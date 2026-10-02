Kvíz: Ehető vagy mérgező? Te meg tudod állapítani, melyik ősszel termő gomba nem ehető? Lássuk!

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Az ősz hagyományosan a természetjárás időszaka. Az erdőket járva, kirándulás közben gyakorta akadhat az ember gombákra is, viszont ezek közül nem mind ehető! Vannak erősen mérgező gombák is, így csak akkor érdemes leszedni egy gombát, ha biztosan tudjuk, hogy ehető. A laikus gombagyűjtöknek ajánlott a szedett gombát gombaszakértővel bevizsgáltatni is! A mai kvíz során 10 őszi gombát mutatunk, melyekről azt kell eldönteni, vajon ehetők vagy mérgezők.

Címlapkép: Getty Images

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