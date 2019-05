Ebbe az iskolába jár a budai elit gyereke: nincs tandíj, 10-szeres a túljelentkezés

Sok érdekes témát tartogatott 2019/20. hete: számos népszerű, informatív írás jelent meg a Pénzcentrumon. Éppen ezért összeszedtük a legolvasottabb és legérdekesebb cikkeinket erről a hétről. Ha el akarod olvasni a teljes cikkeket, kattints a címbe beszúrt linkre, vagy a képes ajánlókra!

Ebbe az iskolába járatja gyerekeit a budai elit: 10-szeres a túljelentkezés, tandíj nincs

"Ha ma elmegyek egy 15 éves érettségi találkozóra, ott az egykori tanítványaim jó része olyan szakmában dolgozik vagy olyan foglalkozást végez, amiről fogalmam sincs, hogy mit jelent, egyszerűen nem tudom, hogy mit csinálnak. De azért mi készítjük föl őket ezekre a dolgokra" - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Porogi András, a Toldy Ferenc Gimnázium igazgatója, aki többek között beszélt a mai, magyar oktatás legnagyobb dilemmáiról; a digitalizáció és a tudásátadás nehézségeiről; valamint arról is, miként lehet az ország legsikeresebb középiskolái között egy állami fenntartású iskola.

Felbőszült magyarok milliói vertek oda a bankoknak: nem hagytak választást

A lakáshiteleknél gyakorlatilag eltűnő félben vannak a változó kamatozású termékek, a személyi hiteleknél pedig már szinte nem is léteznek. Összesítésünkből kiderül, hogy ma már mindössze egyetlen bank kínál változó kamatozású személyi hitelt, az is meglehetősen hosszú kamatperiódussal. Ennek okai miatt azonban nem lepődnénk meg, ha ez az egyetlen termék is hamarosan fixszé válna a következő időszakban. Az egyik ok ugyanis nem más, mint a lakosság elképesztő mértékű igénye a fixálásra.

Így véreztették ki a magyar topmenedzsert: milliókat keresett, ma árufeltöltő

Az elmúlt hetekben Czeczeli Tamás azzal keltette fel a közvélemény és főleg az újságírók figyelmét, hogy ügyvezetőből árufeltöltőnek állt 52 éves korában. Mi is kíváncsiak voltunk, és megkerestük, beszéljen a Pénzcentrum HRcentrum rovatának arról, pontosan mi történt vele, mi vezette a döntésig.

Ezt 8 évenként ki kell cserélned otthon, különben jön a büntetés

Tudtad, hogy 8 év után lejár a vízórád hitelessége? Ilyen esetben mindig ki kell cserélni, és ennek költségét a lakás tulajdonosára hárul. Ha kimegy a fejéből, vagy nem veszed komolyan az erről szóló értesítéseket, akkor semmissé válik a vízművel kötött szerződése, és rengeteg papírmunka, míg újat kötsz.

Kiderült az áruházláncok nagy akció-trükkje: ezzel tarolnak Magyarországon

Az hogy egy termék ára mekkora, rengeteg mindentől függ. Ennek ellenére a boltok árképzési stratégiájában, akcióélesítési metódusaiban lehet találni mintázatokat. És az eredmények megdöbbentők. Ki gondolná, hogy az italok között 97 olyan termék is van, aminek három hónap alatt több mint 15-ször változott ára, vagy azt hogy bolt és bolt között ugyanazon a napon 500 forintos különbség is mutatkozhat ugyanazon a terméken. Az áruházláncok féltve őrzött titkai közt kutakodott a Pénzcentrum.

Újabb nyugdíjkrízis jöhet: sorsdöntő változást sürget a Parlament

Az Országos Nyugdíjas Parlament Egyesület még áprilisban kezdeményezte, hogy a jövő évi költségvetés-tervezet elkészítésénél azonos súllyal vegyék figyelembe az éves nyugdíjemelés mértékének megállapításakor a fogyasztói áremelkedés mellett a tervezet bruttó bérnövekedést is. Ez azt jelentené, hogy visszavezetnék a korábban alkalmazott vegyes, vagy más néven svájci indexálású nyugdíjrendszert. A Pénzcentrum utána járt, valóban megoldást jelenthet-e a nyugdíjasok számára a vegyes indexálás visszavezetése. Erről Simonovits Andrást, az MTA emeritus kutatóját, ny. tudományos tanácsadóját kérdeztük.

