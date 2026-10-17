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Kvíz

Kvíz: Szereted a magyar regényeket? Lássuk, mennyire emlékszel a történetükre!

Pénzcentrum
2026. október 17. 18:03

A magyar regények évszázadok óta kínálnak emlékezetes szereplőket, fordulatos történeteket és különleges világokat az olvasóknak. Ezt a sokszínű és izgalmas irodalmi örökséget ünnepeljük október 18-án, a magyar regényírás napján, és ennek apropóján készült mai irodalmi kvízünk is. Ezúttal nem évszámokra vagy életrajzi adatokra kérdezünk rá: tíz rövid cselekményleírásból kell beazonosítanod a magyar irodalom tíz meghatározó regényét. Vajon hányat ismersz fel?

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Kvíz: Szereted a magyar regényeket? Lássuk, mennyire emlékszel a történetükre!

1/10 kérdés
Egy fiatal fiú a törökök elleni harcok közepette válik tapasztalt katonává, majd a vár védelmében is fontos szerepet kap. Közben szerelme, Éva sorsa is összefonódik a háborús eseményekkel. Melyik regény ez?
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai
Móricz Zsigmond: Erdély
Mikszáth Kálmán: A fekete város
2/10 kérdés
Egy vidékről érkező fiatal cselédlány egy budapesti polgári család szolgálatába kerül. Engedelmesen végzi a munkáját, de a megaláztatások és a körülötte élők közönye végül tragikus eseményekhez vezetnek. Melyik regényre ismersz rá?
Móricz Zsigmond: Árvácska
Szabó Magda: Pilátus
Kosztolányi Dezső: Édes Anna
Márai Sándor: Eszter hagyatéka
3/10 kérdés
Egy frissen házasodott férfi olaszországi nászútján egyre inkább visszafordul fiatalkori emlékei felé. Miközben eltávolodik feleségétől, felkeresi múltjának fontos helyszíneit és alakjait, és mindinkább magával ragadja egykori életének világa. Melyik regényről van szó?
Márai Sándor: Vendégjáték Bolzanóban
Szabó Magda: A Danaida
Szerb Antal: Utas és holdvilág
Kosztolányi Dezső: Nero, a véres költő
4/10 kérdés
Egy budapesti kamaszlányt a második világháború idején apja váratlanul egy szigorú vidéki leánynevelő intézetbe küld. A lány először lázad az új élete ellen, később azonban rájön, hogy a körülötte történő dolgok mögött komoly titkok húzódnak. Melyik regény története ez?
Szabó Magda: Abigél
Ottlik Géza: Iskola a határon
Kaffka Margit: Hangyaboly
Kosztolányi Dezső: Aranysárkány
5/10 kérdés
Egy elszegényedett dzsentri család fiatal tagja egy gazdag polgárlány kezét és vagyonát próbálja megszerezni. A család gondosan megszervezi az udvarlást, ám a lány apja nem akarja könnyen átengedni gyermekét a számító kérőnek. Melyik regény ez?
Herczeg Ferenc: A Gyurkovics-lányok
Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival
Jókai Mór: Egy magyar nábob
Móricz Zsigmond: Úri muri
6/10 kérdés
Egy hajóbiztos váratlanul hatalmas vagyonhoz jut, és sikeres, megbecsült emberré válik. Közben azonban két teljesen különböző élet és két nő között őrlődik, míg egy eldugott sziget számára a szabadság lehetőségét jelenti. Melyik regényről van szó?
Jókai Mór: Az arany ember
Krúdy Gyula: A vörös postakocsi
Gárdonyi Géza: Ida regénye
Mikszáth Kálmán: Különös házasság
7/10 kérdés
Egy alföldi település lakói egy titokzatos, karizmatikus férfi visszatérésében látják a kiutat reménytelen életükből. A széthulló közösség tagjai új kezdetben bíznak, miközben manipuláció, kiszolgáltatottság és egyre sötétebb események alakítják a történetet. Melyik regény történetét foglaltuk össze?
Oravecz Imre: Ondrok gödre
Tar Sándor: A mi utcánk
Krasznahorkai László: Sátántangó
Bodor Ádám: Sinistra körzet
8/10 kérdés
Egy érzékeny vidéki fiú a debreceni kollégium diákja lesz, ahol nehezen igazodik el a felnőttek és diáktársai világában. Egy félreértés miatt lopással is megvádolják, miközben egyre több csalódás éri. Felismered, melyik regény ez?
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Ottlik Géza: Iskola a határon
Kosztolányi Dezső: Aranysárkány
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
9/10 kérdés
Két egykori barát több évtized múltán találkozik ismét egymással. Az este során fokozatosan kerülnek elő egy régi barátság, egy nő és egy feltételezett árulás részletei. Melyik regényről lehet szó?
Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek
Szerb Antal: A Pendragon legenda
Szabó Magda: Az ajtó
Németh László: Iszony
10/10 kérdés
A második világháború utolsó évében egy tizennégy éves budapesti fiút deportálnak. Az addig megszokott családi és iskolai élet helyét rövid idő alatt a táborok világa veszi át, ahol teljesen új szabályok között kell boldogulnia. Melyik regény történetére ismersz rá?
Bodor Ádám: Az érsek látogatása
Kertész Imre: Sorstalanság
Sánta Ferenc: Az ötödik pecsét
Dragomán György: A fehér király

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Címlapkép: Getty Images
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