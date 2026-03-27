Rengeteg pénz ütheti a részvényesek markát: óriási döntésre készül a magyar gyógyszeripari óriás
A Richter Gedeon 2026. április 29-én tartja éves rendes közgyűlését. A legfontosabb napirendi pontok között a pénzügyi beszámolók elfogadása, a személyi döntések és a 2025-ös üzleti év után fizetendő osztalék mértéke szerepel. Az elemzők a tavalyinál magasabb, részvényenként 608 forintos kifizetésre számítanak - jelentette a Portfolio.
A Richter Gedeon közgyűlését délelőtt 10 órakor rendezik a gyógyszergyártó budapesti, Gyömrői úti központjában. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést még aznap 11 órakor tartják meg. A napirend szerint a részvényesek megvitatják az igazgatóság, a felügyelőbizottság, az auditbizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentéseit. Ezt követően jóváhagyhatják a vállalat előző évi pénzügyi beszámolóit.
A résztvevők ezenfelül új igazgatósági tagokat és könyvvizsgálót is választanak. Emellett felhatalmazást adhatnak az igazgatóságnak a cég stratégiáját támogató befektetési és finanszírozási döntések meghozatalára.
A befektetők számára a leginkább várt napirendi pont a 2025-ös adózott eredmény felhasználása, azon belül is az osztalék mértékének véglegesítése lesz. Tavaly a Richter részvényenként 509 forintot fizetett a tulajdonosoknak. A Refinitiv adatai alapján azonban az elemzők idén jelentős emelkedést várnak. Az elemzői konszenzus jelenleg 608 forintos osztalékot valószínűsít.
