A kormány 7,5 százalékos minimálbér-emelést és 6,5 százalékos garantáltbérminimum-emelést javasol 2027-re, ami a szakszervezetek szerint reális és elfogadható kompromisszum.
Felmondás előtt állhat rengeteg magyar dolgozó: elégedetlenek a fizetésükkel, de a váltás komoly kockázat lehet
Hiába emelkedtek jelentősen a reálbérek, a magyar munkavállalók több mint fele továbbra is elégedetlen a fizetésével, és egyre többen fontolgatják a munkahelyváltást – derül ki egy friss felmérésből. A megkérdezettek 54 százaléka kevesli a bérét, 55 százalékuk pedig megfelelő lehetőség esetén egy éven belül munkahelyet váltana, szemben a tavalyi 48 százalékkal. Ugyanakkor a dolgozók kétharmada számára továbbra is fontosabb a munkahely biztonsága, mint a magasabb fizetés.
A vállalkozásoknál dolgozó munkavállalók 54 százaléka elégedetlen a jelenlegi fizetésének mértékével, ez az arány szinte teljesen azonos az egy éve mért 55 százalékos szinttel. A megkérdezettek 55 százaléka tervezi azt, hogy ha lehetősége nyílik rá, egy éven belül munkahelyet vált - derült ki a Trenkwalder októberben elvégzett munkaerőpiaci kutatásából.
A munkaerőpiaci szolgáltató cég által kiadott negyedéves bérelemzés szeirnt egy év alatt mintegy 10 százalékkal nőttek a fizikai órabérek, ami az alacsony infláció mellett több mint 8 százalékos reálbér-emelkedést jelent. A cég mostani, a versenyszférában dolgozó 500 munkavállalónak a fizetésével, illetve jelenlegi munkahelyével kapcsolatos attitűdjeit felmérő kutatása azonban azt mutatja, hogy a reálbérek kedvező alakulása sem növelte számottevően a bérekkel való elégedettséget az alkalmazottak körében. A fizetésüket keveslők 33 százaléka válaszolta azt, hogy megelégedne 20 százalékon belüli béremeléssel is, további 35 százalékuk 20-30 százalék közötti béremelést tartana megfelelő mértékűnek.
„Az elégedetlenség egyik oka az, hogy a munkavállalók gyakran továbbra is a korábbi, jóval magasabb inflációhoz igazított, kétszámjegyű béremeléseket várják el" – magyarázza Nógrádi József, a cég stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója. Hozzátette, hogy ugyanerre az időszakra voltak jellemzők az évközi bérrendezések is, ám ezek az elmúlt 1-2 évben jobbára elmaradtak: a mostani kutatásban a válaszadók mindössze 14 százaléka számolt be arról, hogy munkáltatója év közben is emelt a fizetésén.
Ebben a helyzetben nőtt azok aránya, akik egy munkahelyváltástól remélik anyagi problémájuk megoldását. Jelenleg a válaszadók 55 százaléka tervez egy éven belüli munkahelyváltást, amennyiben talál megfelelő alternatívát. Ez az arány jelentősen magasabb a tavaly ilyenkor mért 48 százaléknál. A váltási törekvés azért is erősödhetett, mert a munkavállalók valamelyest optimistábban látják annak esélyeit: tavaly még 65 százaléknyian állították azt, hogy nehezebbé vált a szakmájukban történő elhelyezkedés, idén ez a szám 58 százalékra esett vissza.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Változatlanul a biztonság a legfontosabb szempont
Hiába azonban a munkahelyváltást tervezők magas aránya, kevés jel utal arra, hogy a következő 12 hónapban felpörögne a munkaerő-fluktuáció az országban. A munkavállalók 67 százaléka változatlanul úgy nyilatkozik, hogy a biztos munkahely fontosabb szempont számára, mint a magasabb bér. Mivel pedig a gazdaság érezhető növekedése továbbra is várat magára, egyelőre nem tér vissza az a piaci helyzet, amikor az általános munkaerőhiány miatt a cégek tömegesen versenyeztek az elérhető munkavállalókért.
Emellett a Trenkwalder felmérése a meglévő munkahellyel kapcsolatban is erősödő optimizmust mért: arra a kérdésre, hogy 2027-ben a jelenlegi munkahelyén maradva is javulni fog-e várhatóan az anyagi biztonsága, a válaszadók 74 százaléka adott pozitív választ, szemben az egy évvel korábbi 68 százalékkal. Ez arra utalhat, hogy idén a dolgozók nagyobb hányada várja a jövő év eleji szokásos bérrendezésektől a helyzetének javulását.
