Kvíz: Szereted a magyar regényeket? Lássuk, mennyire emlékszel a történetükre!

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A magyar regények évszázadok óta kínálnak emlékezetes szereplőket, fordulatos történeteket és különleges világokat az olvasóknak. Ezt a sokszínű és izgalmas irodalmi örökséget ünnepeljük október 18-án, a magyar regényírás napján, és ennek apropóján készült mai irodalmi kvízünk is. Ezúttal nem évszámokra vagy életrajzi adatokra kérdezünk rá: tíz rövid cselekményleírásból kell beazonosítanod a magyar irodalom tíz meghatározó regényét. Vajon hányat ismersz fel?

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