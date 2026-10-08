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Kvíz

Kvíz: Fókuszban a Magyar Posta! Erre a 10 kérdésre kevesen tudják a választ postáról és postásokról

Pénzcentrum
2026. október 8. 18:04

A Magyar Posta története jóval több a levelek és csomagok kézbesítésénél: szorosan összefonódik a magyar történelemmel, a technikai fejlődéssel és a mindennapi életünk változásaival. A mai kvíz során a postai szolgáltatások múltjától és a kézbesítés egykori különlegességeitől egészen a modern, digitális megoldásokig kalandozunk. Felidézzük, hogyan alakult át a postai hálózat, milyen szolgáltatások tűntek el az évtizedek során, és hogyan alkalmazkodik a Magyar Posta a megváltozott igényekhez. Vajon mennyire ismerjük azt az intézményt, amelynek szolgáltatásait szinte mindannyian igénybe vesszük, mégis ritkán gondolunk bele, milyen hosszú utat tett meg a mai formájáig?

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Kvíz: Fókuszban a Magyar Posta! Erre a 10 kérdésre kevesen tudják a választ postáról és postásokról

1/10 kérdés
Melyik történelmi eseményhez köthető a független magyar postahálózat, a Magyar Királyi Posta megalapítása?
Az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés
A Magyar Köztársaság kikiáltása 1989-ben
Az 1848-as forradalom és szabadságharc
Az első világháború lezárása
2/10 kérdés
Ki tervezte azt a motoros trikiklit, amelyet a Magyar Királyi Posta 1900-ban állított szolgálatba a csomagkézbesítés korszerűsítésére?
Csonka János
Puskás Tivadar
Ganz Ábrahám
Jedlik Ányos
3/10 kérdés
Melyik két vállalat vált ki a Magyar Postából az 1990-es szétválás során a hírközlési szolgáltatások modernizálása érdekében?
A Magyar Távközlési Vállalat és a Magyar Műsorszóró Vállalat
A Magyar Honvédség Elkülönült Hírközlő Hálózata és a Telefonhírmondó
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Hírközlési Érdekegyeztető Tanács
A Magyar Rádió és a Magyar Televízió
4/10 kérdés
A 2012-es postai szolgáltatásokról szóló törvény szerint mi vonatkozik az elsőbbségi levélküldeményekre?
az elsőbbségi levélküldemények legalább 20%-át a feladás napján, legalább 90%-át a feladást követő második munkanap végéig kézbesíteni kell, vagy meg kell kísérelni a kézbesítését
az elsőbbségi levélküldemények 100%-át a feladást követő második munkanap végéig kézbesíteni kell, vagy meg kell kísérelni a kézbesítését
az elsőbbségi levélküldemények legalább 85%-át a feladást követő második munkanap, legalább 97%-át a feladást követő harmadik munkanap végéig kézbesíteni kell, vagy meg kell kísérelni a kézbesítését
az elsőbbségi levélküldemények legalább 40%-át a feladást követő első munkanap, és 100%-át a feladást követő harmadik munkanap végéig kézbesíteni kell, vagy meg kell kísérelni a kézbesítését
5/10 kérdés
Köteles a posta levélgyűjtő szekrényt vagy más, a levélküldemények sérülésmentes és biztonságos felvételére szolgáló eszközt minden településen fenntartani a törvény szerint?
nem köteles sehol fenntartani, de a saját dolgát könnyíti meg a levélszekrényekkel
nem köteles, csak az ezernél nagyobb – bejelentett lakóhellyel rendelkező – népességszámú településeken
nem köteles, csak a tízezernél nagyobb – bejelentett lakóhellyel rendelkező – népességszámú településeken
igen, minden településen köteles
6/10 kérdés
Mikor szűnt meg a Magyar Posta belföldi távirat és a Posta-Világfax szolgáltatása?
2025. december 31-én
2023. április 12-től
2020. október 1-jétől
2021. április 30-án
7/10 kérdés
Mit takar a "Hibridlevél" szolgáltatás a Magyar Postánál?
Elektronikus úton beküldött dokumentumok postai úton, papír alapon történő kézbesítését
Olyan küldemény, amit a határig levélként szállítanak, a határon túl viszont csomagként kezelnek
Olyan küldemények, melyek leveleg és csomagot is tartalmaznak
Azok a levelek, amelyeket nem szabványos borítékban adtak fel, ezért külön díjszabás alá esnek
8/10 kérdés
Hogyan hívják a Magyar Posta azon kényelmi szolgáltatását, amellyel a sárga és fehér csekkek QR-kóddal is befizethetőek okostelefonon keresztül?
Csekkoló
PostaPay
MobilPosta
iCsekk
9/10 kérdés
2020 és 2025 között összesen hány postai szolgáltatóhellyel van kevesebb a KSH adatai alapján (nem számítva a mobilpostai szolgáltatást)?
251
112
843
559
10/10 kérdés
Hány millió levélpostai küldeményt kézbesített a Magyar Posta 2025-ben?
mintegy 868 milliót
közel 597 milliót
közel 361 milliót
mintegy 1302 milliót
Címlapkép: Getty Images
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