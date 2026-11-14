Kipakolt a pesti ételfutár: ennyi órabér jön össze 2026 őszén a Foodoránál és a Woltnál

Egy autós ételfutár TikTokon mutatta meg a múlt heti kereseteit. Elmondása szerint a Foodoránál óránként 3000–3600 forint jön össze. A Woltnál szerinte legfeljebb 2000 forint. Hozzátette: ez mind bruttó pénz.

A Woltnak és a Foodorának is dolgozó futár egy friss TikTok-videóban hasonlította össze a két platformot. Korábbi videóiban a woltos számait mutatta, most a Foodoránál töltött múlt hetét tette mellé. Az ő megítélése szerint a Foodora jobban megéri.

A futár autóval dolgozik. A videó alatti kommentekben arról is beszélt, hogy az órabéréből az üzemanyagot, az autó fenntartását és az adót is neki kell kigazdálkodnia. Íme a videó, amiből az is kiderül, hogy az elmúlt időszakban szépen leolvadtak mindkét platformánál is az elérhető összegek.

A futár szerint a Foodora „hajt", a Wolt a pihenés

A futár elmondása szerint a Foodoránál keményebb a tempó. A Woltot ezért – ahogy fogalmazott – inkább pihenésképpen vállalja. A kommentelők sokszor kérdezték tőle, miért csinálja egyáltalán. A válasza: szerinte a Foodora kompenzálja azt, amit a Woltnál kevesell.

A címpénzről, vagyis a kiszállításonként fizetett díjról is beszélt. Úgy fogalmazott, hogy a Woltnál ezek „elég keservesek". Hozzátette: a régóta futárkodók szerinte tudják, hogy a Foodoránál is „sanyarúak" a mostani címpénzek a régmúlthoz képest.

Itt legalább látni, legalább a minimum a minimum 3600, de a nagyon-nagyon minimum 3000 forintos órabér megvan, ellenben a Wolt jelenlegi maximum 2000 forintos órabérével

– mondta a videóban a futár.

Ezt mutatják a futár képernyőképei

A futár a videóban a Foodora-alkalmazás díjazási oldalát is megmutatta. A képernyőképeken a 2026-os 45. hét, vagyis november első napjai láthatók. Napi bontásban a kiszállítások száma és a bruttó összeg is szerepel.

A képek szerint november 1-jén, vasárnap 11 kiszállításért 15 822 forint jött össze. Hétfőn 20 kiszállításért 40 034 forint, kedden 19 kiszállításért 29 834 forint. Szerdán 15 kiszállítás 26 344 forintot, csütörtökön 18 kiszállítás 42 681 forintot hozott.

Pénteken, november 6-án 15 kiszállításért bruttó 30 631 forintot mutatott az alkalmazás. Ebből 29 431 forint az alapdíj, 1200 forint a borravaló. A futár aznap az alkalmazás szerint 5 óra 58 percet volt online. Az app ebből óránként átlagosan 5134 forintot számolt.

A hat napot összeadva 98 kiszállítás és bruttó 185 345 forint jön ki. Ez kiszállításonként átlagosan nagyjából 1890 forint. Az összegek bruttók, a borravalót is tartalmazzák, és a futár saját költségei még nincsenek levonva belőlük.

Mennyi most a minimálbér órabére?

A futár által említett számok mellé érdemes odatenni a minimálbért. 2026-ban a minimálbér bruttó 322 800, nettó 214 662 forint. A szakmunkásokra vonatkozó garantált bérminimum bruttó 373 200 forint – derül ki a Pénzcentrum korábbi összeállításából.

Jövőre ez az összeg tovább nőhet. A kormány 2027-re 7,5 százalékos minimálbér- és 6,5 százalékos garantáltbérminimum-emelést javasolt – írta a Pénzcentrum. A szakszervezetek szerint ez elfogadható kompromisszum, a munkáltatók viszont egyelőre nem támogatják. Végleges megállapodás még nincs.

Ha a 7,5 százalékos emelés valósulna meg, a minimálbér bruttó nagyjából 347 ezer forintra nőne. A kormány emellett azt is bejelentette, hogy 2027-től a minimálbér összegéig 15 helyett 9 százalék lenne az szja. Ez a terv a 2026-os minimálbérrel számolva havi 19 368 forinttal emelné a nettót. A pontos szabályok a végleges jogszabályból derülnek ki.

