. A déli óráktól délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna éri el az országot, amely sokfelé hoz tartós esőt, estére pedig a déli és délkeleti tájakon viharossá...
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 19.)
Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. november 19.
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Deviza árfolyam
EUR: 369 Ft
CHF: 398.82 Ft
GBP: 442.05 Ft
USD: 336.41 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 40020 Ft
MOL: 4806 Ft
RICHTER: 13500 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.11.20: Nyugat felől csökken a felhőzet, és változóan felhős idő várható hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Elszórtan fordulhat elő eső, zápor. A nyugati, délnyugati szelet időnként erős, az északi országrészben helyenként viharos lökések kísérik. Hajnalban 2, 7, délután 10, 16 fok valószínű.
2026.11.21: Többnyire közepesen vagy erősen felhős időre van kilátás elszórtan esővel, záporral. A délnyugati szél északnyugatira fordul, és időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 +8, a legmagasabb nappali hőmérséklet 9, 14 fok körül alakul.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség a nagyon változékony időjárás következtében kedvezően alakul. (2026.11.19. csütörtök éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
A hideg- és a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás, ezért sokaknál lehet fejfájás, vérnyomás-ingadozás. (2026.11.19)
Akciók
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