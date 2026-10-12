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Mennyire mennek még az évszámok, nevek és történelmi összefüggések? Az iskolában felszedett tudásból idővel sok minden megkopik, néhány jelentős esemény azonban szinte kitörölhetetlenül megmarad az emlékezetünkben. Október bőven tartogat mindkettőből, hiszen számos fontos magyar és világtörténelmi esemény kötődik ehhez a hónaphoz. Tedd próbára magad, és derítsd ki, mennyire maradtak meg az egykor megtanult évszámok és történetek!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jó vagy töriből, mennek még az évszámok? 10 fogós kérdés az októberi történelemből 1/10 kérdés Kezdjük egy egyszerűvel: melyik év október 23-án tört ki a magyar forradalom és szabadságharc? 1968 1945 1989 1956 Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik ország bocsátotta fel 1957. október 4-én a világ első mesterséges holdját, a Szputnyik–1-et? Kína Nagy-Britannia Szovjetunió Egyesült Államok Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik uralkodónőt végezték ki guillotine-nal Párizsban 1793. október 16-án? I. Erzsébetet Mária Teréziát Medici Katalint Marie Antoinette-et Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik év október 3-án valósult meg Németország újraegyesítése? 1995 1989 1980 1990 Következő kérdés 5/10 kérdés Ki volt az a 20. századi forradalmár, akit 1967. október 9-én végeztek ki Bolíviában? Che Guevara Fidel Castro Augusto Pinochet Salvador Allende Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik történelmi eseményre emlékezünk Magyarországon október 6-án? A világosi fegyverletételre Buda visszafoglalására Az aradi vértanúk kivégzésére A pákozdi csatára Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik év októberében rázta meg a New York-i tőzsdét a „fekete hétfő” néven emlegetett összeomlás, amellyel kezdetét vette a nagy gazdasági világválság? 1929 1918 1933 1945 Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik rádiójáték 1938. október 30-i amerikai adása okozott állítólag óriási pánikot, amikor valós híradás formájában mesélt el egy földönkívüli inváziót? A láthatatlan ember Harmadik típusú találkozások Az Időgép Világok harca Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik híres hajós kötött ki 1492. október 12-én - terveivel ellentétben - a Bahamák partjainál? Amerigo Vespucci Ferdinánd Magellán Vasco da Gama Kolumbusz Kristóf Következő kérdés 10/10 kérdés Ki volt az a szerzetes, aki 1517. október 31-én közzétett 95 tételével elindította a reformációt? Luther Márton Rotterdami Erasmus Kálvin János Loyolai Szent Ignác Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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