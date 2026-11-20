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Drasztikus lépésre készül a német autógyártó, a dolgozók fizetése és bónusza is veszélybe kerülhet
Drasztikus költségcsökkentési javaslatokkal állt elő a Volkswagen vezetése a szakszervezetekkel folytatott egyeztetések előtt. A német autógyártó két évre befagyasztaná a béreket, megszüntetné a készpénzben vagy pótszabadság formájában kifizetett bónuszokat, és a túlórák díjazásán is változtatna.
A csütörtökön nyilvánosságra hozott elképzelések az érvényben lévő, 35 órás munkahétről szóló megállapodást is felülvizsgálnák. A vállalat olyan szabályozást szeretne, amely alapján nem kellene külön pótlékot fizetnie a túlórákért. A javaslatok komoly ellenállást váltottak ki az IG Metall szakszervezetből, amely már előre jelezte, hogy harcolni fog a munkavállalói juttatások megőrzéséért.
Torsten Gröger, az IG Metall főtárgyalója élesen bírálta a vállalat elképzeléseit. Úgy fogalmazott, hogy a vezetőség javaslatai hátba szúrják az alkalmazottakat, és szerinte egy éles, kimerítő konfliktusra kell felkészülni, amely mély nyomot hagyhat a vállalaton.
A szakszervezet mintegy 120 ezer Volkswagen-alkalmazottat képvisel. A tárgyalások jövő kedden, november 24-én kezdődnek az északnyugat-németországi Emdenben. A helyszín szimbolikus, hiszen a városban működik a Volkswagen egyik olyan üzeme, amely a vállalat tervei szerint a 2030-as évek elején bezárhat.
Sztrájk is jöhet, de egyelőre köti a dolgozók kezét a megállapodás
A Volkswagen alkalmazottai már kilátásba helyezték, hogy jövő év elején sztrájkba léphetnek, amennyiben a vállalat vezetése nem veszi figyelembe az érdekeiket. A munkabeszüntetésnek azonban jelenleg még szerződéses akadálya van. A Volkswagen és az IG Metall között érvényben lévő megállapodás ugyanis 2027. január 1-jéig nem teszi lehetővé a sztrájkot.
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Ez azt jelenti, hogy az előttünk álló hetek tárgyalásai meghatározóak lehetnek a német autógyártó és dolgozói közötti konfliktus alakulásában. Amennyiben nem sikerül kompromisszumot kötni, az új évben már a munkabeszüntetés lehetősége is az asztalra kerülhet.
A vita egy olyan időszakban éleződik ki, amikor a Volkswagen átfogó szerkezetátalakításra készül. A vállalat több németországi üzem bezárását tervezi, a mostani javaslatok pedig azt mutatják, hogy a költségcsökkentés terheit a dolgozók juttatásainak átalakításával is mérsékelné.
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