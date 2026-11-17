A globális és hazai munkaerőpiac gyors változásai új kihívások elé állítják a vállalatok HR-stratégiáit. A vállalatoknak nemcsak a megfelelő munkaerő megtalálására, hanem a tapasztalt munkatársak tudásának megőrzésére és a jövő vezetőinek fejlesztésére is egyre nagyobb figyelmet kell fordítaniuk – hangsúlyozták a szakértők a Portfolio és a Pénzcentrum HR (R)EVOLUTION 2026 konferencián. A rendezvényen az is elhangzott, hogy bár az AI már most növeli az egyéni hatékonyságot, a vállalati szintű áttöréshez a munkafolyamatok átalakítására és a megfelelő szakértelemre is szükség van.

A 2026-os stratégiai HR-prioritásokról és a magyar, illetve a visegrádi országok közötti különbségekről Szabó Csaba, a Develor vezérigazgatója beszélt a konferencia második szekciójában.

A Develor húsz országban, összesen 1300 HR-szakember bevonásával végzett kutatása széles körű képet ad arról, milyen területekre összpontosítanak a vállalatok. A felmérés eredményei alapján a legfontosabb stratégiai prioritások között szerepel a munkatársi elköteleződés és a munkaerő megtartása, a vezetőfejlesztés, a digitalizáció és a mesterséges intelligencia alkalmazása, valamint a vállalati kultúra és a szervezetfejlesztés. A kutatás egyik fontos megállapítása, hogy Magyarország jelentős lemaradásban van a digitalizáció és a mesterséges intelligencia vállalati alkalmazásában.

A képzési igények között Magyarországon különösen hangsúlyosak a vezetői alapkompetenciák: ez a terület a hazai válaszadók körében az első helyen szerepel, és a visegrádi országok átlagához képest is nagyobb jelentőséget kap. Emellett az emelt szintű vezetői képzések, a jóllétet támogató programok, a reziliencia és a stresszkezelés fejlesztése és a csapatépítés is fontos tréningtémának számít.

A vállalatok működését jelenleg nagyon jellemzi a polikrízis: az egyik válsághelyzetet gyakran egy újabb követi, ami jelentősen megnehezíti a hosszú távú tervezést. Szabó Csaba szerint a cégek sok esetben mindössze két-három hónapra látnak előre, ezért ilyen rövid időközönként is szükségessé válhat a tervek és a stratégiák újragondolása. Ezzel párhuzamosan a munkahelyeknek kezelnie kell azt is, hogy sok esetben több generáció dolgozik együtt egy vállalatban, akiknek nagyon eltérő elvárásaik vannak, ráadásul a munkavállalói elvárások is jelentősen átalakultak. Új feladatokat hoz a bértranszparencia bevezetése is. A vállalatok jelenleg különböző szakaszokban tartanak a felkészülésben, de a változás minden esetben komoly hatással lehet a vezetői munkára.

A felsorolt kihívások közös pontja, hogy a vezetők szerepe egyre összetettebbé válik. A vállalatoknak ezért tudatosan kell fejleszteniük vezetőiket, és fel kell készíteniük őket a folyamatos változásra.

Szabó Csaba, a Develor vezérigazgatója

A megtartás és a hatékonyság is fontos

Az előadást követő panelbeszélgetésen nagyvállalatok HR-vezetői osztották meg tapasztalataikat a munkaerőpiac aktuális kihívásairól, a munkavállalók megtartásáról és a HR jövőjét meghatározó trendekről.

A beszélgetés elején a vállalatok legfontosabb feladatait vették górcső alá. Bartis Eszter a Wallis Csoport Humán Erőforrás Igazgatója a legfontosabb HR-fókuszterületei között a hatékonyságot, a változásmenedzsmentet és a vezetőfejlesztést emelte ki. Szerinte a kiválóan teljesítő munkavállalók megtartása elsősorban a vezetők kezében összpontosul, valamint ő hozzáállásuk és döntéseik határozzák meg alapvetően azt, hogy hogyan reagál a szervezet az új helyzetekre, ezért a vállalatnak kiemelt figyelmet kell fordítania a vezetői kompetenciák fejlesztésére.

Berkes Áron, a Dreher HR-igazgatója szerint a vállalatoknak továbbra is kétfrontos küzdelmet kell folytatniuk: egyszerre kell megfelelő munkaerőt találniuk és megtartaniuk a meglévő munkatársakat, ugyanakkor úgy látja, a hangsúly egyre inkább az utóbbi feladat felé tolódik el.

Talmácsi-Velősy Réka, a Bosch HR-igazgatója szintén a megtartás jelentőségét emelte ki. Mint rámutatott, a bérezéssel egy ideig lehet motiválni a munkavállalókat, egy bizonyos ponton túl azonban más eszközökre és egyéb juttatásokra is szükség lehet.

Bán Zoltán, Csoportszintű Downstream HR vezető és a MOL Magyarország HR igazgatója szerint a hatékony működéshez a munkavállalókat értékük alapján is érdemes szegmentálni, és célzottan kell megvizsgálni, hogy mely területeken milyen beavatkozásra van szükség. Nemcsak az a kérdés szerinte, hogyan lehet egy adott folyamatot hatékonyabban elvégezni, hanem az is, hogy egyáltalán szükség van-e az adott tevékenységre.

