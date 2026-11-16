2026. november 16. hétfő Ödön
4 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Midsection close up of unknown caucasian man holding a box with personal items stuff leaving the office after being fired from work due recession economic crisis downturn losing job company shutdown
HRCENTRUM

Drámai fordulat a hazai munkaerőpiacon: egyre több képzett dolgozó marad állás nélkül

Pénzcentrum
2026. november 16. 16:48 2 perc

Bár a munkanélküliek száma évek óta stabilan 220 ezer fő körül alakul Magyarországon, a felszín alatt komoly átrendeződés zajlik, így ma már az álláskeresők több mint harmada a szellemi munkakörökből kerül ki. A fizikai dolgozók iránti kereslet továbbra is kitart, miközben a vállalati konszolidációk és a makrogazdasági környezet változásai egyre több irodai dolgozót és középvezetőt szorítanak ki a munkaerőpiacról - szemlézte a Portfolio Becsey Zsolt közgazdász elemzését.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Becsey Zsolt, az UniCredit Bank vezető közgazdásza elemzésében rámutatott, hogy míg 2019-ben a munkanélkülieknek csupán az ötödét adták a magasan képzett, vezetői vagy szakértői pozícióból érkezők, addig az arányuk mostanra meredeken emelkedett. Eközben a fizikai munkakörökben gyakorlatilag kimerültek a munkaerő-tartalékok, mivel a feldolgozóipar és a kereskedelem tartós felvevőpiacot jelent az alacsonyabb képzettségűek számára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fehérgalléros munkaerő iránti kereslet visszaesése mögött több tényező húzódik meg. A korábban dinamikusan bővülő üzleti szolgáltatóközpontok (SSC/BSC) szektorának növekedése megtorpant. Emellett a vállalatok egyre inkább központosítják a funkcióikat, és laposabb szervezeti struktúrákat alakítanak ki, ami eleve kevesebb helyi szakértőt és vezetőt igényel.

Hatalmas bajban a magyar munkaerőpiac: olyan emberek sem találnak munkát, akik korábban bárhol el tudtak helyezkedni
EZ IS ÉRDEKELHET
Hatalmas bajban a magyar munkaerőpiac: olyan emberek sem találnak munkát, akik korábban bárhol el tudtak helyezkedni
Megváltoztak az álláskeresés szabályai, a korábban biztosnak hitt pozíciók is veszélybe kerülhetnek a következő években.

Gyengébb konjunktúra idején a cégek jellemzően először a HR, a marketing, a projektmenedzsment és a középvezetés területén hajtanak végre leépítéseket, és csak végső esetben nyúlnak a termelésben dolgozókhoz. A hazai piacon ráadásul a választásokat követő átalakítások is éreztették a hatásukat, különösen a pénzügyi és az oktatási szektorban.

