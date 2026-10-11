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Kvíz

Kvíz: Te felismernéd képről Magyarország költöző madarait? Lássuk, tudod-e, kik búcsúznak ősszel!

Pénzcentrum
2026. október 11. 17:58

Az ősz beköszöntével egyre több madár kel útra, hogy a hideg hónapokat melegebb tájakon vészelje át. A költöző madarak vonulása a természet egyik leglátványosabb jelensége, amelynek során fajok ezrei tesznek meg akár több ezer kilométert, hogy eljussanak telelőhelyükre. Te tudod, melyik madár repül ősszel más országokba, és melyik telel át? Kik fognak visszatérni először tavasszal? A mai kvíz során képek alapján kell azonosítanod a hazánkban is ismert vándormadarakat, és kiderítened, mennyire vagy jártas a madárvilágban.

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Kvíz: Te felismernéd képről Magyarország költöző madarait? Lássuk, tudod-e, kik búcsúznak ősszel!

1/10 kérdés
Melyik hazai költözőmadár van a képen?
(Ciconia ciconia) gólya
Nagy kócsag (Ardea alba)
Fehér gólya (Ciconia ciconia)
Gulipán (Recurvirostra avosetta)
Kanalasgém (Platalea leucorodia)
2/10 kérdés
Melyik hazai költözőmadár van a fotón?
Molnárfecske (Delichon urbicum), egy felnőtt példány a fészkén, Wales, 2011. június madár fészek
Erdei pityer (Anthus trivialis)
Molnárfecske (Delichon urbicum)
Barázdabillegető (Motacilla alba)
Házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros)
3/10 kérdés
Melyik hazai költözőmadár van a képen?
Közönséges daru közelről (Grus grus) madár
Daru (Grus grus)
Borzas gödény (Pelecanus crispus)
Guvat (Rallus aquaticus)
Szürke gém (Ardea cinerea)
4/10 kérdés
Melyik hazai költözőmadár van a fotón?
fülemüle (Luscinia luscinia). A madár egy ágon ülve énekel
Énekes rigó (Turdus philomelos)
Házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros)
Mezei veréb (Passer montanus)
Fülemüle (Luscinia megarhynchos)
5/10 kérdés
Melyik hazai költözőmadár van a képen?
vadmadár élénk színes tollazatú, ágon ülő, egyedi vadon élő madár, egyedi vadon élő állatvilág
Gyurgyalag (Merops apiaster)
Kék cinege (Cyanistes caeruleus)
Tengelic (Carduelis carduelis)
Süvöltő (Pyrrhula pyrrhula)
6/10 kérdés
Melyik hazai költözőmadár van a fotón?
Hím sárgarigó (Oriolus oriolus), amely nyáron a zöld természetben neveli fiókáit. Énekesmadár, amelynek fészkében apró fiókák ülnek egymás mellett.
Csicsörke (Serinus serinus)
Sárga billegető (Motacilla flava)
Sárgarigó (Oriolus oriolus)
Citromsármány (Emberiza citrinella)
7/10 kérdés
Melyik hazai költözőmadár van a képen?
Európai szalakóta, amely egy oszlopon áll, természetes háttér előtt, a Greater Kruger Nemzeti Parkban, Dél-Afrikában; faj: Coracias garrulus, család: Coraciidae Szalakóta (Coracias garrulus)
Szalakóta (Coracias garrulus)
Hajnalmadár (Tichodroma muraria)
Jégmadár (Alcedo atthis)
Kékbegy (Luscinia svecica)
8/10 kérdés
Melyik hazai költözőmadár van a fotón?
barátposzáta hím (Sylvia atricapilla), egyedül álló hím egy ágon, Warwickshire, 2014. május
Kormosfejű cinege (Poecile montanus)
Barátposzáta (Sylvia atricapilla)
Csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita)
Házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros)
9/10 kérdés
Melyik hazai költözőmadár van a képen?
A híres Colin, a kakukk a Thursley Commonon, Surrey-ben, az Egyesült Királyságban Kakukk (Cuculus canorus)
Egerészölyv (Buteo buteo)
Seregély (Sturnus vulgaris)
Kakukk (Cuculus canorus)
Vörös vércse (Falco tinnunculus)
10/10 kérdés
Melyik hazai költözőmadár van a fotón?
Erdei szalonka (Scolopax rusticola) az erdőben, a lehullott levelek között madár
Bíbic (Vanellus vanellus)
Piroslábú cankó (Tringa totanus)
Kis póling (Numenius phaeopus)
Erdei szalonka (Scolopax rusticola)
Címlapkép: Getty Images
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