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Bakewell, Derbyshire, Egyesült Királyság. A német Aldi vállalat új szupermarketet nyitott a Peak Districtben, a kereskedelmi és turisztikai központként ismert Bakewell városában.
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Tömegével keresi a dolgozókat az Aldi ezekre a helyekre: 6-7 ezer forintos órabért fizetnek, havi 1 millió is simán összejöhet

Pénzcentrum
2026. október 18. 10:33

Az Aldi több mint 600 új munkatársat keres a leicestershire-i Bardonban nemrég megnyitott, automatizált elosztóközpontjába, amely a diszkontlánc legnagyobb brit telephelye - írta a Grocery Gazette.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A toborzási hullám keretében raktári áruösszekészítőket, raktári operátorokat és szállítmányozási asszisztenseket keresnek. Az új pozíciók jövőre nyílnak meg, és a raktározás, a logisztika, valamint a szállítmányozás területét ölelik fel. A raktári dolgozók órabére a műszakbeosztástól függően 13,31 és 16,64 font között alakul, ami jelenlegi árfolyamon mintegy 5734-7169 forint.

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A mintegy 120 ezer négyzetméter alapterületű logisztikai központ 2026 májusában kezdte meg működését. Az Aldi több mint 500 millió fontot fektetett a beruházásba, amely a vállalat közlése szerint a legkorszerűbb automatizálási technológiával van felszerelve. A központ a múlt hónapban újabb mérföldkőhöz érkezett, mivel megkezdődött a friss áruk helyszíni kezelése is.

A bardoni létesítmény éves szinten mintegy hétmillió raklap mozgatására lesz képes, ellátva a Midlands régió és más területek üzleteit. Az Aldi helyi szakképző intézményekkel és foglalkoztatási partnerekkel is együttműködik, hogy a leicestershire-i lakosok számára minél szélesebb körben biztosítson munkalehetőséget.

Mint ismeretes, a Brexit után mintegy 170 ezer magyar államolgár kért letelepedési státuszt az országba, ami jól tükrözi, mennyire sok magyar élhet valójában az Egyesült Királyság területén. A 6-7 ezer forintos órabér pedig az ő számukra is kecsegtető lehet.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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