Bár kézenfekvő lenne a mesterséges intelligencia térnyerését okolni a szellemi munkakörök szűküléséért, a statisztikai adatok ezt még nem támasztják alá egyértelműen. Az adminisztrációs pozícióknál ugyan logikus magyarázat lenne a technológia hatása, a kedvezőtlen munkaerőpiaci trendek azonban már 2024 környékén elindultak. Emiatt nem beszélhetünk tisztán az AI által kiváltott jelenségről, még ha az elmúlt egy évben tapasztalt felgyorsulásban már a mesterséges intelligencia is szerepet játszhatott.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A szakértő szerint a jelenlegi folyamatok súlyos strukturális problémát vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy mi történik a munkaerőpiacon, ha a diplomások száma tartósan és gyorsabb ütemben növekszik, mint a számukra megfelelő, tudásintenzív álláshelyeké. A jövő legfontosabb kérdése így az lesz, hogy a hazai oktatási és szakképzési rendszer miként tud majd mind minőségében, mind kapacitásában alkalmazkodni ehhez a megváltozott helyzethez.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #oktatás #diploma #munkanélküli #elbocsátás #foglalkoztatás #munkanélküliség #munkaerőpiac #fizikai munka #mesterséges intelligencia
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:33
19:05
18:51
18:44
18:29
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 16. 17:44 Történelmi csúcsot döntött a Richter, miközben megrogyott a Wall Street a techszektor miatt
november 16. 13:40 Megütötték a forintot a száguldó dollár miatt: kiderült, mikor jöhet a magyar euró!
november 16. 11:15 Történelmi csúcsra lőtt ki a Magyar Telekom és a Richter: mi mozgatja a piacokat?
november 15. 18:23 Megindult a roham a magyar tőzsdén: egymás után döntik meg a várakozásokat a hazai óriáscégek
HR BLOGGER
laskainelli  |  2026.11.14 12:38
Magaddal van bajod, vagy rossz a párkapcsolatod?
Sok kapcsolatban előfordul, hogy egyikőtök hazaér, fáradt, feszült, valami nyomja a lelkét, de nem m...
hrdoktor  |  2026.11.03 13:57
Változókor: mit érdemes tudni a menopauzáról?
Sok nő retteg a változókor beköszöntétől, pedig, ha tudjuk, mi és miért történik ekkor a női szervez...
coachco  |  2026.10.07 22:03
Vízbiztonságra vágyakozás
Csapvizet isztok? Miért? Miért nem? [...] Bővebben!
legacykft  |  2026.09.08 18:54
Új szakmai identitás formálódik bennem
Két évvel ezelőtt kezdtem el a szociodráma csoportvezető-asszisztensi képzést. Szerettem volna valam...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Küszködnek a hazai vendéglátósok: 2027-ben ezen bukhat el rengeteg étterem és szálloda Magyarországon
2026. november 16.
Küszködnek a hazai vendéglátósok: 2027-ben ezen bukhat el rengeteg étterem és szálloda Magyarországon
2026. november 15.
„Mindegy, hogy Lovasi, Ákos, Bródy vagy Szörényi” – lehet független egy állami pénzből működő kulturális intézmény?
2026. november 16.
Már a mustnál eldőlhet a bor jövője: ez hozhatja el a várva várt fordulatot a bajban lévő magyar borászatoknak is
2026. november 16.
Hazahozta a gyerek a betegséget az oviból? Így előzhető meg, hogy az egész család megfertőződjön
2026. november 16.
Elzárhatják a legfontosabb uniós pénzcsapot: bajba kerülhetnek a magyar települések a hirtelen esőzéseknél
NAPTÁR
Tovább
2026. november 16. hétfő
Ödön
47. hét
November 16.
A tolerancia nemzetközi napja
November 16.
A flamenco világnapja
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Eszed megáll: ennyit keres egy stewardess 2026-ban a Ryanairnél és a Wizz Airnél
2
3 hete
Megáll az ész: havi majdnem 1 milliós fizetésért toboroznak raktárosokat, végzettség és nyelvtudás sem kell hozzá
3
4 hete
Nemcsak a minimálbéresek kapnak több fizetést 2027-től: kiderült, kinek mennyivel nő a nettója az szja-csökkentés után
4
4 hete
Tömegével keresi a dolgozókat az Aldi ezekre a helyekre: 6-7 ezer forintos órabért fizetnek, havi 1 millió is simán összejöhet
5
1 hónapja
Fordulat a december 24-i munkaszüneti nap ügyében: elkaszálták a kezdeményezést, erre készülhetünk 2026-ban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ismeretlen üzembentartó
ha a kárt gépjármű okozta, de az üzembentartó személye nem állapítható meg, a károsult kárát a MABISZ a Kártalanítási Számla terhére megtéríti. Nem térülnek meg azonban az ismeretlen üzembentartó által a gépjárműben, az útban, az út tartozékaiban, közművekben, valamint a reklámhordozókban okozott károk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 16. 19:05
Már a mustnál eldőlhet a bor jövője: ez hozhatja el a várva várt fordulatot a bajban lévő magyar borászatoknak is
Pénzcentrum  |  2026. november 16. 18:03
Kvíz: Tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? Most tényleg próbára tesszük a szókincsed!
Agrárszektor  |  2026. november 16. 19:29
Méregdrága marad a népszerű hús a boltokban: ez vár a vásárlókra