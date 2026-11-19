A vádlottak padjára került az Országos Mentőszolgálat négy munkatársa, akik a vád szerint három évvel ezelőtt hibáztak Gálvölgyi János sürgősségi ellátásának megszervezésekor. A szerdai előkészítő ülésen egyikük elismerte a bűnösségét, a bíróság azonban ezt nem fogadta el, így az eljárás mind a négy érintett esetében tárgyalással folytatódik januárban.

Három évvel ezelőtt az akkor 74 éves színész az otthonában lett rosszul, zavart állapotba került és súlyos légzési nehézségekkel küzdött. A mentőszolgálat azonban a telefonos bejelentés alapján úgy ítélte meg, hogy nem áll fenn közvetlen életveszély, ezért csak több mint negyven perc elteltével indítottak hozzá mentőautót. Gálvölgyi Jánost végül a saját gyermekei szállították kórházba.

Az eset után a mentőszolgálat belső vizsgálata rövid időn belül megállapította a munkatársak mulasztását. A nehézlégzés ugyanis olyan riasztó tünet, amely önmagában felveti az életveszély gyanúját, és ezt a hozzátartozónak feltett további telefonos kérdésekkel sem lehetett egyértelműen kizárni. A történtek miatt két mentésirányítót, egy betegszállítás-felvevőt és egy mentésvezetőt vádoltak meg foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével.- tudósított a Telex.

Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság szabjon ki pénzbüntetést, tiltsa el a vádlottakat a foglalkozásuk gyakorlásától, valamint kötelezze őket a több mint egymillió forintos bűnügyi költség megfizetésére.

A szerdai ülésen a négy vádlott közül hárman tagadták a bűnösségüket. Negyedik társuk ugyan beismerő vallomást tett, és lemondott volna a tárgyaláshoz való jogáról, a bíróság azonban ezt a nyilatkozatot nem fogadta el. Ennek értelmében mind a négyüknek bíróság elé kell állnia, a per pedig januárban a vádlottak részletes kihallgatásával folytatódik.