A panelbeszélgetésen a generációk közötti különbségek is hangsúlyos szerepet kaptak. A résztvevők egyetértettek abban, hogy sok szó esik a fiatalabb munkavállalók eltérő elvárásairól, ugyanakkor a különbségek mellett a közös pontokat is érdemes megtalálni.

Bartis Eszter szerint nem véletlen, hogy a generációs kérdések ennyire előtérbe kerültek, hiszen a vállalatok számára egyre fontosabb, hogy a munkavállalók azonosulni tudjanak a szervezet értékeivel. A Wallis Csoportnál ezért arra törekednek, hogy olyan identitást és értékrendet közvetítsenek, amelyhez a fiatalabb munkatársak is könnyen kapcsolódhatnak. Ennek egyik alapja, hogy a vállalat ne pusztán profitot termeljen, hanem értéket is teremtsen.

A munkaerő-utánpótlás kérdése nemcsak a távozó dolgozók pótlásáról szól, hanem arról is, hogyan tudják a vállalatok megőrizni a tapasztalt munkatársak évek alatt felhalmozott tudását. A panel résztvevői szerint mindkét terület komoly kihívást jelenthet, különösen azokban a szakmákban, ahol egyre kevesebben választják a természettudományos, műszaki és informatikai képzéseket. Bán Zoltán is felhívta a figyelmet arra, hogy csökken az érdeklődés a STEM-területek iránt, ami hosszabb távon az utánpótlást is nehezítheti.

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Bartis Eszter szerint a Wallis Csoportnál különösen aktuális kérdés a senior vezetők fokozatos kiöregedése.

A legnehezebben átadható tudás nem feltétlenül egy adott szakmai folyamat ismerete, hanem az, hogy valaki hogyan hoz jó döntéseket

– mutatott rá.

Nagy Bálint, a Pénzcentrum és az Agrárszektor lapigazgatója és vezető szerkesztője, Bán Zoltán, Csoportszintű Downstream HR vezető és a MOL Magyarország HR igazgatója, Bartis Eszter, a Wallis Csoport Humán Erőforrás igazgatója, Berkes Áron, a Dreher HR igazgatója, Talmácsi-Velősy Réka, a Bosch HR Igazgatója

Egyre kevésbé vonzó a hagyományos vezetői karrierút

A következő évek egyik meghatározó HR-kérdése lehet, hogy honnan kerülnek majd ki a jövő vezetői. A panelbeszélgetés résztvevői szerint egyre kevesebben szeretnének a hagyományos hierarchiában, lépcsőfokonként előrehaladva vezetői pozícióba kerülni.

Talmácsi-Velősy Réka szerint ennek egyik oka, hogy a fiatalabb munkavállalók számára a vezetői szerepkör sokszor nem tűnik vonzó perspektívának. A pozícióval járó jelentős nyomás és az adminisztratív feladatok mennyisége elvonhatja a figyelmet arról, aminek valójában a vezetői munka lényegét kellene adnia: a döntéshozatalról és a munkatársak motiválásáról. A HR feladata ezért az is, hogy olyan irányba fejlessze a vezetőket, ahol több időt tudnak fordítani ezekre a feladatokra, és ezáltal a vezetői pálya a fiatalabb generáció számára is vonzóbbá válhat.

Berkes Áron szerint a fiatalok körében a felelősségvállalás iránti elköteleződés is visszafogottabb, miközben a hagyományos hierarchikus modell egyre kevésbé felel meg az új elvárásoknak.

Bartis Eszter elmondta, hogy a Wallis Csoportnál azt tapasztalják, hogy a vállalati előmenetelben ha valaki előre akar lépni, magasabb bért szeretne, a vezetői pozíció jelenti gyakorlatialg az egyetlen lehetőséget, még akkor is, ha az illető szakemberként szeretne tovább fejlődni. Ez olyan dilemmát teremt, amelyben a munkavállalóknak nem feltétlenül a számukra legmegfelelőbb karrierutat kell választaniuk.

A mesterséges intelligencia vállalati alkalmazása szintén fontos témája volt a beszélgetésnek. A panel résztvevői egyetértettek abban, hogy a mesterséges intelligencia már most jelentősen növeli az egyéni munkavégzés hatékonyságát, vállalati szinten azonban még nem hozott átütő eredményeket. A valódi hatékonyságnövekedéshez a folyamatok átalakítására, a tudatos alkalmazásra és a munkavállalók szakértelmére, illetve kritikus gondolkodására is szükség lesz.

A beszélgetés végén a bértranszparencia kérdése is előkerült. A szabályozási és vállalati változásokra való felkészülés a HR mellett a vezetők számára is új feladatokat teremt, hiszen nekik kell majd érthetően kommunikálniuk a munkavállalók felé a bérezési rendszert és az előrelépési lehetőségeket. A szakértők szerint a bérezés átláthatóbbá válása új kommunikációs feladatokat ró a vezetőkre, akiknek fel kell készülniük arra, hogy érthetően ismertessék a munkavállalókkal a bérsávokat és az előrelépési lehetőségeket. A panel résztvevői szerint fontos elkerülni a félreértéseket, és a bérek mellett az egyéni munkavállalói igényekre, valamint a személyre szabott juttatásokra is figyelmet kell fordítani.

Fotók: Portfolio