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A Magyar Posta története jóval több a levelek és csomagok kézbesítésénél: szorosan összefonódik a magyar történelemmel, a technikai fejlődéssel és a mindennapi életünk változásaival. A mai kvíz során a postai szolgáltatások múltjától és a kézbesítés egykori különlegességeitől egészen a modern, digitális megoldásokig kalandozunk. Felidézzük, hogyan alakult át a postai hálózat, milyen szolgáltatások tűntek el az évtizedek során, és hogyan alkalmazkodik a Magyar Posta a megváltozott igényekhez. Vajon mennyire ismerjük azt az intézményt, amelynek szolgáltatásait szinte mindannyian igénybe vesszük, mégis ritkán gondolunk bele, milyen hosszú utat tett meg a mai formájáig?

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Fókuszban a Magyar Posta! Erre a 10 kérdésre kevesen tudják a választ postáról és postásokról 1/10 kérdés Melyik történelmi eseményhez köthető a független magyar postahálózat, a Magyar Királyi Posta megalapítása? Az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés A Magyar Köztársaság kikiáltása 1989-ben Az 1848-as forradalom és szabadságharc Az első világháború lezárása Következő kérdés 2/10 kérdés Ki tervezte azt a motoros trikiklit, amelyet a Magyar Királyi Posta 1900-ban állított szolgálatba a csomagkézbesítés korszerűsítésére? Csonka János Puskás Tivadar Ganz Ábrahám Jedlik Ányos Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik két vállalat vált ki a Magyar Postából az 1990-es szétválás során a hírközlési szolgáltatások modernizálása érdekében? A Magyar Távközlési Vállalat és a Magyar Műsorszóró Vállalat A Magyar Honvédség Elkülönült Hírközlő Hálózata és a Telefonhírmondó A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Hírközlési Érdekegyeztető Tanács A Magyar Rádió és a Magyar Televízió Következő kérdés 4/10 kérdés A 2012-es postai szolgáltatásokról szóló törvény szerint mi vonatkozik az elsőbbségi levélküldeményekre? az elsőbbségi levélküldemények legalább 20%-át a feladás napján, legalább 90%-át a feladást követő második munkanap végéig kézbesíteni kell, vagy meg kell kísérelni a kézbesítését az elsőbbségi levélküldemények 100%-át a feladást követő második munkanap végéig kézbesíteni kell, vagy meg kell kísérelni a kézbesítését az elsőbbségi levélküldemények legalább 85%-át a feladást követő második munkanap, legalább 97%-át a feladást követő harmadik munkanap végéig kézbesíteni kell, vagy meg kell kísérelni a kézbesítését az elsőbbségi levélküldemények legalább 40%-át a feladást követő első munkanap, és 100%-át a feladást követő harmadik munkanap végéig kézbesíteni kell, vagy meg kell kísérelni a kézbesítését Következő kérdés 5/10 kérdés Köteles a posta levélgyűjtő szekrényt vagy más, a levélküldemények sérülésmentes és biztonságos felvételére szolgáló eszközt minden településen fenntartani a törvény szerint? nem köteles sehol fenntartani, de a saját dolgát könnyíti meg a levélszekrényekkel nem köteles, csak az ezernél nagyobb – bejelentett lakóhellyel rendelkező – népességszámú településeken nem köteles, csak a tízezernél nagyobb – bejelentett lakóhellyel rendelkező – népességszámú településeken igen, minden településen köteles Következő kérdés 6/10 kérdés Mikor szűnt meg a Magyar Posta belföldi távirat és a Posta-Világfax szolgáltatása? 2025. december 31-én 2023. április 12-től 2020. október 1-jétől 2021. április 30-án Következő kérdés 7/10 kérdés Mit takar a "Hibridlevél" szolgáltatás a Magyar Postánál? Elektronikus úton beküldött dokumentumok postai úton, papír alapon történő kézbesítését Olyan küldemény, amit a határig levélként szállítanak, a határon túl viszont csomagként kezelnek Olyan küldemények, melyek leveleg és csomagot is tartalmaznak Azok a levelek, amelyeket nem szabványos borítékban adtak fel, ezért külön díjszabás alá esnek Következő kérdés 8/10 kérdés Hogyan hívják a Magyar Posta azon kényelmi szolgáltatását, amellyel a sárga és fehér csekkek QR-kóddal is befizethetőek okostelefonon keresztül? Csekkoló PostaPay MobilPosta iCsekk Következő kérdés 9/10 kérdés 2020 és 2025 között összesen hány postai szolgáltatóhellyel van kevesebb a KSH adatai alapján (nem számítva a mobilpostai szolgáltatást)? 251 112 843 559 Következő kérdés 10/10 kérdés Hány millió levélpostai küldeményt kézbesített a Magyar Posta 2025-ben? mintegy 868 milliót közel 597 milliót közel 361 milliót mintegy 1302 milliót Eredmények

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