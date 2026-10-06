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Nem csak a könyvekben, írott szövegekben lelhetünk örökbecsű mondatokra. Beszédek, rádiószózatok, interjúk, ünnepi köszöntők vagy éppen sportolói megszólalások is válhatnak olyannyira emlékezetessé, hogy akár évtizedekkel, sőt évszázadokkal később is idézzük őket. A magyar rég- és közelmúlt is tele van ilyen ikonikus kijelentésekkel, bár némelyikről talán nem is sejtjük, kitől származik. Ebből a kvízből most kiderül, vajon ismered-e híres magyarok legendássá vált mondásait.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Vajon kitől származnak ezek a sorok? Híres magyar idézetek, amiket illik felismerni 1/10 kérdés Ki mondta 1848-ban az Országgyűlésben: „Uraim! A haza veszélyben van”? Deák Ferenc Kossuth Lajos Batthyány Lajos Széchenyi István Következő kérdés 2/10 kérdés Kihez kötődik a magyar futball talán legismertebb mondása: „Kis pénz, kis foci, nagy pénz, nagy foci”? Puskás Ferenc Bozsik József Grosics Gyula Hidegkuti Nándor Következő kérdés 3/10 kérdés Vigyázz, ez most nem egy beszéd részlete, hanem egy írásból származó gondolat! Vajon ki írta: „Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő”? Göncz Árpád Deák Ferenc Szent István Bethlen Gábor Következő kérdés 4/10 kérdés Kihez kötődik az 1956-os mondat: „A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem”? Nagy Imre Tamási Áron Illyés Gyula Bibó István Következő kérdés 5/10 kérdés Ki mondta 1956. november 4-én: „Csapataink harcban állnak! A kormány a helyén van”? Kádár János Mindszenty József Nagy Imre Maléter Pál Következő kérdés 6/10 kérdés Ki mondta Nobel-bankettjén, hogy „az önvédelem egyetlen hatásos fegyvere a mások iránt megnyilvánuló jóakarat”? Gábor Dénes Szent-Györgyi Albert Karikó Katalin Kertész Imre Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik 19. századi politikus mondta: „Amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják”? Trefort Ágoston Andrássy Gyula Deák Ferenc Eötvös József Következő kérdés 8/10 kérdés Kinek voltak az utolsó szavai: „Allez, Jäger! Éljen a haza!”? Aulich Lajos Vécsey Károly Batthyány Lajos Damjanich János Következő kérdés 9/10 kérdés Ki jelentette ki 1918-ban a parlamentben: „A háború megnyerésére többé reményünk nem lehet”? Károlyi Mihály Andrássy Gyula Wekerle Sándor Tisza István Következő kérdés 10/10 kérdés Ki mondta: „Lélekben, érzésben tizenötmillió magyar miniszterelnöke kívánok lenni”? Göncz Árpád Antall József Boross Péter Németh Miklós Eredmények

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