Felbőszült magyarok milliói vertek oda a bankoknak: nem hagytak választást

A lakáshiteleknél gyakorlatilag eltűnő félben vannak a változó kamatozású termékek, a személyi hiteleknél pedig már szinte nem is léteznek. Összesítésünkből kiderül, hogy ma már mindössze egyetlen bank kínál változó kamatozású személyi hitelt, az is meglehetősen hosszú kamatperiódussal. Ennek okai miatt azonban nem lepődnénk meg, ha ez az egyetlen termék is hamarosan fixszé válna a következő időszakban. Az egyik ok ugyanis nem más, mint a lakosság elképesztő mértékű igénye a fixálásra.



Az új magyar hitelfelvevők több mint 95 százaléka fix kamatozású lakáshitelt választ - ezt ismerjük. A fix hitelekkel az igénylők jó előre, akár a teljes futamidőre fixálják a törlesztőt - azaz az a hosszú kamatperióduson belül nem tud megváltozni. A fix hitelek iránti ilyen mértékű érdeklődés örvendetes, hiszen jelentős stabilitás biztosít a lakosságnak (más kérdés, hogy a kockázat ezzel nem szűnik meg, csak átcsoportosul). Nem minden helyzetben egészséges ugyanakkor a lakosság fixálási fétisizmusa (hogy mikor kifejezetten rossz döntés fixálni, arról az alábbi cikkünkben írtunk).

De mi a helyzet a személyi kölcsönöknél? Az utóbbi időben azt tapasztaljuk, hogy a személyi hitelek iránti érdeklődés a lakáshiteleknél is nagyobb mértékben nő, az új kihelyezések éves szinten folyamatosan nőnek az egy évvel ezelőttihez viszonyítva. Sőt, a bankok korábban nekünk adott válaszaiból is arra következtetünk, hogy a személyi hiteleknek a lakáshitelekre is kis kiszorító hatásuk van.

A személyi hitelek pedig az esetek döntő részében végig fix kamatperiódusúak.

Ez kissé meglepő, mert korábban bizony még elő-előfordultak olyan személyi hitelek, amelyek kamatperiódusa 1 év volt, vagy ennél rövidebb. Ma ez már egyáltalán nem jellemző, sőt, az utóbbi hónapokban az egyik utolsó változó kamatozású személyi hitel is eltűnt a piacról. Hogy bemutassuk, milyen hosszú is a személyi hitelek kamatperiódusa, hoztunk egy táblázatot:

Szembeötlő, hogy az összes ajánlat szinte kivétel nélkül rögzített, végig fix kamatozású. Ez alól egyedüli kivétel az MKB Bank ajánlata, amelynek kamatperiódusa 3 év. Immár a Cofidis is végig fix kamatozással kínálja a személyi hitelét, holott pár hónappal ezelőtt még rövid kamatperiódusú termékről volt szó. Mint ahogy az látható, az összes bank már áttért a végig fix személyi hitelekre.

Mik az okok?

Egyrészt elmondható, hogy a személyi hiteleket kisebb összegben helyezik ki a bankok, így aztán az ehhez szükséges forrásbeszerezés sem feltétlenül olyan nehézkes, mint a lakáshiteleknél. Ráadásul a futamidő is rövidebb, ilyen időszakon belül pedig kisebb a kockázata a kamatváltozásoknak (amelyeknek nem csak a lakosság, de bizony a bank is ki van szolgáltatva - csak ők gondolkodás nélkül áthárítják annak terhét a lakosságra). Azaz ebből a szempontból akár változó is lehetne a kamatozás.

De ez nem valódi szempont. A személyi hitelek árazása ugyanis nem olyan logika szerint történik, mint a lakáshiteleké. A személyi kölcsönöket a bankok a pénz "beszerzési költségét" jóval meghaladó mértékben értékesítik - azaz a lakáshiteleknél magasabb kamatok. Tehát a marzs is magas. Emiatt az sem biztos, hogy egy esetleges kamatemelkedésnél nőnének a személyi hitelek kamatai (ezt támasztják alá a korábbi cikkünkben nekünk adott banki válaszok). A személyi hitelek kihelyezéséért, pontosabban a hitleigénylő ügyfelekért nagyon éles a banki verseny, így az is lehet, hogy egy kamatemelés során nem nőnének a személyi hitelek kamatai - vagy nem olyan automatikusan, mint a lakáshiteleknél. A kérdés tehát még mindig nyitva van: miért fix majdnem az összes személyi hitel kamata?

A válasz alighanem az, hogy a bankok látják a fogyasztói igényeket, és a végig fix kamatozással kívánják vonzóbba tenni a termékeket - pont azokat a termékeket, ahol kevésbé releváns, hogy a kamatozás fix vagy változó-e.

Gondoljunk csak bele, hogy hányszor halljuk egyes bankok promóciós kampányaiban a "végig fix" jelzőt, amikor a személyi hiteleiket kívánják eladni. Bármennyire is úgy tűnik tehát, hogy a bank-ügyfél viszonyban az ügyfelek sokszor kiszolgáltatottak, a valóság az, hogy a bankok legalább annyira kiszolgáltatottak az ügyfeleknek, és igyekeznek folyamatosan azok igényeire szabni a termékeiket.

Talán nagyobb súllyal esik latba az a tény is, hogy a kamatmarzs sokkal nagyobb egy személyi hitelnél, mint a lakáshiteleknél - ahogy azt fent már írtuk. Ez a marzs egy személyi kölcsönnél akár kétszámjegyű is lehet, így egy esetleges alacsony kamatemelés még nem vágja földhöz a bankot - így nem okoz neki gondot fixen kínálni a hitelt, hiszen abba beleárazta már a kockázatot. Ez a két tényező együtt eredményezi azt, hogy a személyi hitelek immár szinte csak fix kamatozással elérhetőek.