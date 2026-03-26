Félmilliós fizetéssel csábítja a jelentkezőket hazánk egyik legnagyobb vállalata: a legjobb, hogy még tapasztalat sem kell hozzá

A magyar munkaerőpiac legnagyobb szereplői nemcsak árbevételük, hanem foglalkoztatási hatásuk miatt is meghatározók. Új cikksorozatunkban ezeket a vállalatokat vesszük sorra, hogy átfogó képet adjunk arról, hol és milyen feltételek mellett dolgozik a legtöbb ember az országban. Elsőként a Magyar Postáról lesz szó, amely több mint 20 ezer munkavállalójával az ország egyik legnagyobb foglalkoztatójának számít. Megnéztük, hogyan alakult az elmúlt években a létszám és a bérköltség, valamint az is érdekelt minket, hogy hogy a béremelések mennyiben tudták ellensúlyozni az elmúlt évek jelentős inflációját. Emellett arra is kitérünk, hogy milyen fizetésekre és juttatásokra számíthatnak azok, akik ma a Magyar Postánál helyezkednének el.

A Magyar Posta Zrt. egy állami tulajdonban lévő vállalat, amely Magyarország postaforgalmát bonyolítja le. Amellett, hogy a Posta levél- és csomagküldeményeket vesz fel és pénzügyi, pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújt, hírlapterjesztést és kiskereskedelmi tevékenységet is végez, valamint különböző szolgáltatásokat és biztosítást is kínál.

A Coface CEE Top 500 rangsor szerint 2021-ben Magyarország 58. és Közép- és Kelet-Európa 441. legnagyobb forgalmú vállalata volt. A legnagyobb hálózattal rendelkező szolgáltatók Magyarországon: több mint 2 700 postával és több száz mobilposta járattal rendelkeznek. Fottájuk pedig mintegy 5000 gépjárműből áll, 2025-ben több mint 300 millió levelet kézbesítettek, de a futár-, expressz- és csomagszolgáltatások (CEP) piacán is az egyik legmeghatározóbb piaci szereplők, ugyanis 2025-ben közel 30 millió csomagot kezeltek.

A Magyar Posta az egyik legnagyobb foglalkoztató Magyarországon, a vállalatnál jelenleg több mint 20 000 munkavállaló dolgozik országszerte, így igencsak meghatározó szerepet tölt be a hazai munkaerőpiacon. 2024-ben is írtunk arról, hogy Budapest legnagyobb foglalkoztatója a Magyar Posta, vagyis az egyik legtöbb munkavállalót alkalmazó vállalat Budapesten.

Bérmegállapodások

2023-ban hároméves bérmegállapodásban 2023. évre előirányzott 2%-os mértéket jelentősen meghaladó bérfejlesztés történt a Magyar Postánál, melyhez további 8%-os mértéknek megfelelő pénzügyi forrást biztosítottak. Ugyanezen évben a lojalitási díj is bevezetésre került, melyre minden olyan munkavállaló jogosult, akinek a munkaviszonya elérte a minimum öt évet.

2026 januárjában jött a hír, hogy a Magyar Posta és a Postás Szakszervezet között módosul a korábban megkötött kétéves megállapodás: az eredetileg tervezett egész éves 7% helyett január 1-jétől 7%, július 1-jétől további 3% béremelés valósul meg. Emellett a cafeteria összege is emelkedett január 1-jétől 360 000 forintról 420 000 forintra. Megállapodás született arról is, hogy az eredeti bérmegállapodásban rögzített év végi bruttó 100 000 forintos kifizetésen felül 2026 márciusában bruttó 150 000 forint kifizetésére kerüljön sor a munkavállalók részére a teljesítmény további elismeréseként.

Csökkenő létszám, növekvő bérek és infláció

A Magyar Posta Zrt. 2024-es éves beszámolója alapján a tárgyévben munkavállalóik létszáma 22 836 volt. A korábbi beszámolókat áttekintve látszik, hogy ez a szám évről évre csökkent, a 2023-as évben adott évi jelentésük szerint például egy 1200 fős létszámcsökkentését is végrehajtottak.

Munkaerőpiaci trendek alapján is az látható, hogy összességében csökken a foglalkoztatottak létszáma a postai és kézbesítési szektorban. A Statista adatai szerint Magyarországon 2021 és 2024 között a postai és kézbesítési szolgáltatások területén dolgozók száma több mint 2700 fővel csökkent.

Ezzel párhuzamosan a bérek viszont folyamatosan emelkedtek a Postánál. Míg a bérköltség a Magyar Postánál a 2021-es évben 107 552 millió forint volt, addig 2024-ben ez már 134 956 milliót tett ki. Ebben nincsenek benne a személyi jellegű egyéb kifizetések és a bérjárulékok sem.

Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy ez idő alatt az infláció is rendkívüli mértékben növekedett. A kumulált inflációs adatok alapján 2021 és 2024 között az árak 47,1 százalékkal emelkedtek Magyarországon, vagyis a nominális bérnek is ennyivel kellene emelkedni ahhoz, hogy bérek reálértéken is ugyanannyit érjenek 2024-ben, mint 2021-ben. Ez az emelés viszont nem történt meg a bérköltség adatai alapján, a növekedés csak körülbelül 25,5%-os volt. Fontos hangsúlyozni, hogy itt nem az egyes munkakörök bérének alakulásáról van szó, hanem a Társaság teljes bérköltségéről. Ugyan ebből lehet következtetni, de egy összesítő adat, az egyes munkakörökben nagyon eltérő mértékűek lehetnek bérekben történt változások.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy egy év alatt milyen változások történtek a személyi jellegű ráfordításokban. A Magyar Posta 2024-es beszámolójából kiderült, hogy a bérköltség és a bérjárulélok emelkedtek, azonban a személyi jellegű egyéb kifizetésekben némi csökkenés történt.

