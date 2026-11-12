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Árthat a gazdaságnak a december 24-i munkaszüneti nap? Európai viszonylatban még így is rengeteget robotolnak a magyarok
Az Országgyűlés döntése értelmében idéntől december 24-e is munkaszüneti nap lesz Magyarországon, így a karácsonyi pihenőidő háromnaposra bővül, az üzletek pedig zárva tartanak. Bár a korábbi vezetés évekig gazdasági okokból ellenezte a lépést, az új szabadnap bevezetésével lezárult egy régóta húzódó politikai és társadalmi vita. Az európai statisztikák ráadásul rávilágítanak arra is, hogy a magyarok az új ünnepnap ellenére továbbra is a legtöbbet dolgozó nemzetek közé tartoznak az Európai Unióban
Éveken át tartó politikai huzavona végére tett pontot a parlament a múlt heti szavazással. A korábbi esztendőkben különböző pártok és szakszervezetek is többször próbálkoztak a szenteste munkaszüneti nappá nyilvánításával, ám az akkor kormányzó Fidesz–KDNP ezeket – a népszavazási kezdeményezésekkel együtt – rendre elutasította.
A korábbi kormánypártok sokáig a gazdasági teljesítmény megóvásával, a versenyképesség fenntartásával, a vállalatokra háruló többletterhekkel és a költségvetési bevételek védelmével indokolták az elutasítást. A javaslatot legutóbb a választásokat megnyerő Tisza Párt tűzte zászlajára, a munka és a magánélet egyensúlyára, a családok nyugodt ünnepi készülődésére, valamint a kereskedelemben dolgozók tehermentesítésére hivatkozva, ami végül meghozta az áttörést - írja a G7.
A rendszerváltás óta ez a negyedik alkalom, hogy bővül a hivatalos munkaszüneti napok köre, miután korábban a pünkösdhétfő, november elseje, majd 2017-ben a nagypéntek vált fizetett ünneppé. Ezzel a bővítéssel Magyarország az európai középmezőnyben marad a munkaszüneti napok számát tekintve, hiszen az uniós átlag tíz nap körül mozog. Ezen a téren jelentősek a különbségek a kontinensen, mivel Cipruson tizenhat, Hollandiában vagy Dániában viszont csupán nyolc ilyen nap van. Eltérés az is, hogy több uniós tagállamban a hétvégére eső ünnepeket hétköznapi szabadnappal kompenzálják, nálunk azonban nincs ilyen szabályozás.
A december 24-i munkaszüneti nap bevezetése különösen érdekes megvilágításba kerül, ha a ténylegesen ledolgozott munkaórákat vizsgáljuk. Az uniós statisztikák szerint ugyanis a magyar munkavállalók az észtek és a szlovákok után a harmadik legtöbb időt töltik munkával az EU-ban. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy átlagos magyar évente nagyságrendileg egy teljes hónappal többet dolgozik, mint egy francia, és nagyjából három héttel többet, mint egy német munkavállaló. Bár a gyermekek után járó és az életkorhoz kötött pótszabadságok némileg árnyalják a képet, az ország az új ünnepnappal együtt is a lista élmezőnyében marad.
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A szabadnapok kérdése szorosan összefügg az európai gazdaság versenyképességéről szóló globális vitával is. Míg egyes politikai és gazdasági vezetők a munkaidő növelésében látják a lemaradás behozásának kulcsát az Egyesült Államokkal és Kínával szemben, addig más elemzők arra mutatnak rá, hogy az európaiak tudatosan választják a több szabadidőt a még magasabb fogyasztás helyett. Bár a magyar kormány az új munkaszüneti nap megadásával most az utóbbi, emberközpontúbb megközelítés felé tett egy lépést, a magyarok kiemelkedően magas éves munkaóraszáma garantálja, hogy az ország gazdasági teljesítményét nem fogja érdemben visszavetni a szenteste munkaszüneti nappá nyilvánítása.
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