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Ingyen ad éves autópálya-matricát a Lidl: 1000 pontot kell összegyűjteni, de van még egy fontos feltétel
Akár több tízezer forintot is megspórolhatnak azok, akik rendszeresen az osztrák Lidl üzleteiben vásárolnak: az üzletlánc 1000 hűségpontért cserébe ingyenes, 2027-re szóló éves autópálya-matricát kínál. Az akciónak azonban szigorú feltételei vannak, és nem minden vásárló élhet a lehetőséggel.
Akár teljesen ingyen is megszerezhetik a 2027-es osztrák éves autópálya-matricát azok, akik rendszeresen az osztrák Lidl üzleteiben vásárolnak. Az üzletlánc különleges akciót hirdetett: a Lidl Plus alkalmazásban összegyűjtött pontokat egy digitális éves matricára lehet beváltani. Van azonban néhány fontos feltétel, amelynek meg kell felelniük az érdeklődőknek.
A lehetőségre az Otthon Ausztriában – Daheim in Österreich Facebook-oldal hívta fel a figyelmet. A bejegyzés szerzője saját példáján keresztül mutatta be, hogyan lehet kihasználni az ajánlatot: mivel rendszeresen az osztrák Lidl üzleteiben vásárolnak, és a korábban összegyűjtött pontokat más kedvezményekre nem használták fel, sikerült elérniük az 1000 pontos határt. Így akár a következő évi osztrák autópálya-matricát is megszerezhetik anélkül, hogy külön fizetnének érte. Az akcióra egy ausztriai magyar Facebook-oldal hívta fel a figyelmet.
A Lidl Ausztria hivatalos részvételi feltételei szerint az akció 2026. október 8. és november 30. között tart, és kizárólag az ausztriai Lidl üzletekben történő vásárlásokra vonatkozik. A pontgyűjtés egyszerű: minden elköltött euró után egy pont jár, feltéve, hogy a vásárló a fizetés előtt beolvassa digitális Lidl Plus-kártyáját. Naponta legfeljebb négy vásárlás után lehet pontokat gyűjteni.
Az 1000 pont összegyűjtése után a Lidl Plus alkalmazás jutalmai között feloldható a 2027-es digitális osztrák éves autópálya-matrica. A beváltáshoz szükséges ASFINAG-kódot a Lidl december 1. és 15. között küldi el e-mailben, a Lidl Plus-fiókban megadott címre. A kódot az osztrák autópálya-kezelő, az ASFINAG webáruházában lehet beváltani.
Nem mindenkinek jár az ingyenes autópálya-matrica
Az akciónak ugyanakkor vannak fontos korlátozásai. A részvételhez legalább 18 évesnek kell lenni, továbbá osztrák lakóhellyel kell rendelkezni. Emellett szükséges az aktív Lidl Plus-regisztráció és a Lidl pontgyűjtő programjában való részvétel is.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A kedvezményből vásárlónként legfeljebb egy éves matrica szerezhető, ráadásul a teljes akcióban mindössze 15 ezer digitális matricát osztanak ki. Vagyis hiába gyűjti össze valaki az 1000 pontot, ha a készlet időközben elfogyott, már nem biztos, hogy hozzájut a jutalomhoz.
Érdemes arra is figyelni, hogy nem minden termék vásárlása után jár pont. A pontgyűjtésből többek között az újságok, könyvek, dohánytermékek, ajándék- és feltöltőkártyák, SIM-kártyák, csecsemőtápszerek, valamint a betétdíjas termékek ellenértéke is kimarad.
A Lidl akciója tehát elsősorban azoknak jelenthet komoly megtakarítást, akik egyébként is rendszeresen az osztrák üzletláncnál vásárolnak, és rendelkeznek a szükséges osztrák lakóhellyel. Nekik az 1000 pont összegyűjtése után egy teljes évre szóló autópálya-matrica lehet a jutalmuk.
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