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entoloma sinuatum gomba, amelyet livid entoloma és livid rózsaszínűgomba és ólommérgező néven ismernek.
Kvíz

Kvíz: Ehető vagy mérgező? Te meg tudod állapítani, melyik ősszel termő gomba nem ehető? Lássuk!

Pénzcentrum
2026. október 2. 17:59

Az ősz hagyományosan a természetjárás időszaka. Az erdőket járva, kirándulás közben gyakorta akadhat az ember gombákra is, viszont ezek közül nem mind ehető! Vannak erősen mérgező gombák is, így csak akkor érdemes leszedni egy gombát, ha biztosan tudjuk, hogy ehető. A laikus gombagyűjtöknek ajánlott a szedett gombát gombaszakértővel bevizsgáltatni is! A mai kvíz során 10 őszi gombát mutatunk, melyekről azt kell eldönteni, vajon ehetők vagy mérgezők.

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Kvíz: Ehető vagy mérgező? Te meg tudod állapítani, melyik ősszel termő gomba nem ehető? Lássuk!

1/10 kérdés
A képen látható gomba ehető vagy mérgező?
A fodros káposztagomba (Sparassis crispa) fiatalon ehető gomba, fenyvesekben található. Az emberi kórokozó gombák ellen hatásos (fungicid) anyagokat termelő nagygombafaj.
Ehető
Mérgező
2/10 kérdés
A képen látható gomba ehető vagy mérgező?
Helvella Crispa, közismert nevén „tündérnyereg”, a hollandiai őszi erdőben
Mérgező
Ehető
3/10 kérdés
A képen látható gomba ehető vagy mérgező?
Az ízletes vargánya (Boletus edulis) a gombákhoz (Fungi), azon belül tinórugomba-alkatúak (Boletales)[r 1] rendjébe és a tinórufélék (Boletaceae) családjába tartozó faj. Népies nevén: úrigomba vagy medveorrú gomba. Vas vármegyében vergánya, Erdélyben hiriba néven ismerik.[r 2] Ez a gomba a legtermetesebb és legkiadósabb (május végétől október közepéig szedhető) étkezési gombák közé tartozik.
Mérgező
Ehető
4/10 kérdés
A képen látható gomba ehető vagy mérgező?
A karcsú őzlábgomba (Macrolepiota mastoidea) a csiperkefélék családjába tartozó, Európában honos, erdei tisztásokon, cserjésekben élő, ehető gombafaj.
Mérgező
Ehető
5/10 kérdés
A képen látható gomba ehető vagy mérgező?
A gyilkos galóca (Amanita phalloides) a kalaposgombák rendjén belül a galócafélék családjába tartozó, világszerte közel 600 fajt számláló Amanita nemzetség egyik legismertebb képviselője. Európában rokon fajaival együtt (fehér galóca, hegyeskalapú galóca) a legsúlyosabb – gyakran halálos kimenetelű – mérgezéseket okozó nagygombák közé tartozik.
Mérgező
Ehető
6/10 kérdés
A képen látható gomba ehető vagy mérgező?
A mezei szegfűgomba (Marasmius oreades) a kalaposgombák rendjén belül a szegfűgombafélék családjába tartozó Marasmius nemzetség Európában elterjedt, mezőkön termő, ehető gombafaja. Szentlászló környékén csibelábnak is nevezik. Tyúkgomba néven is ismert.
Mérgező
Ehető
7/10 kérdés
A képen látható gomba ehető vagy mérgező?
A rőt áltrifla (Scleroderma citrinum) az áltriflafélék családjába tartozó, Európában és Észak-Amerikában honos, mérgező gombafaj.részletes makrófelvétele, amely az Egyesült Királyságban, Cornwallban az erdő talaján, lehullott levelek és moha között pihen.
Mérgező
Ehető
8/10 kérdés
A képen látható gomba ehető vagy mérgező?
A körtepöfeteg vagy körtealakú pöfeteg (Lycoperdon pyriforme) Eurázsiában és Észak-Amerikában elterjedt, korhadó fán termő, ehető gombafaj.
Mérgező
Ehető
9/10 kérdés
A képen látható gomba ehető vagy mérgező?
A világító tölcsérgomba (Omphalotus olearius) egy mérgező gombafaj. A sárga rókagomba hasonlít hozzá, de a rókagomba mindig csak sárga vagy sárgásfehér színű, sohasem vöröses. A fő különbség, hogy a rókagomba termőrétege nem lemezes, hanem csak ráncos, eres.
Mérgező
Ehető
10/10 kérdés
A képen látható gomba ehető vagy mérgező?
A sárga gévagomba (Laetiporus sulphureus) az Agaricomycetes osztályának taplóalkatúak (Polyporales) rendjébe, ezen belül a likacsosgombafélék (Polyporaceae) családjába tartozó faj. Népies nevein: sárgagéva vagy givagomba fűzfagomba, reves cseresznyefagomba, karélyos tinóru, fűzfatüdő, kénsárga gévagomba. Ehető gombafaj.
Ehető
Mérgező
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Címlapkép: Getty Images
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