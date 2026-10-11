Kihúzták a Hatoslottó 41. játékhetének nyerőszámait, a tét pedig 980 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
Kvíz: Te felismernéd képről Magyarország költöző madarait? Lássuk, tudod-e, kik búcsúznak ősszel!
Az ősz beköszöntével egyre több madár kel útra, hogy a hideg hónapokat melegebb tájakon vészelje át. A költöző madarak vonulása a természet egyik leglátványosabb jelensége, amelynek során fajok ezrei tesznek meg akár több ezer kilométert, hogy eljussanak telelőhelyükre. Te tudod, melyik madár repül ősszel más országokba, és melyik telel át? Kik fognak visszatérni először tavasszal? A mai kvíz során képek alapján kell azonosítanod a hazánkban is ismert vándormadarakat, és kiderítened, mennyire vagy jártas a madárvilágban.
Kvíz: Te felismernéd képről Magyarország költöző madarait? Lássuk, tudod-e, kik búcsúznak ősszel!
Kvíz: Mennyit tudsz a halálbüntetésről? 10 kérdés a kivégzések történetéről, módjairól és eltörléséről
Tudod, hol törölték el először a halálbüntetést, vagy mit jelent a moratórium? Tedd próbára magad 10 történelmi kérdéssel.
Kvíz: Kitalálod, melyik őszi versből való az idézet? Lássuk jól emlékszel-e a versek címére, költők nevére!
A mai kvíz során klasszikus és kortárs magyar költők műveiből idézünk, és arra keressük a választ, mennyire ismered fel a jellegzetes költői hangokat, verssorokat.
A mai kvíz során a postai szolgáltatások múltjától és a kézbesítés egykori különlegességeitől egészen a modern postáig kalandozunk.
A mai kvíz során New York történelmével, nevezetességeivel és kulturális életével kapcsolatos ismereteidet teheted próbára.
Ebben a kvízben tesztelheted, mennyire ismered a híres magyarok emlékezetes megszólalásait.
Kvíz: Felismered a világhírű épületeket, ha csak az alaprajzukat látod? A 10/10-hez szinte építésznek kell lenned
Ikonikus épületek egészen más nézőpontból. Tedd próbára magad, és derítsd ki, hány alaprajzot ismersz fel közülük!
Kvíz: Jártál már Belgiumban, vagy csak tervezel oda utazni? Lássuk mit tudsz a sör és a csokoládé országáról!
Lássuk, mennyire ismered Európa egyik legkisebb, mégis meglepően gazdag történelmű országát!
A mai kvíz során állatokkal kapcsolatos mondások kell kiegészíteni, felidézni. Neked vajon lesz 10 pontod?
A TOP10 szeptemberi kvíz listájára 2026-ban főként irodalmi és történelmi kvízek kerültek, de akadt köztük műemlékekről, népmesékről szóló kvíz és trükkös vaktérkép is.
A mai kvíz során 10 őszi gombát mutatunk, melyekről azt kell eldönteni, vajon ehetők vagy mérgezők.
Te mennyire mélyedtél el a zenei műfajokban, otthonosan mozogsz az alműfajok között is? Lássuk, lesz-e 10 pontod a 10-ből.
Most próbára teheted, emlékszel-e, hol túr a kurtafarkú malac, és mik történtek az üveghegyen is túl!
Kvíz: Mennyire ismered a magyar királyok, történelmi alakok beceneveit és gúnyneveit? Lássuk, kifog-e rajtad ez a 10 kérdés!
Emlékszel még milyen jelzőkkel vagy gúnynevekkel illették az egyes királyokat, vagy fontos történelmi alakokat?
Kvíz: Emlékszel még, ki kicsoda a Szentírásban? Teszteld, mennyire ismered jól a bibliai történeteket!
Te emlékszel még hogy hívták a prófétákat és apostolokat, vagy angyalokat? Kik voltak a Biblia könyveinek szerzői?
Kvíz: Te is szívesen megszállnál Magyarország ikonikus, nagymúltú szállodáiban? Lássuk, mennyi tudsz a híres üdülőkről, hotelekről!
A mai kvíz során a híres magyarországi szállodáknak és üdülőknek az eredetét, történetét és érdekességeit idézzük fel.
Mennyire ismered Európa nyelvi sokszínűségét? Teszteld magad 10 kérdéssel hivatalos nyelvekről, ábécékről és nyelvi érdekességekről!
A mai kvíz során tesztelheted, mennyire ismered a kirándulás legfontosabb szabályait, és tudod-e mire érdemes figyelni túrázás közben.
Vajon meg tudod különböztetni a legismertebb fafajokat egyetlen levélről? Most 10 képen tesztelheted magad.
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