Azonnali hatállyal távozott Horváth Péter János, a Paksi Atomerőmű vezérigazgatója, utódja pedig Vigh Károly lett. Az új vezető nem kívülről érkezik, több mint 22 éve dolgozik az atomerőműben, ahol reaktoroperátorként kezdte pályafutását, majd végigjárta a szakmai ranglétrát. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint az új vezérigazgató kinevezésével olyan szakember kerül az erőmű élére, aki belülről ismeri annak működését.

Kapitány István kedden a közösségi oldalán jelentette be, hogy megszűnt Horváth Péter János, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatójának megbízatása. A döntés azonnali hatályú, a társaság új vezetője pedig Vigh Károly lett. Az új vezérigazgató több mint két évtizede dolgozik a paksi atomerőműben. Pályafutását reaktoroperátorként kezdte, később blokkügyeletesként dolgozott, majd különböző vezetői pozíciókat töltött be.

2024 óta az erőmű üzemviteli igazgatójaként dolgozott, ebben a munkakörben több mint 800 munkavállaló tevékenységét irányította.

Belülről ismeri az atomerőmű működését az új vezető

Kapitány István szerint Vigh Károly vezetése alatt több területen is javult az atomerőmű működési hatékonysága. Az eredmények között említette a főjavítások határidőre történő befejezését, valamint a blokkok újraindításához kapcsolódó késedelmek csökkentését. A miniszter az új vezérigazgatót olyan vezetőként jellemezte, aki a közös munkára és a munkatársak szakértelmére épít, valamint fontosnak tartja a kollégák szakmai fejlődését.

Vigh Károly gépészmérnöki és atomerőművi üzemeltetési szakmérnöki végzettséggel rendelkezik, emellett közgazdász képesítést is szerzett. Nemzetközi szakmai tapasztalatait a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség, valamint a Nukleáris Üzemeltetők Világszövetségének programjaiban bővítette.

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A Paksi Atomerőmű a magyar villamosenergia-ellátás egyik meghatározó szereplője, ezért működésének biztonsága és gazdaságossága stratégiai jelentőségű. Kapitány István szerint az erőmű megbízható üzemeltetése továbbra is kiemelt feladat, amelynek biztosításában Vigh Károly több mint két évtizedes szakmai tapasztalata jelenthet fontos alapot. Az új vezérigazgató kinevezésével tehát olyan szakember veszi át az irányítást, aki korábban az üzemeltetés egyik legfontosabb vezetői pozícióját töltötte be.

Címlapkép: Jánossy Gergely, MTI/MTVA