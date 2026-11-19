Rekordösszegű nyilvános részvénykibocsátással (IPO) lép a New York-i tőzsde Nasdaq piacára csütörtökön az Anthropic mesterségesintelligencia-fejlesztő vállalat, amely a kibocsátási ár alapján mintegy 1,5 billió dolláros piaci tőkeértéket ért el.

A Claude nevű mesterségesintelligencia-rendszert fejlesztő cég a részvényeit 83 dolláros kibocsátási áron értékesítette. A vállalat közlése szerint 980 millió részvényt adott el, ami a fő részvényértékesítésben 81,3 milliárd dollár bevételt eredményezett.

Az Anthropic még körülbelül 26 milliárd dollárnyi részvényt adott el közvetlenül befektetőknek, így a teljes tranzakció értéke 107 milliárd dollár fölé emelkedett. A kibocsátás mérete meghaladja az eddigi rekordot tartó SpaceX idei tőzsdei bevezetésének bevételét. A SpaceX fő részvényértékesítése 75 milliárd dolláros bevételt hozott. A SpaceX az allokációs opcióval együtt 86 milliárd dollárt vont be.

Az Anthropic eredetileg 825 millió részvény értékesítését tervezte 70 és 78 dollár közötti ársávban, a jelentős befektetői érdeklődés miatt azonban növelte a kibocsátott részvények számát és a végleges árat. A 2021-ben alapított vállalat az OpenAI egyik legfőbb versenytársa a generatív mesterséges intelligencia piacán. A cég ugyanakkor továbbra sem nyereséges, és jelentős beruházásokat tervez számítástechnikai infrastruktúrába és adatközponti kapacitásokba.

Az IPO sikerét a befektetők mesterségesintelligencia-cégek iránti erős érdeklődésének tulajdonítják, noha az ágazatban egyre több vita zajlik a magas fejlesztési költségekről, a lehetséges szabályozási szigorításokról és a technológia társadalmi hatásairól. A Nasdaq piacon az Anthropic részvényeivel ANT tickerkóddal kezdik meg a kereskedést csütörtökön.