Dúl az eperbotrány a piacokon: itt biztos nem sózzák rád a kamumagyart

A napokban nagy port kavart annak a szemfüles gazdának a bejelentése, aki a trükköző piaci árusok szokásait leplezte le. Rávilágított ugyanis arra, hogy nagyon sok termelő hozatja be külföldről az olcsó zöldséget, gyümölcsöt, majd adja el kétszeres-háromszoros áron. A címkéken sokszor magyar terméket olvashatunk például a spanyol helyett, ez pedig megtévesztő a vásárlók számára. Tényleg drágább lenne a hazai termés? Vagy inkább spórolhatunk vele? Ennek próbáltunk utánajárni.

Szotyival, tökivel nyomta le a multikat a békési vállalkozó: így csinálta

Alacsony bérek, elszegényedés, elvándorlás. Gyakran hangzanak el ezek a riasztó szavak a keleti országrész vonatkozásában, mintha a kelet egy élhetetlen viharsarok lenne a Kárpátok ölelésében. Általánosítani viszont hiba lenne, hiszen számtalan kis vállalkozásnak sikerült fennmaradnia a multik nyomasztó túlsúlya mellett, ahol még a generációváltás is zökkenőmentesen zajlott. Mi a sokéves siker kulcsa? - erre a kérdésre keresi a választ a HelloVidék.

Ezek 2019 legjobb éttermei, strandbüféi, cukrászdái a Balatonnál: 50 tétel a listán

Több éves törekvéseknek köszönhetően mára már elmondható, hogy a Balaton télen-nyáron nyitva tart. A Balatoni Kör összefogásának hála a tópart, és mostantól már a tó sem tér nyugovóra a nyári szezon végén. Számtalan remek program várja az érdeklődőket a parton és az idei szezontól már a vízen is. A HelloVidék is jelen volt, amikor a Balatoni Kör bemutatta a Kóstold körbe kiadványt, mely számos hasznos információt rejt magában a balatoni gasztrohelyekkel kapcsolatban.

Ha így marad, csak 6297 magyar dolgozhat tovább Angliában

Az Egyesül Királyság belügyminisztériumának közzétett adatai szerint eddig több mint 600 000 EU állampolgár folyamodott letelepedési engedélyért a Brexit utánra. A magyar igénylők száma ezek közül, 2018 augusztusa és 2019 márciusa között 6 297 fő volt.

Ez is érdekelhet! Alapvető hibát vétenek a magyar melósok: idővel a teljes megélhetésük rámehet Az egyre kaotikusabb és gyorsan változó munkaerőpiacon hatalmas előnyben vannak (a jövőben pedig...

Ezek a legmegbízhatóbb 1-3 éves autók: mutatjuk a toplistát

A kényelmi etrák okozzák a legtöbb kellemetlenséget az 1-3 éves autóknál, ugyanis a leggyakrabban az ezeket működtető elektronika romlik el - derült ki a JD Power felméréséből. Kiosztották a megbízhatósági díjakat is: négy kategóriában hirdettek győztest.

Kell ez nekünk? Őssejt: életmentő, mégis csak a gazdagok kiváltsága

Bár 2002 óta adott Magyarországon a lehetőség az őssejtek tárolására, egyelőre körülbelül csak a szülők tíz százaléka él ezzel a lehetőséggel, amelyben nagy szerepet játszhat az is, hogy mennyibe kerül az őssejt levétel és tárolás. Mivel egy elég drága szolgáltatásról van szó, kevesek számára érhető el. Dr. Szatmári István, a Debreceni Egyetem Őssejt Kutató Laboratóriumának vezetője elmondta a Pénzcentrumnak, mire használhatóak jelenleg az őssejtek, mire lehetnek még jók a jövőben, és érdemes-e levetetni a köldökzsinórvért a szülőknek. Lapunk azt is megvizsgálta, mennyibe kerül jelenleg az egyes intézményeknél az őssejttárolás szolgáltatás.

