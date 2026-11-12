2026. november 12. csütörtök Jónás, Renátó
7 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
December 24-e a naptárban, mézeskalácsokkal és karácsonyi díszekkel körülvéve. Ünnepi hangulatot árasztó kompozíció közeli felvételről.
HRCENTRUM

Árthat a gazdaságnak a december 24-i munkaszüneti nap? Európai viszonylatban még így is rengeteget robotolnak a magyarok

Pénzcentrum
2026. november 12. 08:44 3 perc

Az Országgyűlés döntése értelmében idéntől december 24-e is munkaszüneti nap lesz Magyarországon, így a karácsonyi pihenőidő háromnaposra bővül, az üzletek pedig zárva tartanak. Bár a korábbi vezetés évekig gazdasági okokból ellenezte a lépést, az új szabadnap bevezetésével lezárult egy régóta húzódó politikai és társadalmi vita. Az európai statisztikák ráadásul rávilágítanak arra is, hogy a magyarok az új ünnepnap ellenére továbbra is a legtöbbet dolgozó nemzetek közé tartoznak az Európai Unióban

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Éveken át tartó politikai huzavona végére tett pontot a parlament a múlt heti szavazással. A korábbi esztendőkben különböző pártok és szakszervezetek is többször próbálkoztak a szenteste munkaszüneti nappá nyilvánításával, ám az akkor kormányzó Fidesz–KDNP ezeket – a népszavazási kezdeményezésekkel együtt – rendre elutasította.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A korábbi kormánypártok sokáig a gazdasági teljesítmény megóvásával, a versenyképesség fenntartásával, a vállalatokra háruló többletterhekkel és a költségvetési bevételek védelmével indokolták az elutasítást. A javaslatot legutóbb a választásokat megnyerő Tisza Párt tűzte zászlajára, a munka és a magánélet egyensúlyára, a családok nyugodt ünnepi készülődésére, valamint a kereskedelemben dolgozók tehermentesítésére hivatkozva, ami végül meghozta az áttörést - írja a G7.

Kapcsolódó cikkeink:

A rendszerváltás óta ez a negyedik alkalom, hogy bővül a hivatalos munkaszüneti napok köre, miután korábban a pünkösdhétfő, november elseje, majd 2017-ben a nagypéntek vált fizetett ünneppé. Ezzel a bővítéssel Magyarország az európai középmezőnyben marad a munkaszüneti napok számát tekintve, hiszen az uniós átlag tíz nap körül mozog. Ezen a téren jelentősek a különbségek a kontinensen, mivel Cipruson tizenhat, Hollandiában vagy Dániában viszont csupán nyolc ilyen nap van. Eltérés az is, hogy több uniós tagállamban a hétvégére eső ünnepeket hétköznapi szabadnappal kompenzálják, nálunk azonban nincs ilyen szabályozás.

A december 24-i munkaszüneti nap bevezetése különösen érdekes megvilágításba kerül, ha a ténylegesen ledolgozott munkaórákat vizsgáljuk. Az uniós statisztikák szerint ugyanis a magyar munkavállalók az észtek és a szlovákok után a harmadik legtöbb időt töltik munkával az EU-ban. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy átlagos magyar évente nagyságrendileg egy teljes hónappal többet dolgozik, mint egy francia, és nagyjából három héttel többet, mint egy német munkavállaló. Bár a gyermekek után járó és az életkorhoz kötött pótszabadságok némileg árnyalják a képet, az ország az új ünnepnappal együtt is a lista élmezőnyében marad.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A szabadnapok kérdése szorosan összefügg az európai gazdaság versenyképességéről szóló globális vitával is. Míg egyes politikai és gazdasági vezetők a munkaidő növelésében látják a lemaradás behozásának kulcsát az Egyesült Államokkal és Kínával szemben, addig más elemzők arra mutatnak rá, hogy az európaiak tudatosan választják a több szabadidőt a még magasabb fogyasztás helyett. Bár a magyar kormány az új munkaszüneti nap megadásával most az utóbbi, emberközpontúbb megközelítés felé tett egy lépést, a magyarok kiemelkedően magas éves munkaóraszáma garantálja, hogy az ország gazdasági teljesítményét nem fogja érdemben visszavetni a szenteste munkaszüneti nappá nyilvánítása.

