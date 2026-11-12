Látványosan bővült a hibrid autók kínálata a magyar használtautó-piacon: 2026 októberében 42 százalékkal több ilyen járművet hirdettek meg, mint egy évvel korábban.
Több mint 68 ezer az üres álláshely Magyarországon, mégis egy évig tart munkát találni: ez állhat a háttérben
Miközben Magyarországon több mint 68 ezer betöltetlen álláshelyet tartanak számon, addig az álláskeresőknek átlagosan több mint 12 hónapra van szükségesük az elhelyezkedéshez. A látszólag ellentmondásos folyamat hátterében nem feltétlenül a megfelelő munkaerő hiánya, hanem a kereslet és a kínálat közötti strukturális eltérések állnak. A szakértők szerint az ideális munkavállaló nem feltétlenül az, aki minden elvárásnak már a jelentkezés pillanatában megfelel.
A munkaerőpiaci kihívásokra sokáig kézenfekvő válasznak tűnt a megfelelő végzettséggel és széles szakmai tapasztalattal rendelkező jelöltek felkutatása. A változó gazdasági környezetben, a munkakörök átalakulásával és az egyre összetettebb munkáltatói igényekkel azonban ez a megközelítés önmagában nem minden esetben elegendő. Előfordulhat, hogy egy vállalat olyan feltételeket határoz meg egy pozíció betöltéséhez, amelyek jelentősen leszűkítik a szóba jöhető jelentkezők körét - írja közleményében a WHC HR-szolgáltató.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2026 második negyedévének zárásakor több mint 68 ezer üres álláshely volt a magyar gazdaságban. A kereslet és a kínálat viszont nem találkozik: bár az üres álláshelyek száma tartósan magas és az elmúlt években 65 és 85 ezer között mozgott, addig a tartósan munkanélküliek száma is magas, 2025-ben átlagosan 12,2 hónapig kerestek állást a jelentkezők, ami 2016 óta a leghosszabb időtartam2.
A HR-szolgáltató szakértői szerint ebben a munkaerőpiaci környezetben, így a kiválasztás során egyre fontosabb kérdéssé válik, hogy mely elvárások valóban nélkülözhetetlenek egy jelöltben, és melyek azok, amelyek fejleszthetők, és hogy a munkakör egyes feladatai megfelelő betanítással vagy képzéssel más hátterű munkavállalók számára is elsajátíthatók lennének-e. A konkrét végzettség vagy a korábbi munkaköri tapasztalat mellett felértékelődnek a jelöltek készségei, tanulási hajlandósága és alkalmazkodóképessége is.
Nem csak a hagyományos jelöltkörben érdemes gondolkodni
A munkaerő-utánpótlás biztosításához a vállalatoknak a megszokott jelöltkörön túl is érdemes keresniük. A diákok, a kisgyermekes szülők és a nyugdíjasok eltérő tapasztalatokkal, készségekkel és munkavállalási lehetőségekkel rendelkeznek, amelyek különböző vállalati igényekhez illeszthetők. A különböző korosztályok és élethelyzetben lévő csoportok foglalkoztatása nem minden pozícióban jelent megoldást, de megfelelő munkakörnyezet és munkaszervezés mellett olyan kapacitásokat tehet elérhetővé, amelyekre a hagyományos toborzás kevésbé épít.
A munkaerőigények változásával a foglalkoztatási formák megválasztása is stratégiai kérdéssé válik. Egyes vállalatoknál a folyamatos, teljes munkaidős jelenlét elengedhetetlen, más feladatoknál azonban a részmunkaidő, az időszakos foglalkoztatás vagy a rugalmasabb munkarend is megfelelő megoldás lehet. A munkáltatók számára különösen fontos lehet annak felismerése, hogy a munkaerőigény nem minden esetben jelent állandó, egész évben azonos létszámú kapacitást.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A szezonális csúcsidőszakok, a projektalapú feladatok vagy az átmenetileg megnövekedő munkamennyiség más-más foglalkoztatási megoldást tehet indokolttá. A különböző munkavállalói csoportok és foglalkoztatási formák kombinálása segíthet abban, hogy a vállalatok a tényleges feladataikhoz igazítsák a létszámot, miközben a munkavállalók számára is többféle belépési lehetőséget teremtenek.
A kiválasztás után kezdődik az igazi munka
A rugalmasabb kiválasztási szemlélet ugyanakkor csak akkor lehet eredményes, ha a vállalatok a belépést követő időszakra is figyelmet fordítanak. Ha egy munkáltató olyan jelölt mellett dönt, aki nem rendelkezik minden szükséges tapasztalattal, a betanítás és a beilleszkedés minősége különösen meghatározóvá válik. A világos feladatkörök, a megfelelő szakmai támogatás és a fokozatos felelősségátadás segíthet abban, hogy az új munkatárs rövid időn belül magabiztosan végezze a feladatait.
