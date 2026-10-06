Ikonikus épületek egészen más nézőpontból. Tedd próbára magad, és derítsd ki, hány alaprajzot ismersz fel közülük!
Kvíz: Vajon kitől származnak ezek a sorok? Híres magyar idézetek, amiket illik felismerni
Nem csak a könyvekben, írott szövegekben lelhetünk örökbecsű mondatokra. Beszédek, rádiószózatok, interjúk, ünnepi köszöntők vagy éppen sportolói megszólalások is válhatnak olyannyira emlékezetessé, hogy akár évtizedekkel, sőt évszázadokkal később is idézzük őket. A magyar rég- és közelmúlt is tele van ilyen ikonikus kijelentésekkel, bár némelyikről talán nem is sejtjük, kitől származik. Ebből a kvízből most kiderül, vajon ismered-e híres magyarok legendássá vált mondásait.
Kvíz: Vajon kitől származnak ezek a sorok? Híres magyar idézetek, amiket illik felismerni
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