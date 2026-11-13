Már minden magyar járásban elérhető a bölcsőde, de több ezer településen még mindig nincs helyi ellátás

Jelentősen javult a magyarországi bölcsődei hálózat területi lefedettsége és kapacitása az elmúlt években, ami nagyrészt az európai uniós támogatásoknak köszönhető. Bár 2025-re már az ország összes járásában elérhetővé vált az ellátás, és a zsúfoltság is mérséklődött, a leginkább rászoruló térségek egy része kimaradt a fejlesztésekből, ráadásul sok településen még mindig nincs helyben intézmény - jelentette a Telex.

Az elmúlt évtizedben a bölcsődei hálózat fejlesztése kiemelt cél volt, amelyhez a 2014 és 2020 közötti uniós költségvetési ciklus forrásai – különösen a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) – nyújtottak biztos alapot. A Budapesten és Pest vármegyén kívüli térségekben, összesen 156 járásban mintegy 109 milliárd forintból valósultak meg beruházások. Ennek eredményeként a vizsgált területeken 2017 és 2025 között 62 százalékkal, 27 ezerről közel 44 ezerre nőtt a férőhelyek száma. Mivel a kapacitásbővülés üteme meghaladta a beíratott gyermekek számának növekedését, az intézmények átlagos kihasználtsága 96 százalékról 92 százalék körüli szintre mérséklődött- jelentette a G7 Telex.

A területi lefedettség látványosan javult az elmúlt időszakban. Míg 2017-ben még hét olyan járás volt Magyarországon, ahol egyáltalán nem működött bölcsőde, a tavalyi évre, 2025-re már az ország összes járásában elérhetővé vált a szolgáltatás. Ezzel párhuzamosan a férőhelyhiány is drasztikusan visszaesett, ugyanis míg kilenc éve még 24 járásban működtek száz százalék feletti kihasználtsággal – vagyis túlzsúfoltan – az intézmények, tavaly már csupán négy járás küzdött ezzel a problémával.

A fejlesztési források elosztása azonban felemás képet mutat. Az uniós pénzek odaítélése nem mindig igazodott a korábbi hiányosságokhoz, így a 2017-es adatok alapján legrosszabb férőhely-ellátottságú járásoknak csupán a négyötödébe jutott támogatás, miközben a kedvezőbb helyzetben lévő térségek szinte mindegyike részesült belőle. Ugyanakkor azokban a leghátrányosabb helyzetű régiókban, ahol mégis megvalósult a beruházás, az egy főre jutó támogatási összeg jóval meghaladta az átlagot, ami érdemi kapacitásbővítést tett lehetővé. A statisztikákból egyértelműen látszik, hogy a nagyobb volumenű források nemcsak a férőhelyek számát növelték meg, hanem a bölcsődei ellátás tényleges igénybevételét is fellendítették.

Hiába biztosított azonban ma már minden járásban az ellátás, a hozzáférhetőség továbbra sem teljes körű. A statisztikák rávilágítanak arra, hogy közel kétezer hazai településen, mintegy 39 ezer kisgyermek számára továbbra sincs helyben elérhető bölcsőde, így ők csak a szomszédos településeken vehetik igénybe a szolgáltatást. Emellett fontos látni, hogy az intézményrendszer fizikai bővítése önmagában nem garantálja az édesanyák visszatérését a munkaerőpiacra, hiszen ehhez a rugalmas foglalkoztatási feltételek és az apák aktívabb gyermeknevelési szerepvállalása is elengedhetetlen.