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Felmondás előtt állhat rengeteg magyar dolgozó: elégedetlenek a fizetésükkel, de a váltás komoly kockázat lehet

Pénzcentrum
2026. november 12. 12:02 3 perc

Hiába emelkedtek jelentősen a reálbérek, a magyar munkavállalók több mint fele továbbra is elégedetlen a fizetésével, és egyre többen fontolgatják a munkahelyváltást – derül ki egy friss felmérésből. A megkérdezettek 54 százaléka kevesli a bérét, 55 százalékuk pedig megfelelő lehetőség esetén egy éven belül munkahelyet váltana, szemben a tavalyi 48 százalékkal. Ugyanakkor a dolgozók kétharmada számára továbbra is fontosabb a munkahely biztonsága, mint a magasabb fizetés.

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A vállalkozásoknál dolgozó munkavállalók 54 százaléka elégedetlen a jelenlegi fizetésének mértékével, ez az arány szinte teljesen azonos az egy éve mért 55 százalékos szinttel. A megkérdezettek 55 százaléka tervezi azt, hogy ha lehetősége nyílik rá, egy éven belül munkahelyet vált - derült ki a Trenkwalder októberben elvégzett munkaerőpiaci kutatásából. 

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A munkaerőpiaci szolgáltató cég által kiadott negyedéves bérelemzés szeirnt egy év alatt mintegy 10 százalékkal nőttek a fizikai órabérek, ami az alacsony infláció mellett több mint 8 százalékos reálbér-emelkedést jelent. A cég mostani, a versenyszférában dolgozó 500 munkavállalónak a fizetésével, illetve jelenlegi munkahelyével kapcsolatos attitűdjeit felmérő kutatása azonban azt mutatja, hogy a reálbérek kedvező alakulása sem növelte számottevően a bérekkel való elégedettséget az alkalmazottak körében. A fizetésüket keveslők 33 százaléka válaszolta azt, hogy megelégedne 20 százalékon belüli béremeléssel is, további 35 százalékuk 20-30 százalék közötti béremelést tartana megfelelő mértékűnek.

„Az elégedetlenség egyik oka az, hogy a munkavállalók gyakran továbbra is a korábbi, jóval magasabb inflációhoz igazított, kétszámjegyű béremeléseket várják el" – magyarázza Nógrádi József, a cég stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója. Hozzátette, hogy ugyanerre az időszakra voltak jellemzők az évközi bérrendezések is, ám ezek az elmúlt 1-2 évben jobbára elmaradtak: a mostani kutatásban a válaszadók mindössze 14 százaléka számolt be arról, hogy munkáltatója év közben is emelt a fizetésén.

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Ebben a helyzetben nőtt azok aránya, akik egy munkahelyváltástól remélik anyagi problémájuk megoldását. Jelenleg a válaszadók 55 százaléka tervez egy éven belüli munkahelyváltást, amennyiben talál megfelelő alternatívát. Ez az arány jelentősen magasabb a tavaly ilyenkor mért 48 százaléknál. A váltási törekvés azért is erősödhetett, mert a munkavállalók valamelyest optimistábban látják annak esélyeit: tavaly még 65 százaléknyian állították azt, hogy nehezebbé vált a szakmájukban történő elhelyezkedés, idén ez a szám 58 százalékra esett vissza.

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Változatlanul a biztonság a legfontosabb szempont

Hiába azonban a munkahelyváltást tervezők magas aránya, kevés jel utal arra, hogy a következő 12 hónapban felpörögne a munkaerő-fluktuáció az országban. A munkavállalók 67 százaléka változatlanul úgy nyilatkozik, hogy a biztos munkahely fontosabb szempont számára, mint a magasabb bér. Mivel pedig a gazdaság érezhető növekedése továbbra is várat magára, egyelőre nem tér vissza az a piaci helyzet, amikor az általános munkaerőhiány miatt a cégek tömegesen versenyeztek az elérhető munkavállalókért.

Emellett a Trenkwalder felmérése a meglévő munkahellyel kapcsolatban is erősödő optimizmust mért: arra a kérdésre, hogy 2027-ben a jelenlegi munkahelyén maradva is javulni fog-e várhatóan az anyagi biztonsága, a válaszadók 74 százaléka adott pozitív választ, szemben az egy évvel korábbi 68 százalékkal. Ez arra utalhat, hogy idén a dolgozók nagyobb hányada várja a jövő év eleji szokásos bérrendezésektől a helyzetének javulását.
Címlapkép: Getty Images
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