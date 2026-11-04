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Pakozd, Hungary, September 30, 2023, cavalry, soldiers, duel, historical battle, re-enactment,
Kvíz

Kvíz: Mindig jó voltál töriből? Teszteld, mennyit tudsz a vesztes csatákról, történelmi vereségekről!

Pénzcentrum
2026. november 4. 18:04 2 perc

A történelemkönyvek tele vannak dicsőséges győzelmekkel, de a súlyos vereségek legalább annyira meghatározták a világ alakulását. Elbukott csaták, levert forradalmak és megsemmisített hadseregek sora bizonyítja, hogy a történelem fordulópontjai nem mindig a győztesek számára hoztak dicsőséget. Az 1956-os forradalom leverésének évfordulóján híres csaták és elbukott felkelések nyomába eredtünk. Töltsd ki történelmi kvízünket, és derítsd ki, mennyire ismered a magyar és az egyetemes történelem nagy vereségeit!

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Kvíz: Mindig jó voltál töriből? Teszteld, mennyit tudsz a vesztes csatákról, történelmi vereségekről!

1/10 kérdés
Hol szenvedett súlyos vereséget a magyar sereg I. Szulejmán szultán hadaitól 1526-ban?
Nikápoly
Mohács
Várna
Muhi
2/10 kérdés
Melyik csatában szenvedett végső vereséget Napóleon 1815-ben?
Waterloo
Trafalgar
Borogyino
Austerlitz
3/10 kérdés
Melyik városban verték le az 1989-es Tienanmen téri tüntetéseket?
Peking, Kína
Prága, Csehszlovákia
Bukarest, Románia
Moszkva, Szovjetunió
4/10 kérdés
Melyik csatában szenvedett súlyos vereséget a magyar sereg a tatároktól 1241-ben?
Kenyérmezei csata
Pozsonyi csata
Isaszegi csata
Muhi csata
5/10 kérdés
Melyik csatában esett el Leónidasz spártai király a perzsák elleni harcban?
Szalamiszi csata
Marathóni csata
Thermopülai csata
Plataiai csata
6/10 kérdés
Melyik csata vetett véget a magyarok nyugat-európai kalandozásainak 955-ben?
Nándorfehérvári csata
Mohácsi csata
Segesvári csata
Augsburgi csata
7/10 kérdés
Melyik városban verték le 1871-ben a kommün néven ismertté vált forradalmi felkelést?
London
Berlin
Párizs
Bécs
8/10 kérdés
Melyik városnál szenvedtek megsemmisítő vereséget a németek 1943-ban a szovjetektől?
Párizs
Sztálingrád
London
Varsó
9/10 kérdés
Melyik csatában győzte le Hannibál a rómaiakat Kr. e. 216-ban?
Cannae
Pharszalosz
Zama
Actium
10/10 kérdés
Melyik csatában szenvedett vereséget Bem József serege 1849-ben, amikor Petőfi Sándor is eltűnt?
Móri csata
Segesvári csata
Kápolnai csata
Schwechati csata

Tetszett a kvíz? Tedd próbára magad még több történelmi kérdéssorral!

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Címlapkép: Getty Images
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