Fontos különbség, hogy egy alkalmazott után a munkáltató fizeti a járulékok egy részét, és a munkához szükséges eszközt is jellemzően a cég biztosítja. Az ételfutárok döntő része viszont vállalkozóként, szerződéses partnerként dolgozik. Így a költségeiket maguk viselik.

„Ez mind bruttó pénz"

A videó alatt a kommentelők is erre kérdeztek rá. Az egyik hozzászóló úgy írt: a futár havi 7-800 ezret keres heti 7 nap munkával, és ebből tankol, szervizel és adózik is. A futár annyit válaszolt: „Hát ez ilyen!"

Egy másik kommentelő az autó költségeire, a parkolásra és a büntetésekre kérdezett rá. A futár válasza:

Így van, adó, üzemanyag, autó kopása és sorolhatnám! Ez mind bruttó pénz!

A havi összeget tehát a kommentelő említette, a futár nem cáfolta. Hogy ebből végül mennyi marad, az a megtett kilométereken, az autón és az adózási formán is múlik.

A futárok már tavaly is jelezték elégedetlenségüket

Nem ez az első alkalom, hogy futárok a díjazásról beszélnek. 2025 áprilisában a Wolt és a Foodora futárai nyílt levélben fordultak a két céghez és több minisztériumhoz. A levél szerint a címpénzek és a távolsági díjak két éve folyamatosan csökkennek, közben az üzemanyag, az adó és a járulékok drágulnak. A levél írói azt is kifogásolták, hogy szerintük nem látni át, hogyan számolja a rendszer a címpénzt.

2025 szeptemberében futárok országszerte tüntettek is. A Népszavának nyilatkozó futárok szerint a cégek ugyan emelik a kifizetéseket, de egyre több futár osztozik rajtuk, így sokaknál csökken a bevétel. A Wolt a korábbiakban azzal érvelt, hogy a futárpartnereinek országos átlagkeresete jóval a bruttó minimálbér felett van – erről a cég ügyvezetője a Pénzcentrumnak is beszélt.

Mit érdemes végiggondolni annak, aki futárkodna?

A videó egyetlen futár egyetlen hetéről szól, nem országos átlag. Fontos az is, hogy a címpénz dinamikus: függ a forgalomtól, a távolságtól, a futárok számától, az időjárástól és a rendelés értékétől. A keresetek ezért futáronként és hetente is eltérhetnek.

Aki mellékállásnak vagy főállásnak választaná a futárkodást, annak érdemes a költségekkel is számolnia, nem csak a bruttó órabérrel. Autóval más a matek, mint biciklivel vagy robogóval – erről korábban egy bringás futár számait is bemutattuk.

Visszatér a KATA: ez változhat a futárok adózásában

A futár által is említett adóteherre 2027-ben változás jöhet. A kormány visszavezetné a KATA-t, a kisadózó vállalkozók tételes adóját. A T/928. számú törvényjavaslatot október 27-én nyújtották be az Országgyűlésnek. Még nem fogadták el, a parlament módosíthat rajta.

A legfontosabb változás a futárok szempontjából: újra lehetne cégeknek számlázni. A 2022-es szigorítás óta katásként csak magánszemélyeknek lehet számlát adni. Így a visszajelzések szerint a platformoknak dolgozó futároknak nőtt az adóterhük és az adminisztrációjuk.

A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet szerint a főállású katások havi 100 ezer, a mellékállásúak havi 50 ezer forint tételes adót fizetnének. Az éves bevételi keret 18 millióról 22 millió forintra nőne. A cégektől származó bevétel után 15 százalékos kiegészítő adó járna, de ebbe a befizetett tételes adó beszámítana. Főállásban így évi 8 millió forint céges bevételig nem kellene pluszadót fizetni, mellékállásban 4 millió forintig.

Van azonban egy fontos feltétel. A tervezet szerint megszűnik a kisadózói jogállás, ha a bevétel legalább fele egyetlen kifizetőtől érkezik. Ez azt jelenti, hogy aki egyetlen platformnak dolgozik, az a tervezet szerint nem maradhatna katás. Aki több cégnek is fuvaroz, annál a bevételek megoszlása is számít.

A tervezet az átalányadózókat is érinti: náluk 2027-től 45-ről 50 százalékra nőne az általános költséghányad. A végleges szabályok a parlamenti szavazás után derülnek ki, az új rendszer a tervek szerint 2027. január 1-jén indulna.