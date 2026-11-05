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Érik a szőlő, hull a szilva, csörög a dió – az ősz megannyi ismert népdalunkban és gyermekmondókánkban visszaköszön. Ezeket a sorokat egykor mindannyian kívülről fújtuk, de vajon ma is fel tudjuk még idézni őket? Tedd próbára magad hét kérdésből álló kvízünkkel, és derítsd ki, mennyire maradtak meg az őszi énekek és mondókák gyerekkorodból!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Emlékszel még gyerekkorod őszi dalaira? Mutasd meg, mennyit tudsz felidézni belőlük! 1/7 kérdés „Érik a szőlő, hajlik a vessző” – de milyen a szőlő levele a közismert népdal szerint? Fodros Sárga Bodor Piros Következő kérdés 2/7 kérdés Ki aludt el a Lipem-lopom a szőlőt című gyermekdalban? A szüretelő legény A szőlősgazda A vincellér Az öreg csősz Következő kérdés 3/7 kérdés „Kék a kökény” – zendít rá az ismert nóta. De vajon milyen lesz, ha megérik? Fekete Keserű Puha Édes Következő kérdés 4/7 kérdés Honnan érkezik az énekes a „Hull a szilva a fáról” című népdalban? A szőlőhegyről A vásárból A Zalából A tanyáról Következő kérdés 5/7 kérdés „Őszi éjjel izzik a galagonya, izzik a galagonya ruhája.” Melyik magyar költő tollából származnak az egyik legismertebb őszi gyerekversünk sorai? Nemes Nagy Ágnes Zelk Zoltán Kányádi Sándor Weöres Sándor Következő kérdés 6/7 kérdés Hogyan emlékezik vissza kedvesére az „Ősszel érik, babám, a fekete szőlő” című népdal énekese? Ő volt az egyetlen csillag Ő volt az igazi szerető Ő volt az első szerelem Ő volt a legszebb virágszál Következő kérdés 7/7 kérdés „Erre csörög a dió!” De vajon mi csörög "arra"? A gesztenye A makk A mandula A mogyoró Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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