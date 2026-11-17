A tapasztalt munkatársak tudásának megőrzésére és a vezetők fejlesztésére is egyre nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a vállalatoknak.
Nem a fizetésen múlik minden: komoly szemléletváltásra van szükség a munkahelyeken
A munkavállalói kiégés megelőzése nem kizárólag a HR feladata, hanem a vállalatok versenyképességét is alapvetően befolyásoló kérdés. A megfelelő munkahelyi környezet, a közösséghez tartozás élménye, a motiváció és akár egy hosszabb karrierszünet lehetősége is hozzájárulhat ahhoz, hogy a dolgozók hosszú távon megőrizzék a mentális jóllétüket. A Portfolio és a Pénzcentrum HR (R)EVOLUTION 2026 konferenciáján a szakértők azt járták körül, milyen eszközökkel előzhető meg a kiégés.
A „Motiválás és a közösség a kiégés ellen vagy tartós szünet az újraindításhoz? – Mi a legjobb út?” panelbeszélgetés egyik fontos kérdése volt, mitől válik valaki valóban motivált munkavállalóvá. Korábián Tamás, a MEDDI Hungary igazgatója szerint probléma lehet, ha valaki kizárólag a munkájától várja a motivációt és a sikerélményeket. A munkahelyen ugyanis nem minden nap jár együtt a fejlődéssel vagy az eredményességgel, ezért fontos, hogy a dolgozóknak a munkán kívül is legyen olyan tevékenységük, amelyben örömüket lelik és fejlődni tudnak.
A MEDDI Hungary igazgatója szerint ezek a hobbik és munkahelyen kívüli sikerek a munkavégzésre is pozitív hatással lehetnek. A munkavállalókat ugyanakkor szerinte nem lehet kívülről motiválni, hiszen a motiváció egy belső folyamat. A vállalatok feladata inkább az, hogy beszélgessenek a munkatársakkal, megismerjék az egyéni igényeiket, és feltárják, kit mi ösztönöz a leginkább.
A közösséghez tartozás is a munkahelyi jóllét alapja
András Klára, az Egis Gyógyszergyár Humánerőforrás és kommunikációs igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a motivált munkavállaló nem feltétlenül az, aki folyamatosan maximális fordulatszámon dolgozik, akár hétvégén is. Ez a működés ugyanis hosszabb távon könnyen kiégéshez vezethet. Sokkal inkább az tekinthető motiváltnak, aki tisztában van a szervezetben betöltött szerepével, megfelelő felelősségi és döntési körrel rendelkezik, valamint támogató munkahelyi környezetben dolgozhat. A fejlődési lehetőség szintén fontos ösztönző, ugyanakkor az egyéni különbségeket is figyelembe kell venni.
A munkahelyi közösségek szerepe szintén meghatározó lehet a munkavállalók megtartásában és a kiégés megelőzésében. Horváth Irma, a Kahoot! L&D-vezetője szerint a munkavállalóknak nagyon fontos a közösségbe tartozás, a hovatartozás élménye. Mint mondta, egy csapat akkor tud igazán összetartó közösséggé válni, ha a tagjainak nem kell megjátszaniuk magukat, részt vehetnek a döntésekben, és büszkék lehetnek arra, hogy az adott szervezethez tartoznak.
A sabbatical nem a kiégés kezelésére, hanem a megelőzésre szolgál
A panelbeszélgetés központi témája volt a hosszabb karrierszünet, vagyis a sabbatical lehetősége is. Ottó Judit sabbatical manager®, karrierszünet szakértő, és az OYU alapítója hangsúlyozta, hogy a sabbatical tudatosan megtervezett és előkészített szünet, amelynek célja többek közt a regenerálódás. Ez különbözik attól a karrierszünettől, amikor valaki két munkahely között álláskereséssel tölti az időt. Kiemelte azt is, hogy a már kiégett munkavállaló számára önmagában nem jelent megoldást egy hosszabb szünet, ezért a sabbatical elsősorban megelőző eszközként működhet.
Ottó Judit szerint egy ilyen szünetnek hosszú távon az egészségmegőrzésben is szerepe lehet. A növekvő nyugdíjkorhatár mellett egyre fontosabb, hogy az emberek minél tovább megőrizzék egészségüket, ebben pedig egy tudatosan beiktatott regenerációs időszak is segítséget jelenthet.
András Klára elmondta, hogy az Egisnél több esetben is jóváhagytak hosszabb, akár fél-egy éves fizetés nélküli szabadságot. Ezek mögött jellemzően valamilyen komolyabb élethelyzet állt, amely miatt a munkavállalónak szüksége volt a hosszabb távollétre. A visszatérést követően a dolgozók beilleszkedését is segítik, hasonlóan ahhoz, ahogyan a szülési szabadságról visszatérő kismamák esetében járnak el. Erre azért is szükség van, mert egy ilyen hosszú időszak alatt a vállalatnál jelentős változások történhetnek. Az Egisnél tehát a hosszabb szünet lehetősége már része a vállalati kultúrának, még ha nem is kifejezetten sabbaticalként hivatkoznak rá.
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A munkavállalói jóllét a vállalat versenyképességét is befolyásolja
A szakértők kiemelték azt is, hogy a mentális jóllét kérdése nem szűkíthető le a HR-osztály feladataira. András Klára szerint a munkavállalók jólléte nem pusztán HR-kérdés, hanem versenyképességi kérdés is.
Korábián Tamás egyetértett ezzel a megközelítéssel, és arra hívta fel a figyelmet, hogy az emberi erőforrás nem kezelhető egyszerűen termelési tényezőként. A stressz, a kiégés és az ezekből következő munkavállalói kiesések a vállalatok eredményességére és profitjára is hatással vannak.
A HR-nek és a vállalatvezetésnek közös felelőssége, hogy egészséges és biztonságos munkahelyi környezetet teremtsen, ahol a dolgozók mernek segítséget kérni
– emelte ki.
A beszélgetés végén a résztvevők arról is megosztották gondolataikat, mi lehet a leghatékonyabb eszköz a kiégés megelőzésére. A panel résztvevői a személyes interakciók és az egyéni beszélgetések jelentőségét emelték ki, valamint azt, hogy tartós szünet lehetőségét érdemes beépíteni a vállalati kultúrába, emellett pedig a motivációra, a közösségépítésre és mindenekelőtt a megelőzésre is szükség van.
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