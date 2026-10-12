2026. október 12. hétfő Miksa
12 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Pest, Hungary - January 22, 2012: Flag with the Hole is the symbol of the Hungarian Revolution of 1956.
Kvíz

Kvíz: Jó vagy töriből, mennek még az évszámok? 10 fogós kérdés az októberi történelemből

Pénzcentrum
2026. október 12. 17:56

Mennyire mennek még az évszámok, nevek és történelmi összefüggések? Az iskolában felszedett tudásból idővel sok minden megkopik, néhány jelentős esemény azonban szinte kitörölhetetlenül megmarad az emlékezetünkben. Október bőven tartogat mindkettőből, hiszen számos fontos magyar és világtörténelmi esemény kötődik ehhez a hónaphoz. Tedd próbára magad, és derítsd ki, mennyire maradtak meg az egykor megtanult évszámok és történetek!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban
A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Jó vagy töriből, mennek még az évszámok? 10 fogós kérdés az októberi történelemből

1/10 kérdés
Kezdjük egy egyszerűvel: melyik év október 23-án tört ki a magyar forradalom és szabadságharc?
1968
1945
1989
1956
2/10 kérdés
Melyik ország bocsátotta fel 1957. október 4-én a világ első mesterséges holdját, a Szputnyik–1-et?
Kína
Nagy-Britannia
Szovjetunió
Egyesült Államok
3/10 kérdés
Melyik uralkodónőt végezték ki guillotine-nal Párizsban 1793. október 16-án?
I. Erzsébetet
Mária Teréziát
Medici Katalint
Marie Antoinette-et
4/10 kérdés
Melyik év október 3-án valósult meg Németország újraegyesítése?
1995
1989
1980
1990
5/10 kérdés
Ki volt az a 20. századi forradalmár, akit 1967. október 9-én végeztek ki Bolíviában?
Che Guevara
Fidel Castro
Augusto Pinochet
Salvador Allende
6/10 kérdés
Melyik történelmi eseményre emlékezünk Magyarországon október 6-án?
A világosi fegyverletételre
Buda visszafoglalására
Az aradi vértanúk kivégzésére
A pákozdi csatára
7/10 kérdés
Melyik év októberében rázta meg a New York-i tőzsdét a „fekete hétfő” néven emlegetett összeomlás, amellyel kezdetét vette a nagy gazdasági világválság?
1929
1918
1933
1945
8/10 kérdés
Melyik rádiójáték 1938. október 30-i amerikai adása okozott állítólag óriási pánikot, amikor valós híradás formájában mesélt el egy földönkívüli inváziót?
A láthatatlan ember
Harmadik típusú találkozások
Az Időgép
Világok harca
9/10 kérdés
Melyik híres hajós kötött ki 1492. október 12-én - terveivel ellentétben - a Bahamák partjainál?
Amerigo Vespucci
Ferdinánd Magellán
Vasco da Gama
Kolumbusz Kristóf
10/10 kérdés
Ki volt az a szerzetes, aki 1517. október 31-én közzétett 95 tételével elindította a reformációt?
Luther Márton
Rotterdami Erasmus
Kálvin János
Loyolai Szent Ignác
Címlapkép: Getty Images
#játék #magyarország #október #történelem #tudás #kvíz #általános műveltségi kvíz #történelmi kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:02
17:56
17:51
17:42
17:34
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 12. 17:34 Egyetlen részvény hátán kapaszkodik a magyar tőzsde – Drámai fordulat az olajpiacon
október 12. 13:50 Nagyot változhat a forint árfolyama: erre a bejelentésre figyel most mindenki, teljesen átírhatja a viszonyokat
október 12. 10:44 Brutálisan megindult a magyar sztárrészvény: nagyot kaszált, aki ebbe fektette a pénzét
október 9. 17:40 Brutális ralit vágott le az OTP, szárnyal a magyar tőzsde – De mi történik a tengerentúlon?
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 12.
Jöhet a négynapos munkahét Magyarországon? Erre nem számítottak a dolgozók
2026. október 11.
Rab Árpád jövőkutató: óriási szürke zóna, mi történik az adatainkkal, miután meghalunk – ma már ez egy komoly árucikk
2026. október 12.
Felsorakoztak a NATO-tagállam katonái az orosz határon: ez már nem vicc, küszöbön az összecsapás Oroszországgal?
2026. október 12.
Már minden 9. új autó kínai márkától jön Magyarországra: megindult a drasztikus átrendeződés?
2026. október 12.
Itt a brüsszeli javaslat: keményen lecsaphatnak a balatoni és budapesti ingatlantulajokra, nem lesz kibúvó
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 12. hétfő
Miksa
42. hét
Október 12.
Kolumbusz-nap
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kvíz: Te meddig jutnál a Legyen Ön is milliomosban? Tedd próbára tudásod!
2
2 hónapja
Kvíz: Emlékszel még a híres magyar versekre? Lássuk, felismered-e a költőt néhány sorból!
3
2 hete
Kvíz: Mennyire emlékszel a magyar népmesékre? Lássuk, lesz-e 10 pontod!
4
1 hete
Kvíz: Te ismered ezeket az állatos közmondásokat, szólásokat? Lássuk, hányat tudsz helyesen!
5
2 hónapja
Kvíz: Mennek még a római számok? Lássuk, hogy boldogulsz ezzel az X kérdéssel!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Visszkeresetes faktoring
Faktoring szolgáltatás, amelyben a faktor cég jogosult visszavásároltatni ügyfelével a faktorált követelést.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 12. 15:58
Felsorakoztak a NATO-tagállam katonái az orosz határon: ez már nem vicc, küszöbön az összecsapás Oroszországgal?
Pénzcentrum  |  2026. október 12. 13:20
Döntött az akadémia: ők kapták idén a közgazdasági Nobel-díjat
Agrárszektor  |  2026. október 12. 17:29
Valami nem stimmel ezzel a gyümölccsel: különös, ami a lengyeleknél folyik