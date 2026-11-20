Drasztikus költségcsökkentési javaslatokkal állt elő a Volkswagen vezetése a szakszervezetekkel folytatott egyeztetések előtt. A német autógyártó két évre befagyasztaná a béreket, megszüntetné a készpénzben vagy pótszabadság formájában kifizetett bónuszokat, és a túlórák díjazásán is változtatna.

A csütörtökön nyilvánosságra hozott elképzelések az érvényben lévő, 35 órás munkahétről szóló megállapodást is felülvizsgálnák. A vállalat olyan szabályozást szeretne, amely alapján nem kellene külön pótlékot fizetnie a túlórákért. A javaslatok komoly ellenállást váltottak ki az IG Metall szakszervezetből, amely már előre jelezte, hogy harcolni fog a munkavállalói juttatások megőrzéséért.

Torsten Gröger, az IG Metall főtárgyalója élesen bírálta a vállalat elképzeléseit. Úgy fogalmazott, hogy a vezetőség javaslatai hátba szúrják az alkalmazottakat, és szerinte egy éles, kimerítő konfliktusra kell felkészülni, amely mély nyomot hagyhat a vállalaton.

A szakszervezet mintegy 120 ezer Volkswagen-alkalmazottat képvisel. A tárgyalások jövő kedden, november 24-én kezdődnek az északnyugat-németországi Emdenben. A helyszín szimbolikus, hiszen a városban működik a Volkswagen egyik olyan üzeme, amely a vállalat tervei szerint a 2030-as évek elején bezárhat.

Sztrájk is jöhet, de egyelőre köti a dolgozók kezét a megállapodás

A Volkswagen alkalmazottai már kilátásba helyezték, hogy jövő év elején sztrájkba léphetnek, amennyiben a vállalat vezetése nem veszi figyelembe az érdekeiket. A munkabeszüntetésnek azonban jelenleg még szerződéses akadálya van. A Volkswagen és az IG Metall között érvényben lévő megállapodás ugyanis 2027. január 1-jéig nem teszi lehetővé a sztrájkot.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ez azt jelenti, hogy az előttünk álló hetek tárgyalásai meghatározóak lehetnek a német autógyártó és dolgozói közötti konfliktus alakulásában. Amennyiben nem sikerül kompromisszumot kötni, az új évben már a munkabeszüntetés lehetősége is az asztalra kerülhet.

A vita egy olyan időszakban éleződik ki, amikor a Volkswagen átfogó szerkezetátalakításra készül. A vállalat több németországi üzem bezárását tervezi, a mostani javaslatok pedig azt mutatják, hogy a költségcsökkentés terheit a dolgozók juttatásainak átalakításával is mérsékelné.