Tízezrek álma ez a munkahely Magyarországon: akár milliós fizetést is bezsebelhetünk és a prémium sem semmi

A magyar munkaerőpiac legnagyobb szereplői nemcsak árbevételük, hanem foglalkoztatási hatásuk miatt is meghatározók. Márciusban indult cikksorozatunkban ezeket a vállalatokat vesszük sorra, hogy átfogó képet adjunk arról, hol és milyen feltételek mellett dolgozik a legtöbb ember az országban. A Magyar Posta és a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. bemutatása után cikksorozatunk harmadik részében az Audi Hungaria Zrt.-ről lesz szó, amely több mint 10 ezer munkavállalót foglalkoztat. Korábbi cikkeinkhez hasonlóan ezúttal is megnéztük, hogy a cégnél hogy alakultak a bérek és a létszám az elmúlt években, és hogy jelenleg milyen fizetésre és plusz juttatásokra számíthat az, aki az Audinál szeretne elhelyezkedni.

Az Audi Hungaria Zrt. a német Audi AG magyarországi leányvállalata. Fő tevékenysége a motorok és motorkomponensek gyártása, valamint Audi személygépkocsik előállítása, ugyanakkor a cég nemcsak gyártással foglalkozik, hanem többek közt műszaki fejlesztési, informatikai, beszerzési és pénzügyi szolgáltatásokat is nyújt a Volkswagen-csoport számára.

Az Audi Magyarország egyik legnagyobb exportőre, és a Coface CEE Top 500 rangsor szerint 2021-ben és 2022-ben az Audi Közép- és Kelet-Európa 11., illetve 14. legnagyobb forgalmú vállalata volt. Mindemellett a Budapest Business Journal legfrissebb, Book of Lists 2025–2026 kiadványa szerint (amely a 2024-es átlagos statisztikai létszám alapján rangsorolja a hazai piac legnagyobb foglalkoztatóit) jelenleg Magyarország 10. legnagyobb foglalkoztatója is.

Évek óra csökken a létszám

Az Audi Hungaria Zrt. 2026-os beszámolója szerint a dolgozói létszám 2025-ben összesen 10 917 volt, ebből a direkt dolgozók száma 6511 fő, az indirekt dolgozók száma pedig 4406 fő volt. Mindez a 2024-es adatokhoz képest összesen 4,5 százalékos csökkentést jelent, ugyanis az előző évben 11 431 fő dolgozott a vállalatnál, melyből a direkt dolgozók száma 7458, az indirekt dolgozó pedig 3973 volt. Itt látszik az is, hogy bár a dolgozói létszám csökkent, az indirekt dolgozók létszáma valamivel magasabb lett. Emellett a beszámoló adatai szerint az éves átlagos dolgozói létszám (amely a havi átlagok számtani közepe) esetében sem történt nagy változás, ez ugyanis a vállalatnál 2025-ben 11 530 fő, 2024-ben pedig 11 139 fő volt.

A korábbi évek beszámolói alapján az látható, hogy a dolgozók összlétszáma 2021 és 2024 között szinte alig változott (kis mértékben csökkent), csak 2024 és 2025 között látszódik egy ennél valamivel nagyobb csökkenés.

A jövőben további leépítések várhatóak, ugyanis januárban jött a hír, hogy a vállalatnál egyfelől nem töltik be a fluktuáció és a nyugdíjazás miatt megüresedő pozíciókat, másfelől pedig meg is szüntetnek bizonyos munkaköröket. A Telex információi szerint 2026-ban mintegy 200 dolgozót érinthet az intézkedés, elsősorban az indirekt területeken dolgozó mérnököket és irodai alkalmazottakat.

A döntés azért meglepő, mert a győri üzem nagyon jó évet zárt: a motor- és járműgyártás is kiemelkedően teljesített, a vezetés azonban már most a 2030 utáni időszakra készül, amikor új modellek gyártási jogaiért kell majd versenyezni, amihez szerintük a költségek csökkentésére és hatékonyabb működésre van szükség.

2023 óta csökkennek a bérköltségek

A korábbi évek beszámolóit áttekintve az látható, hogy 2021 és 2023 között folyamatosan emelkedtek a bérköltségek, 2023-ban egy nagyobb növekedés is megfigyelhető: 384,16 millió euróról (2022) 547,084 millió euróra (2023), ami több mint 42%-os növekedést jelent egyetlen év alatt.

A vállalat személyi jellegű ráfordításai 2025-ben összesen 627,902 millió eurót tettek ki, ami enyhe, mintegy 1,9 százalékos csökkenést jelent a 2024-es 640,391 millió euróhoz képest. A legnagyobb tételt természetesen mindkét évben a bérköltség jelentette, amely 2025-ben 513,314 millió euró volt, szemben az egy évvel korábbi 523,397 millió euróval. A bérköltségen belül a direkt állományra jutó ráfordítások 281,128 millió eurót, az indirekt dolgozókhoz kapcsolódó költségek pedig 232,186 millió eurót tettek ki.

