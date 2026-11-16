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Drámai fordulat a hazai munkaerőpiacon: egyre több képzett dolgozó marad állás nélkül
Bár a munkanélküliek száma évek óta stabilan 220 ezer fő körül alakul Magyarországon, a felszín alatt komoly átrendeződés zajlik, így ma már az álláskeresők több mint harmada a szellemi munkakörökből kerül ki. A fizikai dolgozók iránti kereslet továbbra is kitart, miközben a vállalati konszolidációk és a makrogazdasági környezet változásai egyre több irodai dolgozót és középvezetőt szorítanak ki a munkaerőpiacról - szemlézte a Portfolio Becsey Zsolt közgazdász elemzését.
Becsey Zsolt, az UniCredit Bank vezető közgazdásza elemzésében rámutatott, hogy míg 2019-ben a munkanélkülieknek csupán az ötödét adták a magasan képzett, vezetői vagy szakértői pozícióból érkezők, addig az arányuk mostanra meredeken emelkedett. Eközben a fizikai munkakörökben gyakorlatilag kimerültek a munkaerő-tartalékok, mivel a feldolgozóipar és a kereskedelem tartós felvevőpiacot jelent az alacsonyabb képzettségűek számára.
A fehérgalléros munkaerő iránti kereslet visszaesése mögött több tényező húzódik meg. A korábban dinamikusan bővülő üzleti szolgáltatóközpontok (SSC/BSC) szektorának növekedése megtorpant. Emellett a vállalatok egyre inkább központosítják a funkcióikat, és laposabb szervezeti struktúrákat alakítanak ki, ami eleve kevesebb helyi szakértőt és vezetőt igényel.
Gyengébb konjunktúra idején a cégek jellemzően először a HR, a marketing, a projektmenedzsment és a középvezetés területén hajtanak végre leépítéseket, és csak végső esetben nyúlnak a termelésben dolgozókhoz. A hazai piacon ráadásul a választásokat követő átalakítások is éreztették a hatásukat, különösen a pénzügyi és az oktatási szektorban.
Bár kézenfekvő lenne a mesterséges intelligencia térnyerését okolni a szellemi munkakörök szűküléséért, a statisztikai adatok ezt még nem támasztják alá egyértelműen. Az adminisztrációs pozícióknál ugyan logikus magyarázat lenne a technológia hatása, a kedvezőtlen munkaerőpiaci trendek azonban már 2024 környékén elindultak. Emiatt nem beszélhetünk tisztán az AI által kiváltott jelenségről, még ha az elmúlt egy évben tapasztalt felgyorsulásban már a mesterséges intelligencia is szerepet játszhatott.
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A szakértő szerint a jelenlegi folyamatok súlyos strukturális problémát vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy mi történik a munkaerőpiacon, ha a diplomások száma tartósan és gyorsabb ütemben növekszik, mint a számukra megfelelő, tudásintenzív álláshelyeké. A jövő legfontosabb kérdése így az lesz, hogy a hazai oktatási és szakképzési rendszer miként tud majd mind minőségében, mind kapacitásában alkalmazkodni ehhez a megváltozott helyzethez.
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