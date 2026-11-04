Mától bárki megnézheti, ki volt besúgó. Mi van, ha a nagyszülő, szülő, ismerős neve is ott van? Egy név a kartonon még nem ítélet, de...
Kvíz: Mindig jó voltál töriből? Teszteld, mennyit tudsz a vesztes csatákról, történelmi vereségekről!
A történelemkönyvek tele vannak dicsőséges győzelmekkel, de a súlyos vereségek legalább annyira meghatározták a világ alakulását. Elbukott csaták, levert forradalmak és megsemmisített hadseregek sora bizonyítja, hogy a történelem fordulópontjai nem mindig a győztesek számára hoztak dicsőséget. Az 1956-os forradalom leverésének évfordulóján híres csaták és elbukott felkelések nyomába eredtünk. Töltsd ki történelmi kvízünket, és derítsd ki, mennyire ismered a magyar és az egyetemes történelem nagy vereségeit!
Kvíz: Mindig jó voltál töriből? Teszteld, mennyit tudsz a vesztes csatákról, történelmi vereségekről!
Tetszett a kvíz? Tedd próbára magad még több történelmi kérdéssorral!
Kvíz: Mennyit tudsz Japánról, a felkelő nap országáról? Lássuk, mennyire ismered a japán földrajzot, kultúrát!
Most kiderítheted, mennyire ismered a gésák és szamurájok országát!
Kvíz: Emlékszel a hírességekre, akik idén távoztak az élők sorából? Idézd fel most 2026 elhunytjait!
Emlékezz velünk az elhunyt hírességekre!
Kvíz: Ismered a régi temetési szokásainkat? Kiderül, mennyire vagy jártas a halál körüli babonákban!
Hogyan búcsúztatták régen a halottakat Magyarországon? Teszteld a tudásod a különös temetési szokásokról és a hozzájuk kapcsolódó babonákról!
Kvíz: Szörnyen sokat tudsz a halloweenről? Ezúttal nem biztos, hogy elég lesz a horrorfilmekből szerzett tudásod!
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Holnap lesz a reformáció emléknapja, ugyanis Luther Márton 1517. október 31-én tűzte ki 95 pontból álló téziseit a wittenbergi vártemplom ajtajára.
A mai kvíz összeállításakor olyan közmondásokat, szólásokat, kifejezéseket gyűjtöttünk, melyek papokhoz kapcsolódnak.
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Kvíz: Tudod, mit jelent a restnök, a monyorú, a popont? A nyelvújítás legfurcsább szavaiból válogattunk
Milyen lenne a magyar nyelv, ha a nyelvújítók minden ötlete bevált volna? Kvízünkben tíz különös szóval teheted próbára a tudásodat és a nyelvérzékedet!
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A természetben számos olyan fajjal találkozhatunk, amelyek neve könnyen félrevezethet, és még a természetkedvelőket is elbizonytalaníthatja.
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A mai kvíz során próbára teheted a tudásod az aktuálisan legdivatosabb nevek jelentése kapcsán.
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Tíz rövid történetleírás, tíz meghatározó magyar regény. Tedd próbára az irodalmi tudásod a magyar regényírás napja alkalmából!