A toborzás eredményességét ezért nem kizárólag az mutatja meg, hogy sikerül-e betölteni egy üres pozíciót. Az is fontos, hogy a felvett munkavállaló mennyire tud beilleszkedni, milyen gyorsan válik önállóvá, és hosszabb távon is a vállalatnál marad-e. A kiválasztás, a betanítás és a megtartás egymástól nem független folyamatok: ha ezek összehangoltan működnek, a cégek olyan jelöltekben is megtalálhatják a megfelelő munkatársat, akik a hagyományos elvárások alapján elsőre talán nem kerültek volna a kiválasztottak közé.
Minimálbér 2027: bemondta a kormány, mennyivel emelné a legkisebb fizetéseket - a munkáltatók nem örülnek
A kormány 7,5 százalékos minimálbér-emelést és 6,5 százalékos garantáltbérminimum-emelést javasol 2027-re, ami a szakszervezetek szerint reális és elfogadható kompromisszum.
Árthat a gazdaságnak a december 24-i munkaszüneti nap? Európai viszonylatban még így is rengeteget robotolnak a magyarok
Az európai statisztikák rávilágítanak: a magyarok a december 24-i munkaszüneti nap ellenére továbbra is a legtöbbet dolgozó nemzetek közé tartoznak az Európai Unióban
Lukács Miki, az RTL korábbi műsorvezetője jelenleg csomagkézbesítőként dolgozik.
Közeledtek az álláspontok, de egyelőre nem született megállapodás a 2027-es minimálbérről és a garantált bérminimumról
Kiderült, ha ennyit keresel, már tehetősnek számítasz Magyarországon: havi 100 ezerből tengődik az ország 20%-a
A legalsó jövedelmi ötödben 2025-ben évente mindössze 1 millió 236 ezer forint nettó jövedelem jutott egy főre, ami havi 103 ezer forintnak felel meg.
Az információk visszatartása, a bizalomhiány és a pletykálkodás a vállalati eredményeket is veszélyezteti.
Külföldre mennél dolgozni? Ezekben az országokban találsz most leghamarabb munkát: nagyon más a helyzet Ausztriában, mint Németországban
Van, ahol már több mint egy éve keresnek munkát az állástalanok, Magyarországon is közel fél év a medián.
Bár a magyar háztartások fizetőképessége országos átlagban javulást mutat, a felszín alatt egyre mélyülő területi egyenlőtlenségek húzódnak meg.
Ítélkezési szünet 2026 telén: ezekben a hetekben nem tart ülést a bíróság, nem születik ítélet, állnak az ügyek
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 148. §-a alapján 2026. december december 24-e és január 1je között ítélkezési szünetet tartanak a bíróságok.
Akár 60 százalék feletti béremelést is kaphatnak egyes kisegítők, miközben az intenzíves szakápolók jóval kevesebbet.
Megszólalt a minisztérium az egészségügyi dolgozók béremeléséről: a pénz nagy részét ezek a munkavállalók kapják
A jövőre életbe lépő új bérrendszer legfontosabb változása, hogy a korábbi bérsávokat konkrét összegben meghatározott alapbérek váltják fel.
Nettó 1,3 milliós fizetés sima alkalmazottként? Nem lehetetlen: itt vannak a legjobban fizető állások Magyarországon
Megnéztük, hol keresik a legtöbbet és a legkevesebbet a dolgozók, mely megyékben nőttek a leggyorsabban a fizetések, és mely ágazatok kínálják a legmagasabb kereseteket.
Példátlan kihívásokkal néznek szembe a magyar pályakezdők a munkaerőpiacon és már most látszik, hogy a mai fiatalok nem fogják elérni szüleik életszínvonalát.
Döbbenet: ennyit kerestek havonta a HUN-REN menesztett vezetői – csak a távolléti díj volt fejenként 20 millió forint
A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat vezetői, Gulyás Balázs és Jakab Roland havi szinten kilencmillió forintot megközelítő jövedelemben és kiemelkedő luxusjuttatásokban részesültek.
Van egy komoly csapda a Nők 40 nyugdíjkedvezménynél, amiről alig beszélnek: sokan csak az első nyugdíjutalásnál szembesülnek vele
A nők általában nemcsak több házimunkát végeznek, hanem a család működtetésének láthatatlan terhét is gyakran ők viselik.
Ezekkel a fizikai munkákkal már havi 1 milliót is lehet keresni: tízből kilenc magyar dolgozó azonnal kész váltani
Sosem volt még ilyen magas a váltási hajlandóság a kékgalléros munkavállalók körében egy friss kutatás szerint.
Hiába nő a munkanélküliség, ezekért a szakemberekért őrült harc folyik: listán a szakmák, ahol bankok és techcégek is versenyeznek érted
Az MI-vel tökéletesre csiszolt CV-k ma már feltűnően egyformák. Egy nagy cég ezért négy tulajdonságot keres a pályakezdőkben – a hibátlan önéletrajz nincs köztük.
Több százezer forintos pluszbevétel ünnepek előtt: ezekre a munkákra vadásznak most a diákok és a nyugdíjasok
Az év végéhez közeledve ismét jelentősen megélénkül a szezonális munkaerő iránti kereslet
-
A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
-
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.