és nyelvtudás nélkül is lehet próbálkozni
2026. november 1.
Nagy meglepetést okoztak a magyar fiatalok: ebben még a svédek és a hollandok is lemaradnak mögöttük
2026. november 1.
Új lakhatási forma hódíthatja meg Budapestet: már 110 ezer forintért is lehet szobát bérelni, de van egy csavar
NAPTÁR
Tovább
2026. november 1. vasárnap
Marianna
44. hét
November 1.
Mindenszentek (katolikus)
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Kvíz: Te meddig jutnál a Legyen Ön is milliomosban? Tedd próbára tudásod!
2
1 hónapja
Kvíz: Mennyire emlékszel a magyar népmesékre? Lássuk, lesz-e 10 pontod!
3
2 hónapja
Kvíz: Emlékszel még a híres magyar versekre? Lássuk, felismered-e a költőt néhány sorból!
4
4 hete
Kvíz: Te ismered ezeket az állatos közmondásokat, szólásokat? Lássuk, hányat tudsz helyesen!
5
3 hónapja
Kvíz: Mennek még a római számok? Lássuk, hogy boldogulsz ezzel az X kérdéssel!
PÉNZÜGYI KISOKOS
BUBOR
Budapest Interbank Offered Rate. Budapesti bankközi, referencia jellegű kínálati kamatláb. Ez az alapja egyes hitelek kamatának, a változó kamatozású hitelek jellemzően a 3, 6 vagy 12 hónapos BUBOR-hoz vannak kötve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 1. 19:07
Havi közel egymillió forintos fizetés várhat a jelentkezőkre: végzettség és nyelvtudás nélkül is lehet próbálkozni
Pénzcentrum  |  2026. november 1. 17:34
Felfigyeltek a magyar állampapírokra a nemzetközi piacon: komoly nyereséget hozhat az euróbevezetés
Agrárszektor  |  2026. november 1. 19:32
Itt a fordulat a magyar agráriumban? Komoly számokat közölt a piacvezető hazai óriáscég