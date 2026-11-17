2027 első harmadában már megismerhetik a bértranszparencia hazai szabályait a munkáltatók – jelentette be Dr. Nádasné dr. Rab Henriett a Portfolio és a Pénzcentrum HR (R)EVOLUTION 2026 konferenciájának nyitóelőadásában. A Szociális és Családügyi Minisztérium munkaerőpiacért, munkavédelemért és foglalkoztatás-felügyeletért felelős helyettes államtitkára szerint a munkajogi szabályozás előkészítése már 90 százalék feletti készültségnél tart, a közszférát érintő rendelkezések összehangolásán azonban még dolgoznak. Beszélt a jelentéstétel időzítéséről, a tervezett társadalmi egyeztetésről és a szűkülő magyar munkaerő-tartalékról is.

A bértranszparencia hazai szabályozásának előkészítésében a munkajogi rendelkezéseknél jutottak előrébb, itt a kodifikáció már 90 százalék feletti készültségű mondta előadásában Dr. Nádasné dr. Rab Henriett. Hozzátette: még várnak visszajelzéseket, és nyilvános egyeztetésen is lehetőséget biztosítanak majd az észrevételek megfogalmazására.

A közszférát érintő szabályozás kidolgozása ugyanakkor még folyamatban van. Az előadó szerint a feladat összetettségét mutatja, hogy 18 jogállási törvény módosítását kell összehangolni hét minisztérium részvételével, az irányelv ugyanis a teljes magyar munkaerőpiacot érinti.

Jövő év első harmadára tudom azt biztosan megígérni, hogy ezzel kapcsolatosan már konkrét jogszabály ismeretével fognak tudni gazdálkodni

– fogalmazott a helyettes államtitkár. Ez a konferencia időpontjához képest 2027 első négy hónapját jelenti.

Dr. Nádasné dr. Rab Henriett, a Szociális és Családügyi Minisztérium munkaerőpiacért, munkavédelemért és foglalkoztatás-felügyeletért felelős helyettes államtitkára a Portfolio HR (R)EVOLUTION 2026 konferencián 2026. 11.17-én.

A jelentéstétellel kapcsolatban úgy fogalmazott: „jövő év júniusáig nem kell még jelentést tenni az ez évi adatokhoz kapcsolódóan”. Ezzel a 2026-os adatokra vonatkozó jelentések időzítésére utalt; az első hazai jelentéstétel pontos határidejét és részletszabályait az előadásban nem ismertette.

Nyilvános fórumokon lehet majd kérdezni a szabályokról

A minisztérium tervei szerint a társadalmi vitára alkalmas tervezet elkészülése után több helyszínen, nyilvános fórumokon mutatják be a bértranszparencia szabályait. Ezeken nemcsak tájékoztatást adnának: kérdéseket is fel lehet majd tenni, és a várható jogalkalmazási problémákat is megvitatnák az érintettekkel. Nádasné Rab Henriett hangsúlyozta, hogy az adatszolgáltatás kialakításánál az egyszerűségre törekednek. Ennek érdekében már hosszabb egyeztetéseket folytattak a Központi Statisztikai Hivatallal is. A cél az, hogy a jelentések elkészítése a lehető legkevesebb többletnehézséget okozza a munkáltatóknak, a felkészülést módszertani útmutatókkal is segítenék.

Az előadó szerint a szabályozás során egymással összefüggő kérdésekre kell választ találn: iyenek a területi bérkülönbségek, az otthonról és a munkahelyen dolgozók helyzete, valamint a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásának egyes sajátosságai.

Háromszázezres tartalékból kell gazdálkodni

A jogalkotási feladatokat a helyettes államtitkár a magyar munkaerőpiac hosszabb távú kihívásaival együtt mutatta be. Elmondása szerint a

80 százalék feletti foglalkoztatottság fenntartása önmagában is folyamatos feladat, miközben egyre szűkül a bevonható munkaerő köre.

Az előadásban ismertetett adatok szerint a potenciális munkaerő-tartalék a 2010-es mintegy 780 ezer főről hozzávetőleg 300 ezer főre csökkent. Ez nem kizárólag inaktív embereket jelent: álláskeresők és alulfoglalkoztatottak is vannak közöttük, ezért a bevonásukhoz eltérő eszközökre lehet szükség.

A demográfiai kilátások tovább nehezítik a helyzetet. A bemutatott előrejelzés szerint a jelenlegi trendek fennmaradása mellett 2030 után felgyorsulhat a csökkenés, és

2060-ra közel másfél millióval kevesebb munkavállaló lehet a magyar munkaerőpiacon.

Dr. Nádasné dr. Rab Henriett szerint ebben a helyzetben a még rendelkezésre álló hazai munkaerő megszólítása megkerülhetetlen, akkor is, ha az érintettek elérése és foglalkoztathatóvá tétele egyre nehezebb.

Új programokkal kezelnék a területi különbségeket

A helyettes államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy a felszabaduló munkaerő sokszor nem ott található, ahol a vállalatok dolgozókat keresnek. Ehhez nem feltétlenül kellenek nagy távolságok:

már 20–40 kilométer is akadályt jelenthet, különösen akkor, ha a potenciális munkavállalók több kisebb településen, elszórtan élnek.

Az ilyen helyzetekben egy nagyobb munkáltatónak nehéz lehet gazdaságosan megszerveznie a munkába járást. A minisztérium 2027 elejére célzott munkaerőpiaci programokat tervez az ilyen, kisebb létszámban rendelkezésre álló munkaerő bevonására és a területi eltérések enyhítésére.

A részmunkaidő terjedése kapcsán egy érdekes kettősségre mutatott rá. Kedvező fejlemény lehet, ha olyanok is munkát tudnak vállalni, akik teljes munkaidőben erre nem lennének képesek. Munkaerőhiány mellett ugyanakkor a hosszabb munkaidőt vállalni tudó részmunkaidősök is tartalékot jelenthetnek. Hozzátette: a részmunkaidős foglalkoztatás növekedését abból a szempontból is figyelni kell, hogy valódi rugalmasságot tükröz-e, vagy bizonyos esetekben a foglalkoztatás szürkülését jelzi.

A munkavédelemben és a munkajogban is készülnek változások

A bértranszparencia mellett a platformmunka uniós szabályainak átültetése is napirenden van. A helyettes államtitkár szerint ezt sem lehet elszigetelten kezelni: figyelembe kell venni többek között a diákmunka és a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásának szabályait is. Munkavédelmi területen olyan változásokat készítenek elő, amelyekkel megerősítenék a munkavédelmi oktatás és a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok szerepét.

Az uniós irányelvek átültetését követően a munkajogi szabályok átfésülését is tervezik, a munkaidő szabályozását, a jogkövetkezmények rendszerét és a kollektív munkajogi kérdéseket említette olyan területként, ahol felmerültek módosítási igények. Konkrét változtatásokat ezekkel kapcsolatban még nem jelentett be.

Képek: Portfolio