Célegyenesben az egészségügyi béremelés: itt a friss törvénytervezet, 15-17 százalékkal nőhetnek a fizetések

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta az egészségügyi szakdolgozók bérrendezésére, az ágazati bértábla átalakítására vonatkozó törvény módosítását a kormány. A kormany.hu-n olvasható, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló törvény, valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény módosításának célja az ágazati bértábla átalakítása, amely könnyen átláthatóvá és egyértelművé teszi a dolgozó előmenetelét, a pályán töltött munkavégzés és a szakmai képzettség figyelembevételével.

A törvénytervezethez mellékelt tartalmi összefoglaló szerint az előterjesztés a sávos bértábla helyett a dolgozó végzettségét és a gyakorlati időt figyelembe vevő, A-J fizetési osztályokba történő besorolást tartalmaz. A fizetési osztályok a különböző szintű képzettségek alapján különülnek el. A béremeléssel senki nem kereshet kevesebbet a jelenlegi besorolási alapilletményénél - olvasható a dokumentumban, amely pénteken került fel a honlapra.

Az összefoglaló szerint az egészségügyi ágazatban tervezett egészségügyi programok megvalósításához nélkülözhetetlen a megfelelő humánerőforrás rendelkezésre állása, ezért a törvényjavaslat azt a célt szolgálja, hogy az egészségügyi szakdolgozók anyagi körülményeit és motiváltságát a lehetőségekhez mérten javítani lehessen. A jogszabálytervezethez november 21-ig várja a javaslatokat a kormány.

Az Egészségügyi Minisztérium múlt héten tette közzé szakdolgozói bértábla-tervezetét. Közölték, a kormányzat által az egészségügyi ágazatnak bejelentett 510 milliárd forintos többletforrás legnagyobb tétele - csaknem 192 milliárd forint - a szakdolgozói bérrendezés lenne, ami 123 500 dolgozót érint.

A szakdolgozók alapbére átlagosan 15 százalékkal emelkedik, a személyi jövedelemadó csökkentésének hatásával együtt pedig nettó jövedelmük átlagosan 17 százalékkal nőhet. A bérrendezés kiterjed az alapellátásban, a járóbeteg-szakellátásban és a fekvőbeteg-ellátásban dolgozó egészségügyi szakdolgozókra, valamint az intézmények működését biztosító munkatársakra, köztük műszaki szakemberekre, szerelőkre, adminisztrátorokra, informatikusokra is.

Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) elnöke úgy nyilatkozott, hogy szakdolgozói visszajelzések alapján belső bérfeszültséget teremt az új bértáblajavaslat. A kamarai elnök szerint szerint az érdemi egyeztetés is elmaradt az érintett szervezetekkel.

Az elnök úgy vélte, kiszámítható és tervezhető bérrendszer kialakítására lenne szükség, amely hosszú távon átlátható szakmai és anyagi előmenetelt biztosít a szakdolgozók számára. Mint mondta: elismerve a kormányzat szándékát és törekvéseit a bérrendezésre, de a most közzétett bértábla-tervezetet csak kiinduló pontnak tudja tekinteni a kamara, amely szerint további egyeztetést igényelne annak bevezetése.