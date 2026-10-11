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Az ősz beköszöntével egyre több madár kel útra, hogy a hideg hónapokat melegebb tájakon vészelje át. A költöző madarak vonulása a természet egyik leglátványosabb jelensége, amelynek során fajok ezrei tesznek meg akár több ezer kilométert, hogy eljussanak telelőhelyükre. Te tudod, melyik madár repül ősszel más országokba, és melyik telel át? Kik fognak visszatérni először tavasszal? A mai kvíz során képek alapján kell azonosítanod a hazánkban is ismert vándormadarakat, és kiderítened, mennyire vagy jártas a madárvilágban.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te felismernéd képről Magyarország költöző madarait? Lássuk, tudod-e, kik búcsúznak ősszel! 1/10 kérdés Melyik hazai költözőmadár van a képen? Nagy kócsag (Ardea alba) Fehér gólya (Ciconia ciconia) Gulipán (Recurvirostra avosetta) Kanalasgém (Platalea leucorodia) Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik hazai költözőmadár van a fotón? Erdei pityer (Anthus trivialis) Molnárfecske (Delichon urbicum) Barázdabillegető (Motacilla alba) Házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros) Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik hazai költözőmadár van a képen? Daru (Grus grus) Borzas gödény (Pelecanus crispus) Guvat (Rallus aquaticus) Szürke gém (Ardea cinerea) Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik hazai költözőmadár van a fotón? Énekes rigó (Turdus philomelos) Házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros) Mezei veréb (Passer montanus) Fülemüle (Luscinia megarhynchos) Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik hazai költözőmadár van a képen? Gyurgyalag (Merops apiaster) Kék cinege (Cyanistes caeruleus) Tengelic (Carduelis carduelis) Süvöltő (Pyrrhula pyrrhula) Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik hazai költözőmadár van a fotón? Csicsörke (Serinus serinus) Sárga billegető (Motacilla flava) Sárgarigó (Oriolus oriolus) Citromsármány (Emberiza citrinella) Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik hazai költözőmadár van a képen? Szalakóta (Coracias garrulus) Hajnalmadár (Tichodroma muraria) Jégmadár (Alcedo atthis) Kékbegy (Luscinia svecica) Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik hazai költözőmadár van a fotón? Kormosfejű cinege (Poecile montanus) Barátposzáta (Sylvia atricapilla) Csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita) Házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros) Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik hazai költözőmadár van a képen? Egerészölyv (Buteo buteo) Seregély (Sturnus vulgaris) Kakukk (Cuculus canorus) Vörös vércse (Falco tinnunculus) Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik hazai költözőmadár van a fotón? Bíbic (Vanellus vanellus) Piroslábú cankó (Tringa totanus) Kis póling (Numenius phaeopus) Erdei szalonka (Scolopax rusticola) Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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