Kvíz: Mindig jó voltál töriből? Teszteld, mennyit tudsz a vesztes csatákról, történelmi vereségekről!

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A történelemkönyvek tele vannak dicsőséges győzelmekkel, de a súlyos vereségek legalább annyira meghatározták a világ alakulását. Elbukott csaták, levert forradalmak és megsemmisített hadseregek sora bizonyítja, hogy a történelem fordulópontjai nem mindig a győztesek számára hoztak dicsőséget. Az 1956-os forradalom leverésének évfordulóján híres csaták és elbukott felkelések nyomába eredtünk. Töltsd ki történelmi kvízünket, és derítsd ki, mennyire ismered a magyar és az egyetemes történelem nagy vereségeit!

Címlapkép: Getty Images

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