Lukács Miki, az RTL korábbi műsorvezetője jelenleg csomagkézbesítőként dolgozik.
Közeledtek az álláspontok, de egyelőre nem született megállapodás a 2027-es minimálbérről és a garantált bérminimumról
Kiderült, ha ennyit keresel, már tehetősnek számítasz Magyarországon: havi 100 ezerből tengődik az ország 20%-a
A legalsó jövedelmi ötödben 2025-ben évente mindössze 1 millió 236 ezer forint nettó jövedelem jutott egy főre, ami havi 103 ezer forintnak felel meg.
Az információk visszatartása, a bizalomhiány és a pletykálkodás a vállalati eredményeket is veszélyezteti.
Külföldre mennél dolgozni? Ezekben az országokban találsz most leghamarabb munkát: nagyon más a helyzet Ausztriában, mint Németországban
Van, ahol már több mint egy éve keresnek munkát az állástalanok, Magyarországon is közel fél év a medián.
Bár a magyar háztartások fizetőképessége országos átlagban javulást mutat, a felszín alatt egyre mélyülő területi egyenlőtlenségek húzódnak meg.
Ítélkezési szünet 2026 telén: ezekben a hetekben nem tart ülést a bíróság, nem születik ítélet, állnak az ügyek
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 148. §-a alapján 2026. december december 24-e és január 1je között ítélkezési szünetet tartanak a bíróságok.
Akár 60 százalék feletti béremelést is kaphatnak egyes kisegítők, miközben az intenzíves szakápolók jóval kevesebbet.
Megszólalt a minisztérium az egészségügyi dolgozók béremeléséről: a pénz nagy részét ezek a munkavállalók kapják
A jövőre életbe lépő új bérrendszer legfontosabb változása, hogy a korábbi bérsávokat konkrét összegben meghatározott alapbérek váltják fel.
Nettó 1,3 milliós fizetés sima alkalmazottként? Nem lehetetlen: itt vannak a legjobban fizető állások Magyarországon
Megnéztük, hol keresik a legtöbbet és a legkevesebbet a dolgozók, mely megyékben nőttek a leggyorsabban a fizetések, és mely ágazatok kínálják a legmagasabb kereseteket.
Példátlan kihívásokkal néznek szembe a magyar pályakezdők a munkaerőpiacon és már most látszik, hogy a mai fiatalok nem fogják elérni szüleik életszínvonalát.
Döbbenet: ennyit kerestek havonta a HUN-REN menesztett vezetői – csak a távolléti díj volt fejenként 20 millió forint
A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat vezetői, Gulyás Balázs és Jakab Roland havi szinten kilencmillió forintot megközelítő jövedelemben és kiemelkedő luxusjuttatásokban részesültek.
Van egy komoly csapda a Nők 40 nyugdíjkedvezménynél, amiről alig beszélnek: sokan csak az első nyugdíjutalásnál szembesülnek vele
A nők általában nemcsak több házimunkát végeznek, hanem a család működtetésének láthatatlan terhét is gyakran ők viselik.
Ezekkel a fizikai munkákkal már havi 1 milliót is lehet keresni: tízből kilenc magyar dolgozó azonnal kész váltani
Sosem volt még ilyen magas a váltási hajlandóság a kékgalléros munkavállalók körében egy friss kutatás szerint.
Hiába nő a munkanélküliség, ezekért a szakemberekért őrült harc folyik: listán a szakmák, ahol bankok és techcégek is versenyeznek érted
Az MI-vel tökéletesre csiszolt CV-k ma már feltűnően egyformák. Egy nagy cég ezért négy tulajdonságot keres a pályakezdőkben – a hibátlan önéletrajz nincs köztük.
Több százezer forintos pluszbevétel ünnepek előtt: ezekre a munkákra vadásznak most a diákok és a nyugdíjasok
Az év végéhez közeledve ismét jelentősen megélénkül a szezonális munkaerő iránti kereslet
Magyarországon a szürkén foglalkoztatott munkavállalók rendkívül kiszolgáltatottak, ami a hazai jogrendszer egyik abszurduma.
Munkaidőkeret szabályai a gyakorlatban: havi munkaidőkeret általános munkarend szerint, ezt írja elő a munka törvénykönyve
Hogyan működik a munkaidőkeret 2026-ban? Mutatjuk a szabályokat, a havi munkaidő számítását, a túlóra elszámolását és a munkabér kifizetésének feltételeit.
-
A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
-
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.