Bár a munkanélküliek száma évek óta stabilan 220 ezer fő körül alakul Magyarországon, a felszín alatt komoly átrendeződés zajlik.
Lesújtó hírt kaptak a magyar munkavállalók: rengeteg dolgozó béremelése veszélyben forog
Egyre nagyobb a bizonytalanság a magyarországi cégek körében a jövő évi béremelési tervek és a jelenleg kínált fizetési csomagjuk versenyképességét illetően. Ahogy a korábbi években, idén is végül több munkáltató emelt alkalmazottai fizetésén, mint amennyi tavaly ilyenkor tervezte. A 2027-es évre előre tekintve pedig tízből négy cég még mindig bizonytalan – derül ki a Profession.hu friss felméréséből.
A 2027-es évre vonatkozóan a munkáltatók valamivel több mint fele (53%) jelezte, hogy tervez emelést, míg 6%-uk biztosan nem, 41%-uk pedig bizonytalan ebben a kérdésben - állítja a Profession.
A bérfejlesztést tervező cégek átlagosan 7%-os emeléssel számolnak. A fizetésemelést leginkább a szervezet teljesítménye (66%), a megélhetési költségek emelkedése (50%) és a munkaerő megtartásának szándéka (35%) ösztönzi a cégeknél. Több mint felük (56%) biztosít cafeteria-juttatást munkavállalóinak, melynek keretösszege 80%-uknál változatlan marad, 20%-uk pedig még növelné is azt.
A bérfejlesztések országosan az elmúlt évekhez hasonlóan alakultak idén is: 2026-ban is lényegesen több cég emelte munkavállalói fizetését, mint amennyi előzetesen tervezte. Az emelés mértéke átlagosan 8% volt. Míg tavaly a megkérdezett munkaadók 52%-a készült 2026-ra általános bérfejlesztéssel, végül 73%-uk lépte meg. Ehhez hasonlóan 2025-ben a vállalatok 54%-a tervezett emeléssel, majd 74%-uk hajtott ilyet végre.
A cégek többsége továbbra sem közöl fizetést az álláshirdetéseiben
A magyarországi vállalatok kétharmada egyetért azzal, hogy a fizetés feltüntetése az álláshirdetésekben jelentősen növelheti a jelentkezők számát, de továbbra is kevesen adják meg az adott pozícióhoz járó bércsomag részleteit. Mindössze a munkáltatók 9%-a jelezte, hogy minden álláshirdetésében közzéteszi a kínált bérsávot, míg 30%-uk csak bizonyos munkaköröknél teszi ezt meg. Többségük (61%) ugyanakkor egyáltalán nem ad tájékoztatást az álláshirdetéseiben a kínált fizetésekről.
A vállalatok a fizetések átláthatóvá tételével kapcsolatban még inkább elutasítóak: több mint háromnegyedük nem támogatja a bérek cégen belüli átláthatóságát. Ennek leggyakoribb oka, hogy tartanak az ebből fakadó belső feszültségektől (74%), 43%-uk pedig az egyéni bérezés rugalmasságának lehetőségét félti.
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Minden ötödik munkáltató bizonytalan a kínált fizetések versenyképességében
A vállalatok kevésbé biztosak fizetési csomagjuk versenyképességében, mint egy évvel korábban. Idénre több mint kétszeresére emelkedett a bizonytalanok aránya: míg 2025-ben a megkérdezett munkaadóknak mindössze 8%-a kételkedett abban, hogy az általa kínált fizetések versenyképesek, idén már 20%-uk nyilatkozott így. Tíz százalékponttal csökkent azok aránya is, akik szerint hasonló bércsomagot kínálnak, mint a versenytársaik (49%).
„Az uniós bértranszparencia-irányelv nyomán egyre nagyobb hangsúlyt kaphat a fizetésekről való előzetes tájékoztatás a toborzásban, miközben a hazai vállalatok döntő többsége továbbra is erős fenntartásokkal kezeli a kérdést. A bérek vállalaton belüli átláthatóságával kapcsolatban elsősorban a munkatársak közötti feszültségektől tartanak. A felkészülés ezért jó alkalmat teremthet a bérstruktúra és a fizetési különbségeket meghatározó szempontok áttekintésére. A transzparencia ugyanakkor nemcsak kihívásokat, hanem lehetőségeket is jelent a munkáltatóknak. A bérsáv feltüntetése már a jelentkezés előtt segíthet tisztázni az anyagi elvárásokat, így kisebb lehet az esélye annak, hogy több interjú után a fizetés miatt akadjon el a kiválasztás. A juttatások, a munkarend és a fejlődési lehetőségek bemutatásával a vállalatok teljesebb képet adhatnak az ajánlatukról, amelyet a jelöltek így a fizetéssel együtt mérlegelhetnek. Azok a vállalatok, amelyek időben felkészülnek az átláthatóbb bérezésre, nemcsak a munkavállalói bizalmat erősíthetik, hanem a kiválasztási folyamatot is kiszámíthatóbbá tehetik mindkét fél számára” – fogalmazott Dencső Blanka, a Profession.hu piackutatási és üzletfejlesztési szakértője.
A 2027-es béremelési döntések mellett az is fontos kérdés, hogyan mutatják be a vállalatok a kínált fizetést és a hozzá kapcsolódó juttatásokat. A már az álláshirdetésben közölt bérsáv segíthet elkerülni, hogy csak több interjú után derüljön ki: a munkáltató ajánlata és a jelölt bérigénye nem találkozik.
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