A Pénzcentrum kutatása a munkahelyváltásról

A Pénzcentrum felmérést készít arról, hogy a magyar munkavállalók mit áldoznának be egy jobb munkahelyért. Kutatásunkban többek között azt vizsgáljuk, hogy milyen szempontok a legfontosabbak a magyar munkavállalók számára egy munkahely kiválasztásakor, hogy milyen feltételek mellett váltanának munkahelyet, és hogy mennyire elégedettek a jelenlegi munkahelyükkel.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #európai unió #gazdaság #munkaszüneti nap #munkaidő #zárva tartás #munkavállalók #országgyűlés #versenyképesség #december 24
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:14
09:03
08:52
08:44
08:36
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 11. 18:37 Nagy fordulat a tőzsdéken: kilőtt a Mol és az OTP, de újabb viharfelhők gyülekeznek
november 11. 13:28 Újabb nyomás alatt a forint: az amerikai döntések miatt elszabadult a dollár árfolyama
november 11. 10:34 Széttépik az OTP-t és a Siemens Energy-t a tőzsdéken – De mi történik az Alteónál?
november 10. 17:43 Óriási botrány rázza a részvénypiacot: zuhan az Nvidia, elolvadt a BUX előnye
HR BLOGGER
hrdoktor  |  2026.11.03 13:57
Változókor: mit érdemes tudni a menopauzáról?
Sok nő retteg a változókor beköszöntétől, pedig, ha tudjuk, mi és miért történik ekkor a női szervez...
laskainelli  |  2026.10.26 12:08
5 figyelmeztető jel a párkapcsolatban
Legtöbben azt gondolják, hogy a pillangó a gyomorban, a vibrálás a levegőben, ha pittyen a telefon,...
coachco  |  2026.10.07 22:03
Vízbiztonságra vágyakozás
Csapvizet isztok? Miért? Miért nem? [...] Bővebben!
legacykft  |  2026.09.08 18:54
Új szakmai identitás formálódik bennem
Két évvel ezelőtt kezdtem el a szociodráma csoportvezető-asszisztensi képzést. Szerettem volna valam...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Budapest és a Balaton már kevés? Ezekben a magyarországi térségekben még óriási turisztikai lehetőség rejlik
2026. november 12.
Budapest és a Balaton már kevés? Ezekben a magyarországi térségekben még óriási turisztikai lehetőség rejlik
2026. november 11.
Az árrésstop kivezetésével jöhet a dinamikus árazás az élelmiszerboltokban: nagyot nézhetnek a vásárlók a kasszáknál
2026. november 12.
Gundel, ONYX, ARAZ, Aria Hotel: húzós árakon hirdették meg a 2026-os szilveszteri lakomákat a hazai luxuséttermek
2026. november 11.
Rosszul járhat, aki most a LEGO saját boltjában vásárol: a Lidl, a Tesco, az Auchan és a Müller is durván alá ment az áraknak
2026. november 11.
Itt a világ legdrágább úti céljainak listája: nem hiszed el, mennyibe kerül egy kiruccanás a világ végére
NAPTÁR
Tovább
2026. november 12. csütörtök
Jónás, Renátó
46. hét
November 12.
Baháalláh születése (Bahai)
November 12.
Minőségügyi világnap
November 12.
A szociális munka világnapja
November 12.
A tüdőgyulladás elleni küzdelem világnapja
November 12.
Az irodalmi szervezetek napja
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Eszed megáll: ennyit keres egy stewardess 2026-ban a Ryanairnél és a Wizz Airnél
2
2 hete
Megáll az ész: havi majdnem 1 milliós fizetésért toboroznak raktárosokat, végzettség és nyelvtudás sem kell hozzá
3
3 hete
Nemcsak a minimálbéresek kapnak több fizetést 2027-től: kiderült, kinek mennyivel nő a nettója az szja-csökkentés után
4
4 hete
Tömegével keresi a dolgozókat az Aldi ezekre a helyekre: 6-7 ezer forintos órabért fizetnek, havi 1 millió is simán összejöhet
5
1 hónapja
Fordulat a december 24-i munkaszüneti nap ügyében: elkaszálták a kezdeményezést, erre készülhetünk 2026-ban
PÉNZÜGYI KISOKOS
TBSZ
A Tartós Befektetési Számla esetén három év után részlegesen, öt év után pedig teljesen adómentesen juthatunk a megtakarításunk hozamához. A pénzünkhöz akkor is könnyen hozzáférhetünk, ha hirtelen bajba kerülünk,de ekkor a kamatadó az adóbevallásunk keretében kell megfizetnünk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 12. 06:30
Gundel, ONYX, ARAZ, Aria Hotel: húzós árakon hirdették meg a 2026-os szilveszteri lakomákat a hazai luxuséttermek
Pénzcentrum  |  2026. november 12. 05:40
Budapest és a Balaton már kevés? Ezekben a magyarországi térségekben még óriási turisztikai lehetőség rejlik
Agrárszektor  |  2026. november 12. 08:13
Akkora eső jön ma, hogy erre az 5 megyére már kiadták a figyelmeztetést