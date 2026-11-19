Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. november 19.

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CHF: 398.82 Ft

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USD: 336.41 Ft



Befektetés, tőzsde

Skandináv lottó A sorsolás dátuma: 2026. november 18.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 47. héten emelkedő számsorrendben a következők:

4, 9, 13, 18, 23, 25, 33

Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 62 db

5-ös találat: 2611 db

4-es találat: 35114 db



OTP: 40020 Ft

MOL: 4806 Ft

RICHTER: 13500 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.11.20: Nyugat felől csökken a felhőzet, és változóan felhős idő várható hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Elszórtan fordulhat elő eső, zápor. A nyugati, délnyugati szelet időnként erős, az északi országrészben helyenként viharos lökések kísérik. Hajnalban 2, 7, délután 10, 16 fok valószínű.

2026.11.21: Többnyire közepesen vagy erősen felhős időre van kilátás elszórtan esővel, záporral. A délnyugati szél északnyugatira fordul, és időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 +8, a legmagasabb nappali hőmérséklet 9, 14 fok körül alakul.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség a nagyon változékony időjárás következtében kedvezően alakul. (2026.11.19. csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A hideg- és a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás, ezért sokaknál lehet fejfájás, vérnyomás-ingadozás. (2026.11.19)

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