Látható, hogy 2024-ben a bérköltség közel 6%-kal, a bérjárulékok pedig mintegy 3,8%-kal emelkedtek, ugyanakkor a személyi jellegű egyéb kifizetéseknél 1,1%-os csökkenés látható a 2023-hoz képest. Összességében a személyi jellegű ráfordítások mintegy 5%-kal növekedtek egy év alatt.

Most nézzük meg, hogy hogyan alakultak a létszámok és a kifizetett bérek a különböző állománycsoportokban és foglalkoztatási formákban. Az alábbi táblázatban jól látható, hogy a teljes munkaidősök adják a létszám döntő részét, 2023-ban 20 164-en dolgoztak ebben a formában a 23 295-ból, 2024-ben pedig 20 073-an a 22 836-ból, vagyis mindkét évben 86 százalék fölött volt a teljes munkaidősök száma az összes foglalkoztatott körében.

A szellemi és fizikai munkakörben dolgozók száma körülbelül kiegyenlített, 9-10 ezer körüli volt mindkét évben. A szellemi munkakörben dolgozók állományi létszáma némileg csökkent 2024-ben az előző évhez képest, a fizikai munkások száma pedig valamivel magasabb lett. Az is kitűnik a számokból, hogy a szellemi foglalkoztatottak összességében továbbra is magasabb keresetben részesülnek, mint a fizikai állományba dolgozók, átlagosan mintegy 35–36%-kal volt több a keresetük, bár itt fontos megemlíteni, hogy a fizikai és szellemi állomány létszáma nem teljesen azonos, és az eltérő arányok némileg torzíthatják a keresetek összehasonlítását.

Ennyit lehet most keresni a Postánál

A Magyar Postánál általában meglehetősen sok nyitott pozíció van fizikai, szellemi és vezetői munkaköröben is. A fizikai területen jelenleg különféle kézbesítői és gépjárművezetői pozíciók nyitottak, emellett logisztikai küldeményfeldolgozók, mobilposta kezelők és raktárosok jelentkezését is várják. Jó hír lehet, hogy tapasztalatot szinte egyik fizikai munkakörben sem várnak el.

Néhány hirdetésnél megnéztük azt is, hogy milyen bérekre számíthatnak a jelentkezők. Egy fővárosi segédmotoros kézbesítő munkakör esetén az elérhető bruttó jövedelem 457 000 forint havonta. Egy másik, szintén budapesti küldeményszállító, kézbesítő munkakör esetében pedig a bruttó elérhető jövedelem 485 000 forint havonta. Ha viszont valaki bevállalja az éjszakai műszakot logisztikai küldeményfeldolgozóként, akkor akár bruttó 525 000 forintot is zsebre tehet egy hónapban.

A Postánál szellemi munkakörökben még szélesebb a választék. Különböző mérnöki, műszaki, IT és pénzügyi pozíciók, valamint postai ügyfélszolgálati, vezetői és elemzői munkakörök érhetők el jelenleg. Sok pozíciónál itt sem szükséges korábbi tapasztalat, így pályakezdőknek is ideális lehetőség lehet.

Itt is böngésztük kicsit a hirdetéseket, hogy képet kapjunk a bérekről. Egy fővárosban dolgozó postai ügyfélszolgálati ügyintéző esetében az elérhető bruttó jövedelem 448 000 forint havonta. Egy szintén budapesti főpénztáros pozícióban az elérhető bruttó jövedelem havi 495 000 forint, míg egy tapasztal pénzügyi értékesítő akár bruttó 518 000 forintot is megkereshet havonta Budapesten.

Mit kapnak még a dolgozók?

Nem szabad elfeledkezni a különböző béren kívüli juttatásokról sem. A Magyar Posta jellemzően kínál a munkavállalóinak munkába járási támogatást, lakáscélú (lakásvásárlás, lakásépítés, lakásbővítés, lakhatási) támogatásokat, csoportos élet- és balesetbiztosítást, cafeteria juttatás, valamint fejlődési és szakmai előmeneteli lehetőséget is. Ezen kívül ajánlói rendszer is működik a Postánál: akár bruttó 100 ezer forintos kifizetésben is részesülhet az a dolgozó, aki új munkatársakat visz a vállalathoz – ez minden ajánlott belépő után érvényes.

A 2024-es beszámoló adatai alapján a Magyar Posta béren kívüli juttatásokra 2023-ban 7 940 millió forintot költött, míg 2024-ben már 8 959 millió forintot, ami éves szinten mintegy 12,8%-os növekedést jelent.

A Magyar Posta tehát meghatározó szereplője a hazai munkerőpiacnak, ugyanakkor fontos lehet szem előtt tartaniuk, hogy várhatóan a következő években tovább erősödik majd az automatizáció és a digitalizáció szerepe a postai szolgáltatásokban is, ami a munkakörök átalakulását is magával hozhatja. Ez akár csökkentheti bizonyos fizikai munkakörök iránti igényt, de növelheti a műszaki, IT- és logisztikai területek jelentőségét is. A munkaerőpiaci verseny miatt meghatározó, hogy a Posta mennyire tud majd a megváltozott környezetben versenyképes béreket és juttatásokat kínálni, különösen a képzettebb munkaerő számára.

Átfogó, a jelenlegi munkaügyeket érintő kérdésekkel megkerestük a Magyar Posta Zrt. is, ám cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz.