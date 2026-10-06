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Kvíz

Kvíz: Vajon kitől származnak ezek a sorok? Híres magyar idézetek, amiket illik felismerni

Pénzcentrum
2026. október 6. 17:56

Nem csak a könyvekben, írott szövegekben lelhetünk örökbecsű mondatokra. Beszédek, rádiószózatok, interjúk, ünnepi köszöntők vagy éppen sportolói megszólalások is válhatnak olyannyira emlékezetessé, hogy akár évtizedekkel, sőt évszázadokkal később is idézzük őket. A magyar rég- és közelmúlt is tele van ilyen ikonikus kijelentésekkel, bár némelyikről talán nem is sejtjük, kitől származik. Ebből a kvízből most kiderül, vajon ismered-e híres magyarok legendássá vált mondásait.

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Kvíz: Vajon kitől származnak ezek a sorok? Híres magyar idézetek, amiket illik felismerni

1/10 kérdés
Ki mondta 1848-ban az Országgyűlésben: „Uraim! A haza veszélyben van”?
Deák Ferenc
Kossuth Lajos
Batthyány Lajos
Széchenyi István
2/10 kérdés
Kihez kötődik a magyar futball talán legismertebb mondása: „Kis pénz, kis foci, nagy pénz, nagy foci”?
Puskás Ferenc
Bozsik József
Grosics Gyula
Hidegkuti Nándor
3/10 kérdés
Vigyázz, ez most nem egy beszéd részlete, hanem egy írásból származó gondolat! Vajon ki írta: „Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő”?
Göncz Árpád
Deák Ferenc
Szent István
Bethlen Gábor
4/10 kérdés
Kihez kötődik az 1956-os mondat: „A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem”?
Nagy Imre
Tamási Áron
Illyés Gyula
Bibó István
5/10 kérdés
Ki mondta 1956. november 4-én: „Csapataink harcban állnak! A kormány a helyén van”?
Kádár János
Mindszenty József
Nagy Imre
Maléter Pál
6/10 kérdés
Ki mondta Nobel-bankettjén, hogy „az önvédelem egyetlen hatásos fegyvere a mások iránt megnyilvánuló jóakarat”?
Gábor Dénes
Szent-Györgyi Albert
Karikó Katalin
Kertész Imre
7/10 kérdés
Melyik 19. századi politikus mondta: „Amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják”?
Trefort Ágoston
Andrássy Gyula
Deák Ferenc
Eötvös József
8/10 kérdés
Kinek voltak az utolsó szavai: „Allez, Jäger! Éljen a haza!”?
Aulich Lajos
Vécsey Károly
Batthyány Lajos
Damjanich János
9/10 kérdés
Ki jelentette ki 1918-ban a parlamentben: „A háború megnyerésére többé reményünk nem lehet”?
Károlyi Mihály
Andrássy Gyula
Wekerle Sándor
Tisza István
10/10 kérdés
Ki mondta: „Lélekben, érzésben tizenötmillió magyar miniszterelnöke kívánok lenni”?
Göncz Árpád
Antall József
Boross Péter
Németh Miklós
Címlapkép: Getty Images
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