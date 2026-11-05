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Kvíz: Emlékszel még gyerekkorod őszi dalaira? Mutasd meg, mennyit tudsz felidézni belőlük!

Pénzcentrum
2026. november 5. 18:07 2 perc

Érik a szőlő, hull a szilva, csörög a dió – az ősz megannyi ismert népdalunkban és gyermekmondókánkban visszaköszön. Ezeket a sorokat egykor mindannyian kívülről fújtuk, de vajon ma is fel tudjuk még idézni őket? Tedd próbára magad hét kérdésből álló kvízünkkel, és derítsd ki, mennyire maradtak meg az őszi énekek és mondókák gyerekkorodból!

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Kvíz: Emlékszel még gyerekkorod őszi dalaira? Mutasd meg, mennyit tudsz felidézni belőlük!

1/7 kérdés
„Érik a szőlő, hajlik a vessző” – de milyen a szőlő levele a közismert népdal szerint?
Fodros
Sárga
Bodor
Piros
2/7 kérdés
Ki aludt el a Lipem-lopom a szőlőt című gyermekdalban?
A szüretelő legény
A szőlősgazda
A vincellér
Az öreg csősz
3/7 kérdés
„Kék a kökény” – zendít rá az ismert nóta. De vajon milyen lesz, ha megérik?
Fekete
Keserű
Puha
Édes
4/7 kérdés
Honnan érkezik az énekes a „Hull a szilva a fáról” című népdalban?
A szőlőhegyről
A vásárból
A Zalából
A tanyáról
5/7 kérdés
„Őszi éjjel izzik a galagonya, izzik a galagonya ruhája.” Melyik magyar költő tollából származnak az egyik legismertebb őszi gyerekversünk sorai?
Nemes Nagy Ágnes
Zelk Zoltán
Kányádi Sándor
Weöres Sándor
6/7 kérdés
Hogyan emlékezik vissza kedvesére az „Ősszel érik, babám, a fekete szőlő” című népdal énekese?
Ő volt az egyetlen csillag
Ő volt az igazi szerető
Ő volt az első szerelem
Ő volt a legszebb virágszál
7/7 kérdés
„Erre csörög a dió!” De vajon mi csörög "arra"?
A gesztenye
A makk
A mandula
A mogyoró
Címlapkép: Getty Images
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