A személyi jellegű egyéb kifizetések összege 2025-ben 41,424 millió euróra csökkent az egy évvel korábbi 43,135 millió euróról, míg a bérjárulékok esetében nem történt jelentős változás, ez 2025-ben 73,164 millió euró volt, 2024-ben pedig 73,859 millió eurót. A bérjárulékok döntő részét, közel 95 százalékát a szociális hozzájárulás adta, amely 2025-ben 69,598 millió euró volt, míg a rehabilitációs alapra fordított összeg összesen 3,566 millió euró.

Az adatokból az is jól látszik, hogy bár a direkt állomány létszáma jóval magasabb volt (6511 fő), mint az indirekt dolgozóké (4406 fő), az egy főre jutó bérköltség az indirekt munkavállalóknál számottevően magasabb. A direkt állományra jutó 281,128 millió eurós bérköltség egy dolgozóra vetítve egy évre átlagosan mintegy 43,2 ezer eurót jelent, míg az indirekt területeken dolgozók esetében a 232,186 millió eurós bérköltség egy főre 52,7 ezer eurós összeget jelent egy évre.

Mindez azt jelenti, hogy az indirekt munkakörökben foglalkoztatottak átlagos bérköltsége közel 22 százalékkal magasabb volt a direkt állományénál. Ennek oka feltehetőleg az, hogy az indirekt területeken nagyobb arányban dolgoznak mérnöki, pénzügyi vagy egyéb szellemi munkakörökben, ahol magasabb végzettséget és speciális szaktudást várnak el, és így a bérezés is magasabb. Természetesen mindez nem jelenti azt, hogy minden indirekt állományban dolgozónak magasabb a bére, mint a direkt állomány dolgozóké, de a tendecia egyértelműen kirajzolódik.

Bérmegállapodás

Márciusban a Pénzcentrum is beszámolt arról, hogy megszületett a kétéves bérmegállapodás az Audinál. Ennek értelmében 2026-ban a dolgozók nem részesülnek alapbéremelésben, viszont kapnak egy egyszeri 1 millió forintos juttatást két részletben történő kifizetéssel. A megállapodás része volt az is, hogy 2027-ben 3,2 százalékkal emelik a dolgozók bérét, melyet további 550 ezer forintos egyszeri kifizetés is kiegészít. A cafeteria összegét mindkét évben 600 ezer forintra emelik, és a vállalat a korábbi évek gyakorlatának megfelelően továbbra is fizethet prémiumot a munkavállalóinak.

EZ IS ÉRDEKELHET Itt vannak a friss számok: ennyit lehet keresni az Audinál, megszületett a megállapodás A megkötött egyezség értelmében a dolgozók 2026-ban nem kapnak alapbéremelést, de egymillió forintos egyszeri juttatásban részesülnek.

A vállalatvezetés a 2026-os alapbéremelés elmaradását ezúttal is azzal indokolta, hogy a versenyképességük, a cégcsoporton belüli pozíciójuk és a gyár stablilitásának megőrzése érdekében szükség van a költségcsökkentésre, ugyanis az autóiparban évről évre egyre kiélezettebb küzdelem zajlik.

Ennyit lehet keresni ma az Audinál

Sajtóinformációk szerint ma egy 15 éves munkaviszonnyal rendelkező szereldei munkás havi bére az Audinál elérheti a bruttó 1,25 millió forintot. Egy mérnök esetében, aki szintén 15 év tapasztalattal rendelkezik, ez az összeg akár bruttó 1,75 millió forint is lehet. Ezen felül pedig minden évben prémium is jár a munkavállalóknak.

A wherewework adatai szerint egy néhány éves tapasztalattal rendelkező karbantartó technikus nettó 420 ezer forintos fizetésre számíthat, míg egy logisztikai koordinátor tíz év tapasztalattal nettó 480 ezer forintot vihet haza. Ugyanakkor a számokat érdemes fenntartással kezelni, ugyanis ezek nem az Audi Hungaria Zrt. hivatalos adatai.

Juttatások

Az Audi a béren felül többpilléres juttatási csomagot is kínál. A vállalat a munkavállalók megtartását és elégedettségét többek között lojalitási bónuszokkal, jubileumi prémiumokkal, valamint a vállalat eredményességéhez kötött prémiumkifizetésekkel igyekszik támogatni. Emellett a dolgozók választható béren kívüli juttatásokat is igénybe vehetnek, például SZÉP-kártyát, egészségpénztári vagy önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást.

A juttatási csomag részeként a vállalat több olyan szolgáltatást is biztosít, amelyek a mindennapi életet könnyíthetik meg a munkavállalók számára. Ezek közé tartozik például:

a vállalati buszjárat,

a telephelyen elérhető egészségügyi ellátások,

a kedvezményes autóvásárlási lehetőség,

valamint a különböző képzések és továbbtanulási programok támogatása.

Emellett a csomag része még többek közt a 13. havi bérkifizetés, a letelepedési támogatás, valamint hogy a munkavállalóknak lehetősége van igénybe venni számos vásárlási kedvezményt is az Audi szerződéses partnereinél.

A jelenlegi munkaügyeket érintő kérdésekkel megkerestük az Audi Hungaria Zrt.-t is, ám cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz.