Bár a magyar gazdaság szerkezeti adottságai viszonylag erősek, a költségvetési fegyelem lazulása és a kiszámíthatatlan gazdaságpolitika rontja az összképet.
Kvíz: Jó vagy töriből, mennek még az évszámok? 10 fogós kérdés az októberi történelemből
Mennyire mennek még az évszámok, nevek és történelmi összefüggések? Az iskolában felszedett tudásból idővel sok minden megkopik, néhány jelentős esemény azonban szinte kitörölhetetlenül megmarad az emlékezetünkben. Október bőven tartogat mindkettőből, hiszen számos fontos magyar és világtörténelmi esemény kötődik ehhez a hónaphoz. Tedd próbára magad, és derítsd ki, mennyire maradtak meg az egykor megtanult évszámok és történetek!
Kvíz: Jó vagy töriből, mennek még az évszámok? 10 fogós kérdés az októberi történelemből
A mai kvíz során képek alapján kell azonosítanod a hazánkban is ismert vándormadarakat, és kiderítened, mennyire vagy jártas a madárvilágban.
Kvíz: Mennyit tudsz a halálbüntetésről? 10 kérdés a kivégzések történetéről, módjairól és eltörléséről
Tudod, hol törölték el először a halálbüntetést, vagy mit jelent a moratórium? Tedd próbára magad 10 történelmi kérdéssel.
Kvíz: Kitalálod, melyik őszi versből való az idézet? Lássuk jól emlékszel-e a versek címére, költők nevére!
A mai kvíz során klasszikus és kortárs magyar költők műveiből idézünk, és arra keressük a választ, mennyire ismered fel a jellegzetes költői hangokat, verssorokat.
A mai kvíz során a postai szolgáltatások múltjától és a kézbesítés egykori különlegességeitől egészen a modern postáig kalandozunk.
A mai kvíz során New York történelmével, nevezetességeivel és kulturális életével kapcsolatos ismereteidet teheted próbára.
Ebben a kvízben tesztelheted, mennyire ismered a híres magyarok emlékezetes megszólalásait.
Kvíz: Felismered a világhírű épületeket, ha csak az alaprajzukat látod? A 10/10-hez szinte építésznek kell lenned
Ikonikus épületek egészen más nézőpontból. Tedd próbára magad, és derítsd ki, hány alaprajzot ismersz fel közülük!
Kvíz: Jártál már Belgiumban, vagy csak tervezel oda utazni? Lássuk mit tudsz a sör és a csokoládé országáról!
Lássuk, mennyire ismered Európa egyik legkisebb, mégis meglepően gazdag történelmű országát!
A mai kvíz során állatokkal kapcsolatos mondások kell kiegészíteni, felidézni. Neked vajon lesz 10 pontod?
A TOP10 szeptemberi kvíz listájára 2026-ban főként irodalmi és történelmi kvízek kerültek, de akadt köztük műemlékekről, népmesékről szóló kvíz és trükkös vaktérkép is.
A mai kvíz során 10 őszi gombát mutatunk, melyekről azt kell eldönteni, vajon ehetők vagy mérgezők.
Te mennyire mélyedtél el a zenei műfajokban, otthonosan mozogsz az alműfajok között is? Lássuk, lesz-e 10 pontod a 10-ből.
Most próbára teheted, emlékszel-e, hol túr a kurtafarkú malac, és mik történtek az üveghegyen is túl!
Kvíz: Mennyire ismered a magyar királyok, történelmi alakok beceneveit és gúnyneveit? Lássuk, kifog-e rajtad ez a 10 kérdés!
Emlékszel még milyen jelzőkkel vagy gúnynevekkel illették az egyes királyokat, vagy fontos történelmi alakokat?
Kvíz: Emlékszel még, ki kicsoda a Szentírásban? Teszteld, mennyire ismered jól a bibliai történeteket!
Te emlékszel még hogy hívták a prófétákat és apostolokat, vagy angyalokat? Kik voltak a Biblia könyveinek szerzői?
Kvíz: Te is szívesen megszállnál Magyarország ikonikus, nagymúltú szállodáiban? Lássuk, mennyi tudsz a híres üdülőkről, hotelekről!
A mai kvíz során a híres magyarországi szállodáknak és üdülőknek az eredetét, történetét és érdekességeit idézzük fel.
Mennyire ismered Európa nyelvi sokszínűségét? Teszteld magad 10 kérdéssel hivatalos nyelvekről, ábécékről és nyelvi érdekességekről!
A mai kvíz során tesztelheted, mennyire ismered a kirándulás legfontosabb szabályait, és tudod-e mire érdemes figyelni túrázás közben.
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Bosszant, sokba kerül, mégsem intézed el? Mondd el, te mit halogatsz
Friss olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mi tart vissza a váltástól/változtatástól. A kérdőív kitöltése 5 perc. Köszönjük a segítséged!
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A digitalizáció térnyerése a csomagküldésben: már több mint 700 ezren használják a GLS alkalmazását (x)
Egyre többen intézik már Magyarországon a csomagfeladást és a csomagátvételt teljesen digitálisan. A cég szerint a felhasználók egyre nagyobb arányban választják az önkiszolgáló online megoldásokat.
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Te kire voksolsz? Már tart a Lidl Érték.Lánc közönségszavazása! (x)
Gyermekek támogatása, esélyteremtés, közösségépítés, egészségmegőrzés vagy éppen környezetvédelem: harminc különleges civil kezdeményezés jutott be a Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának döntőjébe.